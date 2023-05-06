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    На выезде из города Бор в Нижнем Новгороде, где взорвали машину Прилепина, появились блокпосты. Писателя могут доставить в Москву

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    На выезде из города Бор в Нижегородской области, где была взорвана машина писателя Захара Прилепина, поставили блокпосты и начали проверять водителей, пишет 6 мая NN.RU.

    По данным МВД РФ, взрыв произошел в одной из деревень Борского района Нижегородской области. В результате взрыва один человек погиб, писатель Захар Прилепин получил ранения. Предварительно, других пострадавших нет.

    Как сообщили »Интерфаксу» в экстренных службах, состояние Прилепина оценивается как тяжелое. Его могут доставить на лечение в Москву, для транспортировки направляется санитарная авиация.

    По данным собеседника РБК, писатель возвращался с территории новых регионов. По предварительной информации, за его автомобилем велась слежка. Известно, что по дороге он останавливался поесть под Нижним Новгородом. Взрыв произошел сразу после того, как Audi Q7 отправился в дальнейший путь.

    На место происшествия выехали следователи и криминалисты СКР, а также сотрудники полиции.

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