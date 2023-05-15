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    В два этапа. Стало известно, как именно Эрмитаж передаст раку Александра Невского РПЦ

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    Саркофаг Александра Невского будут перемещать из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру в два этапа. О подробностях 15 мая сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

    Сначала в Троицкий собор перенесут деревянные элементы памятника. Это планируется сделать до 12 сентября — в этот день РПЦ отмечает праздник перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Петербург. Затем до конца года в Лавру переместят саму серебряную раку, в которую вернут мощи Невского. Установят мемориальный комплекс в Благовещенской церкви.

    Ранее в Эрмитаже назвали условия передачи раки — в том числе отметили, что памятник передается на 49 лет с возможностью продления этого срока. Также в Эрмитаже подчеркнули, что в случае несоблюдения правил хранения и реставрации экспоната музей может разорвать договор в одностороннем порядке.

    Вопрос о передаче саркофага поднимался в течение многих лет — «Фонтанка» подробно рассказывала об этом.

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    Рака Александра НевскогоЭрмитажРПЦ
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    Комментарии 6

    gmt8015 Мая 2023 в 19:41
    Нестяжатели!
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