В Нижегородской области взорвали автомобиль политика Захара Прилепина. Собираем всё, что известно

По информации РБК, взрывное устройство могли прикрепить под капот автомобиля, пока Прилепин находился в кафе, где он останавливался поесть по дороге в Москву.

Собеседник РБК также рассказал, что незадолго до прибытия в Нижегородскую область Прилепин был в Донбассе, затем он неделю проживал в Нижнем Новгороде.

