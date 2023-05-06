На выезде из города Бор в Нижнем Новгороде, где взорвали машину Прилепина, появились блокпосты. Писателя могут доставить в Москву

На выезде из города Бор в Нижегородской области, где была взорвана машина писателя Захара Прилепина, поставили блокпосты и начали проверять водителей, пишет 6 мая NN.RU.



По данным МВД РФ, взрыв произошел в одной из деревень Борского района Нижегородской области. В результате взрыва один человек погиб, писатель Захар Прилепин получил ранения. Предварительно, других пострадавших нет.

Как сообщили »Интерфаксу» в экстренных службах, состояние Прилепина оценивается как тяжелое. Его могут доставить на лечение в Москву, для транспортировки направляется санитарная авиация.