«Рынок не закладывал такого роста ставки». Как жесткое решение ЦБ скажется на экономике

Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Как увеличение ставки ЦБ до 15% скажется на экономике: что будет с кредитами, вкладами, акциями, ОФЗ и рублем

Банк России 27 октября повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, с 13% до 15%. Шаг оказался более широким, чем ожидало большинство экспертов, многие из которых прогнозировали рост до 14%. «Фонтанка» разбиралась, почему ЦБ принял такое решение и как его последствия отразятся на экономике.



Эффект каждого изменения ключевой ставки ЦБ не транслируется в экономику моментально. Как правило, это происходит в течение 3–6 кварталов. При этом на ужесточение денежно-кредитных условий регулятор взял курс уже давно, и его предыдущие решения как раз начинают транслироваться в экономику, о чем на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров в пятницу сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.



ЦБ как всегда подробно объяснил, почему принял такое решение. Если коротко: цены и инфляционные ожидания растут быстрее, чем предполагалось ранее. А еще смягчается бюджетная политика. В связи с изменением ситуации регулятор обновил прогноз по ряду показателей. Он ожидает, что по итогам 2023 года инфляция сложится на уровне 7–7,5% , а в 2024 году — 4,0–4,5% . Зато экономика России в 2023 году вырастет на 2,2–2,7% , а не на 1,5–2,5% , как ожидалось до этого. Также улучшены прогнозы по экспорту и профициту торгового баланса с учетом роста цен на нефть на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.



Будет ли повышена ставка снова ЦБ также изменил прогноз средней ключевой ставки. До конца 2023 года регулятор ожидает ее на уровне 15,0–15,2% . На основе этого некоторые эксперты сделали вывод, что в диапазон закладывается повышение еще на 100 базисных пунктов, до 16%, на следующем заседании совета директоров 15 декабря.

Сам регулятор при этом говорит: не факт. И посылает рынку нейтральный сигнал. То есть сейчас ЦБ считает, что дальнейшее повышение не требуется, но как его мнение изменится к середине декабря — вопрос. Прогноз говорит о том, что на следующем заседании ставка может быть сохранена или снова повышена.



«На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку ощутимыми шагами и будем готовы сделать это вновь, если не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий», — заявила Набиуллина.

Опрошенные «Фонтанкой» эксперты всё же считают дальнейшее повышение маловероятным.

«Банк России дал понять, что дальнейшее повышение ставки уже маловероятно, так как из пресс-релиза убрана фраза: "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". В пользу того, что дальнейшее повышение ставки не планируется, также говорит новый прогноз ЦБ по ключевой ставке в среднем за 2024 год — 12,5%–14,5% », — говорит Алексей Михеев, инвестиционный стратег брокера ВТБ «Мои инвестиции».



«Я считаю, что ЦБ возьмет паузу и ставка больше в этом году повышаться не будет. Что будет в 2024 году, сказать пока трудно, будем наблюдать за развитием ситуации», — отмечает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.

«Мы всё же думаем, что пик ставки достигнут как раз потому, что шаг изменения сегодня оказался таким высоким, — считает Алексей Корнев, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал». — Тем не менее ставки могут оставаться на повышенном уровне более длительное время. По новому прогнозу ЦБ, инфляция может вернуться к целевым 4% не в следующем году, как ожидалось ранее, а в 2025 году».



«Пик цикла ДКП, вероятно, близок к окончанию. Однако это не говорит о скорейшем монетарном развороте, для которого необходимы следующие условия: сокращение дисбаланса спроса и предложения товаров и услуг, нормализация рынка труда, замедление роста инфляционных ожиданий корпораций и частного сектора, охлаждение перегретого кредитного рынка, восстановление рубля. Тем самым в этом году с подъемом ставки может быть уже и всё, а вот о снижении стоимости фондирования можно будет подумать лишь к началу II полугодия 2024 года», — рассуждает Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».



Что ждет бизнес Существует обратная зависимость между денежно-кредитными условиями и бюджетной политикой. Чем мягче первая, тем жестче вторая, и наоборот. Поскольку сейчас бюджетная политика мягкая, и в последующие годы бюджетный стимул будет снижаться медленнее ожиданий, ЦБ дополнительно ужесточает денежно-кредитную политику. «Такое решение, по-видимому, призвано охладить потребительскую часть спроса и тем самым несколько компенсировать рост спроса со стороны тех направлений, на которые ставка не влияет, — льготное кредитование, высокий бюджетный импульс», — комментирует Алексей Корнев.



«Но есть обратная сторона этого процесса, — отмечает в телеграм-канале проекта bitkogan экономист Евгений Коган. — Это рост количества банкротств, сложности с получением кредитов, резкое ужесточение в области вообще получения кредитования и так далее. Всем всё известно, ничего нового я здесь говорить не буду».



