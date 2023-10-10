Михаил Пиотровский рассказал о превышении влажности в Благовещенской церкви, где хранится рака Александра Невского

В ходе пресс-конференции в «Интерфаксе» 10 октября директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский ответил на вопрос о том, как идет сотрудничество с Александро-Невской лаврой после передачи ей серебряного и деревянного ковчегов ансамбля гробницы Александра Невского.



«Мы действительно работаем с лаврой, наш экспонат — экспонат Музейного фонда Российской Федерации — находится сейчас в лавре, в Благовещенской церкви, — напомнил Пиотровский. — Там построено целое мощное сооружение, создающее искусственный климат. Мы следим за тем, как оно работает, каждый день на мой стол и стол настоятеля лавры ложатся данные о температуре и влажности. Причем, для сравнения, у меня еще есть данные по температуре и влажности в Александровском зале, где у нас хранятся серебряные вещи».

