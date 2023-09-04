Саркофаг и раку Александра Невского перевезут в лавру ко дню памяти святого

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Серебряный и внутренний деревянный ковчеги ансамбля гробницы Александра Невского перевезут из Государственного Эрмитажа в Александро-Невскую лавру до 12 сентября. В этот день РПЦ отмечает день перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Об этом «Фонтанке» сообщили 4 сентября два источника, связанные с обеими сторонами процесса. Один из них уточнил, что транспортировка планируется на ближайшие выходные, а накануне события освятить составляющие мемориального комплекса гробницы может патриарх. Впрочем, через пару дней еще пройдет совещание с участием представителей музея и РПЦ, на котором будут уточнены все детали.



По некоторой информации, установить ковчеги (серебряный саркофаг святого благоверного великого князя Александра Невского и деревянную, украшенную медными позолоченными накладными пластинами раку для мощей) планируется на втором этаже Благовещенской церкви. Второй этаж Благовещенской церкви РПЦ получила еще в конце 2021 года. Договор о передаче первого этажа Благовещенской церкви Александро-Невской лавры — усыпальницы — был подписан Смольным и Санкт-Петербургской епархией 30 августа. Вход в нее был сделан бесплатным.

При этом сотрудники Музея городской скульптуры, ранее занимавшего помещения, предупреждали, что состояние здания вызывает вопросы о возможности установки на втором этаже столь тяжелых экспонатов — в силу состояния деревянных перекрытий.



Исторически мемориальный комплекс из серебра весом в полторы тонны действительно был установлен на втором этаже Благовещенской церкви, но простоял там менее ста лет. Начальник отдела музейных информационных систем Музея городской скульптуры Александр Алексеев рассказывал «Фонтанке», что в XVIII веке от тяжести пол начал проваливаться и было решено построить Троицкий собор, куда мемориальный комплекс перенесли.



В конце августа сотрудники Музея городской скульптуры обратили внимание на строительные работы, которые велись, предположительно, в здании церкви. «Фонтанка» обратилась в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Там 30 августа сообщили, что работы ведутся на двух объектах: на одном — научные, на другом — ремонтные.



«В здании объекта культурного наследия "Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы" в настоящее время проводятся комплексные научные исследования по заказу КГИОП, — объяснили в комитете. — Работы с использованием перфоратора проводятся в соседнем здании — на объекте культурного наследия "Корпус просфорный с северными воротами главного двора". По заказу Министерства культуры Российской Федерации на основании разрешения КГИОП ведутся ремонт, реставрация и приспособление корпуса для современного использования».



О том, что многолетний спор между Эрмитажем и РПЦ о праве хранить надгробие Александра Невского завершился не в пользу музея, «Фонтанка» сообщила первой 14 мая — после того как директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подписал с митрополитом Варсонофием договор о передаче. Также «Фонтанка» рассказала, как шел процесс согласования и какие аргументы сыграли в нем ключевую роль. Музей в свою очередь прокомментировал, что мемориальный комплекс гробницы Александра Невского передается РПЦ в безвозмездное временное пользование на 49 лет с возможностью продления этого срока. В договоре прописаны обязательные требования к условиям хранения и реставрации экспоната и в случае их несоблюдения музей имеет право в одностороннем порядке разорвать договор.

Напомним, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский неустанно объяснял: то, что мемориальный комплекс надгробия Александра Невского дошел до наших дней — заслуга музея, произведение искусства в советские годы хотели отдать на переплавку, как и иконостас Казанского собора (с которым это и было сделано). Однако музейщики Эрмитажа и Русского музея отстояли произведение искусства — взамен этого на переплавку были отданы серебряные монеты из коллекции Эрмитажа (те, что музей имел более чем в одном экземпляре).

