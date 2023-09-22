Увидеть, услышать, посетить. 250 бесплатных мероприятий фестиваля «Друзья Петербурга» ждут зрителей

Эксклюзивные концерты, экскурсии, лекции и мастер-классы — насыщенная культурная программа ждет Северную столицу 5-8 октября, в дни ежегодного городского фестиваля «Друзья Петербурга».Это более 250 бесплатных мероприятий, для участия в которых достаточно регистрации. Рассказываем, какие точно стоит посетить.

Тема фестиваля в 2023 году — «Отражение». Культурный проект ПАО «Газпром» предлагает каждому участнику подумать, что именно он может сделать для любимого города, как способен повлиять на развитие Петербурга. Фестивальные мероприятия пройдут на 35 площадках: в музеях, театрах, вузах, библиотеках и кинотеатрах. Для удобства мы собрали их по форматам.

С 6 по 8 октября в вечернее время петербуржцы и гости города смогут увидеть аудиовизуальное представление «Я — тень от чьей-то тени», которое развернется на территории Михайловского замка и Кленовой аллеи . Инсталляция — результат работы «Лаборатории» проекта «Друзья Петербурга». Студенты различных профилей — художники, архитекторы, урбанисты, дизайнеры, программисты — подготовили ее под руководством опытных кураторов. В ходе представления будут использованы световые объекты с цитатами, прожекторы для теней букв и текста, неоновые надписи, гобопроекции и архитектурное освещение фасада замка и памятника Петру I. Название проекта «Я — тень от чьей-то тени» отсылает к цитате из творчества Марины Цветаевой и подчеркивает выбор тени в качестве главного инструмента — как визуального, так и концептуального.

Авторское музыкальное произведение композитора Алексея Ретинского на тему исторического контекста эпохи будет эксклюзивно представлено в интерьерах Китайского дворца в Ораниенбауме ГМЗ «Петергоф». Реставрация дворца проходит при поддержке ПАО «Газпром».

В потерне Петропавловской крепости — подземном тоннеле длиной 97 метров, который никогда ранее не был доступен посетителям, — развернется светозвуковое представление от студии «Сигнатура». Цель постановки — дать возможность зрителям ярче и сильнее ощутить близость Невы, омывающей Заячий остров, и поразмышлять о метафизике воды в образе Северной столицы.



Выставки и экскурсии

В Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО с 27 сентября до 29октября будет открыта авторская выставка одного из главных архитектурных фотохудожников современности Михаила Розанова. Она посвящена «Лахта Центру», символу нового морского фасада Петербурга.



В одном из пространств Петропавловской крепости будет представлена инсталляция из стеклянных кирпичей, выдуваемых вручную по технологии Фальконье. Ранее утерянную методику восстановила группа энтузиастов из Петербурга. Сейчас элементы, созданные по восстановленной «рецептуре», встречаются во многих уголках города. Фактура стекла, эффекты преломления света и использование разных цветов делают их настоящими жемчужинами в исторических зданиях модерна и неоготики. В музее керамики Петропавловской крепости будет представлена выставка современных петербургских керамистов, переосмысляющая тему изразцовой культуры в современности.



В рамках фестиваля пройдет презентация очередного этапа программы ПАО «Газпром» по комплексному благоустройству Петербурга. В его рамках откроют пешеходный экскурсионный маршрута «Путь Петра», который проходит от памятника Морякам и создателям флота России на Петровской набережной до «Мини-города» в Александровском парке. По пути расположены новые художественно-исторические объекты, посвященные эпохе первого императора. Специальный аудиогид по маршруту, доступный для прослушивания по QR-коду, расскажет петербуржцам и гостям города об истории Северной столицы и о ее основателе.



Дискуссии и мастер-классы

В Центральной городской публичной библиотеке имени В. В. Маяковского пройдет серия дискуссионных сессий деловой программы фестиваля с участием представителей сферы культуры, урбанистов и архитекторов.

