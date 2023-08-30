Смольный и РПЦ подписали договор о передаче Благовещенской усыпальницы

Смольный и Санкт-Петербургская епархия 30 августа подписали договор о передаче первого этажа Благовещенской церкви Александро-Невской лавры — усыпальницы. Также представители РПЦ в торжественной обстановке получили ключи от помещения. Об этом «Фонтанке» сообщили два источника. Подписание договора и передача музеем ключей от помещения происходила в Митрополичьем корпусе лавры.

По информации редакции, готовится подписание еще одного договора — о передаче надгробий, их в усыпальнице около сотни, однако этот документ должен быть утвержден в Москве в Министерстве культуры.

Собеседники редакции уточнили, что ранее в Благовещенскую усыпальницу, которая на балансе Музея городской скульптуры, можно было войти по билету. Теперь с 1 сентября вход в помещение хотят сделать бесплатным.

В Благовещенской усыпальнице около сотни надгробий, в том числе там покоятся и генералиссимус Александр Суворов, и 11 членов Дома Романовых. «Фонтанка» подробно рассказывала, как Смольный без лишней огласки согласился передать епархии само помещение усыпальницы — это первый этаж церкви. Однако помещение неотделимо от находящихся в нем надгробий, а по закону негосударственная организация не имеет права на получение даже во временное пользование предметов Музейного фонда РФ (надгробия в усыпальнице являются таковыми). Передача таких предметов исключена и по закону о церковной реституции.



В Музее городской скульптуры от комментариев отказались и предложили обратиться за информацией в комитет по культуре. Редакция направила в ведомство официальный запрос.

