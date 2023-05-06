«Молимся за Захара». Что говорят о покушении на Прилепина Пригожин, Собчак, Клишас и другие лидеры мнений

Автомобиль, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин, был взорван под Нижним Новгородом 6 мая. По предварительной информации, он ехал на заднем сидении и тяжело пострадал, его водитель скончался. На происшествие отреагировали местные власти и Следственный комитет. Нижегородский губернатор Глеб Никитин сообщил, что писатель «в порядке».

Пока вокруг случившегося много неопределенности, но многие медийные персоны уже высказались о предполагаемом покушении. Они называют произошедшее терактом и желают писателю здоровья.

Одной из первых высказалась официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем телеграм-канале она написала: «Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили ещё одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен <...> теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара».

«Прилепин! Какой [кошмар], — написала журналистка Ксения Собчак. — Надеюсь, врачи сделают все возможное для его спасения….Теракт — это всегда мерзость и подлость. С любой стороны».

Депутат Государственной думы от фракции КПРФ Нина Останина тоже назвала случившееся терактом и выразила соболезнования родственникам погибшего. «Новый теракт. На этот раз против Захара Прилепина. Подло и гнусно. Погиб водитель, имени которого не знаю. Искренне сочувствую семье погибшего. Захару — только здоровья!», — написала она. Журналистка Анастасия Кашеварова назвала это «охотой на пассионариев»: «Захар, держись дорогой. Охота на пассионариев. Нас очень мало. И, как я понимаю, все не в безопасности».

«Захару Прилепину — здоровья. Терроризм — зло. Террористов нужно уничтожать на месте», — был краток сенатор Андрей Клишас. Покушение прокомментировал также основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В заявлении, которое оперативно распространила его пресс-служба, он рассказал, что сегодня хотел поблагодарить Захара Прилепина за его заявление в поддержку ЧВК «Вагнер», но из-за утренней занятости перенес это на вторую половину дня. «Я сейчас срочно хочу сказать: Захар, спасибо тебе за то, что ты вчера нас поддержал и всегда поддерживал. Надеюсь, что с тобой все будет в порядке. Мы держим, как говорится, пальцы крестиком, чтобы все было хорошо. Держись!» — заявил Пригожин.