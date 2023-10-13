Свет, тени и осколки. Как Петербург искал свое отражение

Сияющие кирпичи, гипнотический тоннель и гигантский призрак Петра I — это лишь малая часть того удивительного, что появилось в нашем городе в начале октября. Чудеса длились всего три дня, и для тех, кто не успел на них посмотреть, мы расскажем, как это было.

Второй ежегодный фестиваль «Друзья Петербурга» (6+), организуемый под эгидой ПАО «Газпром», в этот раз проходил с 5 по 8 октября. Он включал свыше 250 мероприятий на более чем 35 площадках — от концертов и мастер-классов до выставок и дискуссий. Его основной темой стало «Отражение»: человека в городской среде и Петербурга в составляющих его элементах — стихиях и материалах.

Программа фестиваля была чрезвычайно насыщенной. Мы познакомились с несколькими проектами и искреннее пожалели о том, что срок их жизни — лишь три дня. Читателям на заметку: не забудьте в следующем году зайти на сайт «Друзей Петербурга» и выбрать чудо по душе. Вход на мероприятия бесплатный, требуется регистрация на сайте.

Драгоценные кирпичи из Швейцарии

Под представление «Фальконье — 300 отблесков света» отвели каземат в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. Главные герои этого шоу — сияющие колонны и панели из стеклянных кирпичей, расставленные в глубоких нишах. Они выглядят так, словно собраны из драгоценных камней — синих, белых, золотистых. Проходящий сквозь них свет отражается от зеркальной пленки на полу и падает на тяжелые своды как своего рода северное сияние — разноцветное, волнообразное и непрерывно движущееся. Плюс медитативная музыка — и у вас все шансы зависнуть в этой световой ловушке надолго.

Кирпичи, ставшие основой инсталляции, изобрел и в 1888 запатентовал швейцарец Гюстав Фальконье. Они были популярны среди петербургских архитекторов в начале ХХ века. Их использовали в оконных проемах там, где по каким-то причинам не надо было ставить прозрачные стекла. Самые известные примеры можно увидеть в доме Фаберже на Большой Морской и в Кронштадтском военно-морском госпитале.

«Один кирпич весит 800–900 граммов, но за счет равной толщины стенок мы добиваемся крепости всего изделия. А рельеф с гранями, расходящимися из центра, делает его ударопрочным. Он абсолютно непрозрачный и создает интимную обстановку в помещении — его применяли в основном для окон, выходящих на чужой участок, — рассказал Никита Андреев, исторический консультант экспериментальной стекольной мастерской NWGlass.lab. — В инсталляции мы использовали полимерные материалы, которые позволяют собрать временную конструкцию. В архитектуре такие окна монтируются раз и навсегда. Долгожители, которым сейчас 120–130 лет, находятся в прекрасном состоянии и, думаю, нас переживут».

На том конце бегущего света

Аудиовизуальная работа «Поток» разместилась в потерне Государева бастиона Петропавловки. Обычно ориентироваться в подземном 97-метровом тоннеле посетителям помогают встроенные в пол светильники, но на время фестиваля их отключили — и посещение этого пространства превратилось в эффектный арт-аттракцион и отчасти сеанс гипноза.