Михаил Пиотровский рассказал о превышении влажности в Благовещенской церкви, где хранится рака Александра Невского

В ходе пресс-конференции в «Интерфаксе» 10 октября директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский ответил на вопрос о том, как идет сотрудничество с Александро-Невской лаврой после передачи ей серебряного и деревянного ковчегов ансамбля гробницы Александра Невского.
«Мы действительно работаем с лаврой, наш экспонат — экспонат Музейного фонда Российской Федерации — находится сейчас в лавре, в Благовещенской церкви, — напомнил Пиотровский. — Там построено целое мощное сооружение, создающее искусственный климат. Мы следим за тем, как оно работает, каждый день на мой стол и стол настоятеля лавры ложатся данные о температуре и влажности. Причем, для сравнения, у меня еще есть данные по температуре и влажности в Александровском зале, где у нас хранятся серебряные вещи».
По его словам, наладка оборудования еще продолжается.
«Параллельно мы работаем с теми, кто создал эту аппаратуру, над тем, чтобы ее совершенствовать, потому что, во-первых, там есть небольшое превышение влажности: нужно 50 процентов, а там бывает иногда больше, — рассказал директор Эрмитажа. — Кроме того, надо работать над тем, как всю эту систему размещать в церкви, потому что пока она занимает половину помещения церкви, шумит. И это непросто: нам потребовалось немало лет для того, чтобы в залах Эрмитажа сделать такую систему, которая работает через вентиляцию».
Серебряный и деревянный ковчеги были вывезены из Эрмитажа в начале сентября. «Фонтанка» рассказывала об особенностях этих экспонатов, необходимых для них условиях и о том, почему к ним нельзя прикасаться.