В два этапа. Стало известно, как именно Эрмитаж передаст раку Александра Невского РПЦ

Саркофаг Александра Невского будут перемещать из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру в два этапа. О подробностях 15 мая сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.



Сначала в Троицкий собор перенесут деревянные элементы памятника. Это планируется сделать до 12 сентября — в этот день РПЦ отмечает праздник перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Петербург. Затем до конца года в Лавру переместят саму серебряную раку, в которую вернут мощи Невского. Установят мемориальный комплекс в Благовещенской церкви.

