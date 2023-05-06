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    В Нижегородской области взорвали автомобиль политика Захара Прилепина. Собираем всё, что известно

    Политик жив, но получил травмы

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    9 комментариев

    Сегодня днем в Нижегородской области неизвестные взорвали автомобиль сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина. Предварительно, политик жив, но получил ранения. Что известно о произошедшем — собираем в нашей онлайн-трансляции.

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    По информации РБК, взрывное устройство могли прикрепить под капот автомобиля, пока Прилепин находился в кафе, где он останавливался поесть по дороге в Москву.

    Собеседник РБК также рассказал, что незадолго до прибытия в Нижегородскую область Прилепин был в Донбассе, затем он неделю проживал в Нижнем Новгороде.

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    По информации РБК, Прилепин тяжело пострадал, у него ранения ног. Писатель после взрыва находился в сознании, его госпитализировали в ближайшую больницу.

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    Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал произошедшее:

    — Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке, — написал глава региона в своем телеграм-канале

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    Взрыв машины политика подтвердили в МВД России. В полиции подтвердили, что Захар Прилепин ранен, еще один человек погиб. Как ранее мы писали, это водитель Александр.

    На месте работает полиция, криминалисты и следователи.

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    В Нижегородскую область Захар Прилепин приехал, чтобы оставить у родственников дочь, пишет Ni Mash. Машина с водителем приехала к дому родных политика. Стали выгружать вещи. Как только закончили, Прилепин сел в машину — прогремел взрыв.

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    Как пишет телеграм-канал Ni Mash, выезд из Нижнего Новгорода временно ограничен. Полиция выборочно тормозит и проверяет автомобили в районе города Бор, где произошёл взрыв. Проверяют документы и багажники.

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    Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя организация «Атеш». В заявлении, опубликованном в телеграм-канале говорится, что движение охотилось за политиком с начала года.

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    После взрыва в районе Бора начали выставлять блокпосты, сообщает телеграм-канал 112.

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    Взрывное устройство было заложено под капот автомобиля Прилепина Audi Q7. После взрыва машину перевернуло, а под ней образовалась воронка диаметром примерно 1,5 метра и 0,7 метра глубиной, пишет телеграм-канал «Кровавая барыня».

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    По информации Baza, Захар Прилепин ехал в деревню Пионерское, которое находится рядом с Бором. По информации телеграм-канала, его дочь вышла из машины за несколько минут до взрыва.

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    Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, Захар Прилепин, выжил, но ранен, находится в сознании. Предварительно в результате взрыва погиб водитель политика.

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    Комментарии 9

    Гость06 Мая 2023 в 13:03
    В России убивают правду и справедливость в рамках глобальной идеи правителей США доведение до самоубийства нации. Все мероприятия против России построены на идеях автора "Искусство доведения до самоубийства". Например, серьезные издевательства (в школе или где-либо еще), могут причиной самрубийства, так же организованы санкции США. Другие способы взяты из особых условий, где причиной является поруганная честь, как в случае ритуального самоубийства. В японской культуре традиционно самоубийство может быть совершено для очищения своей чести. В западных (как и в большинстве христианских сект, самоубийство традиционно является постыдным актом, но классические декорации позволяют представить его как благородный, например, у Шекспира. Что так же моделируется в поведении людей, исполняющих волю правителей США. Это так называемые "лидеры мнения", искусственно созданные и исполняющие чужую волю. Например представители власти, сотрудники МВД, Росгвардии. Люди воспринимают их как власть.
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