В два этапа. Стало известно, как именно Эрмитаж передаст раку Александра Невского РПЦ

Саркофаг Александра Невского будут перемещать из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру в два этапа. О подробностях 15 мая сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.
Сначала в Троицкий собор перенесут деревянные элементы памятника. Это планируется сделать до 12 сентября — в этот день РПЦ отмечает праздник перенесения мощей Александра Невского из Владимира в Петербург. Затем до конца года в Лавру переместят саму серебряную раку, в которую вернут мощи Невского. Установят мемориальный комплекс в Благовещенской церкви.
Ранее в Эрмитаже назвали условия передачи раки — в том числе отметили, что памятник передается на 49 лет с возможностью продления этого срока. Также в Эрмитаже подчеркнули, что в случае несоблюдения правил хранения и реставрации экспоната музей может разорвать договор в одностороннем порядке.
Вопрос о передаче саркофага поднимался в течение многих лет — «Фонтанка» подробно рассказывала об этом.