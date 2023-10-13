Свет, тени и осколки. Как Петербург искал свое отражение

Сияющие кирпичи, гипнотический тоннель и гигантский призрак Петра I — это лишь малая часть того удивительного, что появилось в нашем городе в начале октября. Чудеса длились всего три дня, и для тех, кто не успел на них посмотреть, мы расскажем, как это было.
Второй ежегодный фестиваль «Друзья Петербурга» (6+), организуемый под эгидой ПАО «Газпром», в этот раз проходил с 5 по 8 октября. Он включал свыше 250 мероприятий на более чем 35 площадках — от концертов и мастер-классов до выставок и дискуссий. Его основной темой стало «Отражение»: человека в городской среде и Петербурга в составляющих его элементах — стихиях и материалах.
Программа фестиваля была чрезвычайно насыщенной. Мы познакомились с несколькими проектами и искреннее пожалели о том, что срок их жизни — лишь три дня. Читателям на заметку: не забудьте в следующем году зайти на сайт «Друзей Петербурга» и выбрать чудо по душе. Вход на мероприятия бесплатный, требуется регистрация на сайте.
Драгоценные кирпичи из Швейцарии
Под представление «Фальконье — 300 отблесков света» отвели каземат в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. Главные герои этого шоу — сияющие колонны и панели из стеклянных кирпичей, расставленные в глубоких нишах. Они выглядят так, словно собраны из драгоценных камней — синих, белых, золотистых. Проходящий сквозь них свет отражается от зеркальной пленки на полу и падает на тяжелые своды как своего рода северное сияние — разноцветное, волнообразное и непрерывно движущееся. Плюс медитативная музыка — и у вас все шансы зависнуть в этой световой ловушке надолго.
Кирпичи, ставшие основой инсталляции, изобрел и в 1888 запатентовал швейцарец Гюстав Фальконье. Они были популярны среди петербургских архитекторов в начале ХХ века. Их использовали в оконных проемах там, где по каким-то причинам не надо было ставить прозрачные стекла. Самые известные примеры можно увидеть в доме Фаберже на Большой Морской и в Кронштадтском военно-морском госпитале.
«Один кирпич весит 800–900 граммов, но за счет равной толщины стенок мы добиваемся крепости всего изделия. А рельеф с гранями, расходящимися из центра, делает его ударопрочным. Он абсолютно непрозрачный и создает интимную обстановку в помещении — его применяли в основном для окон, выходящих на чужой участок, — рассказал Никита Андреев, исторический консультант экспериментальной стекольной мастерской NWGlass.lab. — В инсталляции мы использовали полимерные материалы, которые позволяют собрать временную конструкцию. В архитектуре такие окна монтируются раз и навсегда. Долгожители, которым сейчас 120–130 лет, находятся в прекрасном состоянии и, думаю, нас переживут».
На том конце бегущего света
Аудиовизуальная работа «Поток» разместилась в потерне Государева бастиона Петропавловки. Обычно ориентироваться в подземном 97-метровом тоннеле посетителям помогают встроенные в пол светильники, но на время фестиваля их отключили — и посещение этого пространства превратилось в эффектный арт-аттракцион и отчасти сеанс гипноза.
«Вода обладает сильной интересной энергетикой. Мы хотели с помощью аудиовизуальных технологий показать, что это такое, и одновременно подчеркнуть архитектуру места, — объяснил Андрей Тубольцев, генеральный директор студии dreamlaser. — Инсталляция длится около пяти минут и делится на три цикла. Первый — немного угнетающий и с большими пространственно-тоннельными эффектами — это очень красиво и как раз подчеркивает форму потерны. Второй показывает непосредственно фактуру воды, и здесь как раз интересны отражения, которые проецируются под ногами зрителей. Третий цикл плавный, мы назвали его «Ночной формат воды». Он передает закат и отражения звезд».
Инсталляция была призвана воплотить водную стихию — одну из ключевых для Петербурга. То, что в итоге получилось, каждый посетитель может интерпретировать по-своему, и авторы на это заранее согласны. Лучше место для созерцания «Потока» — в начале тоннеля. Лиловый и белый свет стартует с дальнего его конца и, двигаясь по всей 97-метровой длине коридора, набегает на вас раз за разом. А специальный гулкий саундтрек усиливает иллюзию движения. Многочисленные экраны, установленные вдоль стен, превращают пол в зыбкую, колеблющуюся поверхность, действительно похожую на воду. Когда свет в потерне гаснет, на экранах появляются светящиеся точки, а саундтрек как будто намекает на капли дождя.
