В Нижегородской области взорвали автомобиль политика Захара Прилепина. Собираем всё, что известно

Сегодня днем в Нижегородской области неизвестные взорвали автомобиль сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина. Предварительно, политик жив, но получил ранения. Что известно о произошедшем — собираем в нашей онлайн-трансляции.
По информации РБК, взрывное устройство могли прикрепить под капот автомобиля, пока Прилепин находился в кафе, где он останавливался поесть по дороге в Москву.
Собеседник РБК также рассказал, что незадолго до прибытия в Нижегородскую область Прилепин был в Донбассе, затем он неделю проживал в Нижнем Новгороде.
По информации РБК, Прилепин тяжело пострадал, у него ранения ног. Писатель после взрыва находился в сознании, его госпитализировали в ближайшую больницу.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал произошедшее:
— Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке, — написал глава региона в своем телеграм-канале
Взрыв машины политика подтвердили в МВД России. В полиции подтвердили, что Захар Прилепин ранен, еще один человек погиб. Как ранее мы писали, это водитель Александр.
На месте работает полиция, криминалисты и следователи.
В Нижегородскую область Захар Прилепин приехал, чтобы оставить у родственников дочь, пишет Ni Mash. Машина с водителем приехала к дому родных политика. Стали выгружать вещи. Как только закончили, Прилепин сел в машину — прогремел взрыв.
Как пишет телеграм-канал Ni Mash, выезд из Нижнего Новгорода временно ограничен. Полиция выборочно тормозит и проверяет автомобили в районе города Бор, где произошёл взрыв. Проверяют документы и багажники.
Ответственность за покушение на Прилепина взяла на себя организация «Атеш». В заявлении, опубликованном в телеграм-канале говорится, что движение охотилось за политиком с начала года.
После взрыва в районе Бора начали выставлять блокпосты, сообщает телеграм-канал 112.
Взрывное устройство было заложено под капот автомобиля Прилепина Audi Q7. После взрыва машину перевернуло, а под ней образовалась воронка диаметром примерно 1,5 метра и 0,7 метра глубиной, пишет телеграм-канал «Кровавая барыня».
По информации Baza, Захар Прилепин ехал в деревню Пионерское, которое находится рядом с Бором. По информации телеграм-канала, его дочь вышла из машины за несколько минут до взрыва.
Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, Захар Прилепин, выжил, но ранен, находится в сознании. Предварительно в результате взрыва погиб водитель политика.