Доверяют президенту, уважают армию. Общественная палата рассказала о настроениях граждан

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Общественная палата опубликовала ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в России. Судя по отчету, тенденции позитивные: россияне все больше довольны своей жизнью, а страну в перспективе видят великой державой. Рассказываем об основных тезисах доклада.



Патриотизм

2023 год стал для России периодом устойчивости, которую страна продемонстрировала в ответ на внешние вызовы, однако это не все, чем запомнился год. Адаптации в новых условиях и появлению новых возможностей помогали сами россияне.



Гражданское общество продемонстрировало удивительное единодушие и сплочение. По данным ежедневных опросов ВЦИОМ, с января по октябрь 2023 года деятельность президента России одобряли до 77,9% совершеннолетних россиян. Работа правительства столь высоких оценок не удостоилась: его деятельность похвалили до 54,1% граждан.



Если говорить про общественные институты, то больше всего россияне одобряют армию (75%). На втором и третьем местах идут РПЦ (60,3%) и правоохранительные охраны (54,5%). Самое низкое место в рейтинге заняла оппозиция (23,4%).

Подавляющее число россиян — 91% — считают себя патриотами. Понятие патриотизма в докладе тоже раскрывается. Быть патриотом, согласно самым популярным среди респондентов определениям, — это работать во благо своей страны, считать себя её частью и защищать Россию от любых нападок.



Проведение патриотических «Разговоров о важном» поддерживает бóльшая часть респондентов — 63%. Еще больше опрошенных (74%) отметили необходимость проведения таких уроков в школах. Жизнь

Как утверждают в Общественной палате, на протяжении всего 2023 года уровень удовлетворенности жизнью среди россиян остается «стабильно высоким». Например, в мае 2023 года о том, что жизнь их устраивает, заявили 60% респондентов ВЦИОМ. Еще 20% «дали нейтральные оценки».

Примерно такое же количество опрошенных были довольны ситуацией в стране — 63%. Во время частичной мобилизации этот показатель «ощутимо» снизился, но конкретных цифр в докладе не называют, говоря только о последующем росте. «Плохим» положение в стране считает почти треть опрошенных. Или, как дипломатично отмечают в палате, 28%. Ещё в январе 2023 года таковых был 41% от всех участников опроса. «С начала 2022 года доля пессимистов в стране снизилась в 1,5 раза», — сразу же подчеркивают специалисты.



Будущее страны респонденты тоже оценивают позитивно: 72% считают, что в ближайшие 8–10 лет ситуация в стране улучшится, а 28% предполагают, что в ближайшие 15–20 лет Россия станет великой державой. Сразу 50% уже считают Россию одной из великих держав.

СВО

Самыми значимыми темами для россиян в 2023 году стали присоединение новых регионов и события, связанные с проведением специальной военной операции. Каждый второй рассказал ВЦИОМ о том, что как-либо поддерживал жителей освобожденных территорий или военнослужащих. О помощи мобилизованным рассказали 36%, а о помощи беженцам — 21% респондентов.



О том, как помогает новым регионам государство, в докладе тоже говорится. Например, на развитие присоединенных территорий в ближайшее время федеральные власти планируют выделить 2 трлн рублей. На общероссийский уровень регионы планируют вывести в ближайшие 8 лет: такой срок установил президент России Владимир Путин.



Для этого, следует из доклада, работают и Госдума, и простые строители. Так, в весеннюю сессию депутаты приняли 54 закона, направленные на интеграцию, а в работах по восстановлению ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей участвуют 33 компании и 50 тысяч строителей.



Госдума занята не только новыми регионами, но и помощью российским военнослужащим: более 70 принятых законов были направлены конкретно на это. Скажем, теперь военные пенсионеры, которые вернулись на службу, смогут вне зависимости от должности сохранить повышенную пенсию, вдовы ветеранов боевых действий — получать господдержку независимо от состава семьи, в которой они живут, а инвалиды боевых действий — пройти профессиональное обучение и обучение по программам профессиональной переподготовки.



Поддержке бойцов СВО и жителей присоединенных территорий со стороны самой Общественной палаты посвящен отдельный параграф. Так, фонд «Звезда и Лира», возглавляемый зампредседателя комиссии палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Екатериной Колотовкиной, с 24 февраля собрал и отправил более 500 тонн гуманитарной помощи, а заместитель председателя комиссии по культуре и сохранению духовного наследия Петр Лундстрем дал более 110 скрипичных концертов для бойцов СВО.