Фрагменты прошлого и загадочное чувство
Выставка-интервенция «Разговоры о хрупком» также проходила в Петропавловской крепости. Интервенцией же ее назвали потому, что четыре творения современных художниц проникли на три дня в постоянную экспозицию Музея архитектурной художественной керамики.
Среди плиток, панно и ваз, украшавших петербургские дома в прошлом, произведения современного искусства смотрелись вполне гармонично. «Фрагменты» Майи Харитоновой — керамическая скульптурная композиция, как будто состоящая из кусочков разрушенной изразцовой печи и... ракушек. Она говорит о хрупкости красоты и, одновременно, о возможности дать новую жизнь ее частицам.
Анна Вердиян объектом «Ретроспектива» показывает, как прошлое Петербурга прорывается в его настоящее, и напоминает, что его стоит ценить и сохранять. Выглядит произведение как небольшая ажурная башня из коричневой глины, в проемы которой вставлены цветные осколки старинной керамики.
В серии объектов «Сады узорны» Мария Шильникова заменяет традиционные сюжеты изразцов на более актуальные для XXI века. По мнению художницы, популярным у наших предков религиозным и социальным мотивам сегодня стоит предпочесть природные. Поэтому на свои белые «изразцы» она помещает объемные и тоже белые ветви, лепестки, водоросли и другие растительные элементы.
Художник Мария Торопыгина специально для выставки-интервенции создала керамическую скульптуру, изображающую одно из пяти человеческих чувств. Но какое именно — этого автор не сообщает.
«Мне хочется, чтобы человек сам для себя решил, потому что главное чувство у каждого свое. Кто-то воспринимает мир прежде всего через зрение, кто-то через слух, — подчеркнула Мария. — Создание скульптуры заняло месяц. Она толстостенная, но внутри полая, так как сделана в технике жгута, который укладывается по кругу, как при создании вазы. После первого обжига я покрыла объект сложным составом из глазури, фарфора и нескольких других компонентов — и обожгла еще раз. И так как у покрытия усадка сильнее, возник эффект кракелюра, растресканности».
Если чувственная сторона скульптуры остается загадкой, то с художественной точки зрения художница видит ее как продолжение декоративных работ Врубеля, которые хранятся в музее. В ней можно попробовать рассмотреть стилизацию растительных орнаментов его панно и рельефов.
Мистика в Михайловском
Аудиовизуальное представление «Я — тень от чьей-то тени» было, возможно, самым масштабным из проектов фестиваля. Оно охватило Михайловский замок и прилегающий к нему Инженерный сквер.
Преображение одного из знаковых городских пространств — результат работы творческой лаборатории «Друзей Петербурга». В ней участвовали 20 студентов разных специальностей: художники, архитекторы, урбанисты, дизайнеры и программисты. Под руководством кураторов они превратили и без того атмосферный замок в волшебный мир света, теней и смыслов.
«Есть прекрасная малоизвестная повесть Николая Лескова «Привидение в Инженерном замке», которая начинается словами «Еще при жизни императора Павла тут, говорят, слышали голос Петра Великого, и, наконец, даже сам император Павел видел тень своего прадеда». И эта тень является нашим главным героем», — отметила Лиза Савина, куратор проекта.
Действительно, гигантский черный силуэт Петра I на фасаде замка — первое, что привлекает внимание. Справа от него на месте барельефа античных доспехов помещается зловещая фигура с белым шумом вместо лица, вокруг — проекция в виде бликов от воды. Инженерный сквер наполнен светящимися литературными цитатами, спроецированными прямо на дорожки, причем часть из них подлинные, а часть — изобретены нейросетью.
В пропилеях замка живут потусторонние голоса, исполняющие ораторию из цитат, а во дворе — висит в воздухе металлическая молния, как будто наэлектризованная атмосфера места создала живописный зигзагообразный разряд. На время представления архитектурная подсветка здания полностью меняется, и на одном из фасадов зажигаются два окна бывшей спальни Павла I. Словно император решил вместе с прадедом поучаствовать в нашествии теней из прошлого.
Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «Газпром»
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