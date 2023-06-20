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    В Госдуме просят проверить поэтессу Полозкову на оправдание терроризма

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    Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить, не совершила ли поэтесса Вера Полозкова уголовное преступление. Скриншот письма Ямпольская опубликовала 20 июня в своем телеграм-канале.

    Из текста обращения ясно, что причиной стало интервью Полозковой Михаилу Козыреву* (признан иностранным агентом) на телеканале «Дождь»** (признан иностранным агентом). В программе обсуждали в том числе убийство Владлена Татарского. Поэтесса высказалась иронично, но потом оговорилась, что «смерти никому не желает».

    «Такие циничные комментарии (содержащие признаки публичного оправдания террористического акта) представляются абсолютно неприемлемыми и аморальными», — заявила в своем обращении Ямпольская. Она попросила оценить высказывания Полозковой «на предмет наличия состава уголовного преступления».

    *Внесен в реестр иностранных агентов.

    **Внесен в реестр иностранных агентов.

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