В СК показали, что осталось от машины Захара Прилепина после взрыва

Фотография с места подрыва автомобиля, в котором вместе с семьей передвигался политик Захар Прилепин, появилась 6 мая в Telegram-канале Следственного комитета России.
На снимке, сделанном в Нижегородской области, показана уцелевшая часть транспортного средства и множество деталей, разбросанных вокруг.
СК возбудил по факту взрыва уголовное дело. Статья, по которой квалифицировали случившееся, пока не уточняется.
«Фонтанка» писала, что 6 мая днём неизвестные взорвали автомобиль сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» и писателя Захара Прилепина. Его водитель погиб, сам Прилепин получил травмы.
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