По его оценке, сверхжесткая политика ЦБ создаст проблемы Минфину. «Занимать теперь придется по еще более высоким ставкам, а занимать бюджету в следующем году много. Невеселые новости для бюджета», — комментирует он.

И для бизнеса тоже. Допустим, стратегические отрасли правительство поддержит льготными программами. Остальным придется как-то выкручиваться. Хотя есть разные мнения.

«Я не ожидаю каких-то существенных изменений в экономике в ближайшей перспективе, потому как нацпроекты продолжит поддерживать государство, — говорит Николай Переславский. — Безусловно, будет поднята ставка по кредитам коммерческими банками. Бизнес, естественно, заложит это в свои оперативные издержки. Ипотечные кредиты вырастут, и строительной отрасли придется нелегко реализовывать построенное жилье, но льготная ипотека поддержит отрасль по крайней мере еще год-полтора. Фондовый рынок, вероятнее всего, отреагирует снижением в части акций, среднесрочные облигации и ОФЗ, наоборот, будут пользоваться спросом. Будет продолжен рост депозитов, которые прибавили в сентябре 0,2% по сравнению с августом, и ставки по вкладам, на мой взгляд, тоже вырастут».



«Если оценивать последствия, то, конечно, и текущий курс валют против рубля, и теперь ставки играют отрицательную роль. Высокие ставки сильно сдерживают возможности экономического роста, выступают как барьеры для развития реального сектора экономики, — считает Александр Цыганов, заместитель генерального директора «Цифра брокер». — Предпринимателям не только тяжело тащить процентное бремя от кредитов, но и вообще психологически сложно решиться брать кредиты на развитие бизнеса. Решение ЦБ повышать ставки рефинансирования выглядит спорно при нынешнем положении. Получается, что мы имеем высокий курс валют, что удорожает импорт продуктов, и это повышает инфляцию, но при этом ЦБ ставит заградительный барьер для развития собственных производств и бизнеса для замещения импорта. Инвесторы переоценят свои проекты, пересчитают модели, какие-то отложат до лучших времен, какие-то рискнут воплощать в жизнь, всё зависит от модели, рентабельности, стратегии. Банкротства и неплатежи бывают во все времена, поднятие ставки это всего лишь вызов, который можно преодолеть, грамотно управляя своим делом».



Фондовый рынок и рубль Помимо роста стоимости заемных денег, самое очевидное следствие роста ключевой ставки — пропорциональный рост ставок по банковским вкладам. Обычно он происходит в течение первой недели после объявления решения ЦБ. Эксперты также рассказали о том, как будут вести себя ценные бумаги и другие инструменты.

«Акции обычно плохо реагируют на удорожание кредитных ресурсов, поскольку это означает рост долговой нагрузки корпораций. Тем не менее и к таким временно высоким ставкам большинство компаний на рынке смогут адаптироваться, — считает Михаил Зельцер. — Для закредитованных компаний рост ставки отразится в снижении курса их бумаг, но есть и очевидные выгодоприобретатели — сама Московская биржа получает повышенные доходы от роста ставки, и ее акции остаются в фаворитах года».

Облигации федерального займа и так подешевели до минимумов весны 2022 года, а теперь их цены могут временно опуститься на еще более низкие отметки, в то время как закономерно повысятся их доходности. «Рынок не закладывал такого роста ставки. Доходности коротких ОФЗ отреагировали ростом с 12,5% до 13,1%, в длинных бумагах реакция несколько меньше, их доходности приблизились к 12,5%», — обращает внимание Алексей Корнев. Но доходности всё еще ощутимо ниже ключевой ставки.



По мнению Михаила Зельцера, при долгосрочном инвестировании ОФЗ могут быть интересными для покупки на перспективу 2024 года. «Эффект от принятых властями мер должен будет привести к стабилизации цен в экономике и снижению доходностей по всей кривой, а это значит, что цены ОФЗ в перспективе подрастут», — говорит он.



Индекс Мосбиржи по итогам торгов 27 октября незначительно вырос — на 0,01%, до 3 224,18 пункта. Индекс РТС снизился на 0,53%, до 1 079,07 пункта. В лидерах падения оказались бумаги строительной компании «Пик», лесопромышленного холдинга Segezha Group, сельскохозяйственной компании «Русагро», энергетической «Русгидро», производителя алюминия En+ Group . В лидерах роста нашлась Московская биржа, в компании «Россетей», «Магнита», «Норникеля» и ММК.



Рубль отреагировал на решение ЦБ укреплением, однако к концу торгового дня запал подрастерял. По итогу курс доллара всего на 0,18% увеличился и составил 94,13 рубля. А евро остался на уровне вчерашнего дня — 99,58 рубля ( -,0,02% ).



Эксперты сходятся во мнении, что доллар продолжит двигаться к отметке 90 рублей, а другие иностранные валюты последуют за ним.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

