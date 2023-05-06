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    В СК показали, что осталось от машины Захара Прилепина после взрыва

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    25 комментариев

    Фотография с места подрыва автомобиля, в котором вместе с семьей передвигался политик Захар Прилепин, появилась 6 мая в Telegram-канале Следственного комитета России.

    На снимке, сделанном в Нижегородской области, показана уцелевшая часть транспортного средства и множество деталей, разбросанных вокруг.

    СК возбудил по факту взрыва уголовное дело. Статья, по которой квалифицировали случившееся, пока не уточняется.

    Фото: Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации
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    «Фонтанка» писала, что 6 мая днём неизвестные взорвали автомобиль сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» и писателя Захара Прилепина. Его водитель погиб, сам Прилепин получил травмы.

    Нижний №1

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    Фото: Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

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    Комментарии 25

    Гость06 Мая 2023 в 15:03
    А что с семьёй?
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