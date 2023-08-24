РПЦ получит Благовещенскую усыпальницу Александро-Невской лавры. Смольный дал добро

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Поделиться Поделиться





Передачу Благовещенской усыпальницы Александро-Невской лавры РПЦ и невозможность сделать это с точки зрения закона обсуждали больше десяти лет. Без лишней огласки чиновники Смольного провернули все меньше чем за месяц — для этого нужно было, чтобы от усыпальницы отказался Музей городской скульптуры. Комитет имущественных отношений распорядился передать помещение епархии. Но это только стены. Теперь главный вопрос: что будет с надгробиями — с коллекцией мрамора XVIII века, которая создавалась с 1932 года и пережила даже войну.



Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 18 августа направил в комитет имущественных отношений заявление с просьбой передать в безвозмездное пользование епархии Благовещенскую усыпальницу Александро-Невской лавры на 100 лет. И уже 23 августа КИО издал соответствующее распоряжение — передать. Теперь у «подведа» комитета, ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», есть месяц на то, чтобы направить проект договора епархии.

Второй этаж Благовещенского храма Александро-Невской лавры чиновники забрали у Музея городской скульптуры и передали РПЦ еще в 2021 году, это стоило выселения экспозиции «Знаки памяти». На первый этаж экспонаты сотрудники музея перемещали (а это является сложным процессом) за счет своих зарплат. Взамен чиновники сначала предлагали протекающий подвал, еще один подвал в переулке Джамбула и соседство с шиномонтажом в одном здании, затем музей все же получил помещения на Невском проспекте, 19.



Благовещенская усыпальница — это первый каменный храм в Петербурге и один из немногих сохранившихся с XVIII века памятников петровского барокко, здание было заложено в 1717 году по проекту архитектора Доменико Трезини. В 1724 году храм был освящен. До недавнего времени первый этаж усыпальницы находился в оперативном управлении Музея городской скульптуры. На первом этаже расположены надгробия членов императорской фамилии, известных деятелей XVIII-XIX веков. В частности, полководца Суворова, сестры и сына Петра I, уникальная коллекция произведения скульптора Петра Мартоса. Например, надгробный памятник графу Никите Панину, воспитателю Павла I, известной придворной даме, героине cкандальных придворных хроник Елене Степановне Куракиной, памятник княгине Гагариной.



В распоряжении комитета имущественных отношений передаваемая недвижимость описана как нежилое помещение 12-Н площадью 473,8 кв. метров. В ответ на запрос редакции как вообще стала возможной передача музейного помещения религиозной организации в музее городской скульптуры отказались от комментариев и попросили обратиться в комитет по культуре.

Свет на ситуацию пролило распоряжение комитета имущественных от 4 августа 2023 года №800-рк за подписью замглавы КИО Марии Мельниковой. В нем говорится, что изымается «из оперативного управления учреждения (музея городской скульптуры — прим. ред.) с его согласия нежилое помещение 12-Н площадью 473,8 кв.м, <...> расположенное в здании, являющемся объектом культурного наследия федерального значения «Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы с усыпальницей».



Там же приводится список документов, на основании которого это должно быть сделано: заявления музея, «учитывая поручение министерства культуры Российской Федерации, согласование комитета по культуре Санкт-Петербурга и протокол совещания о передаче Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви (далее — епархия) здания Благовещенской церкви Александро-Невской лавры от 25.07.2023».

Правда, ни на сайте Смольного, ни на сайте комитета этого документа нет. На просьбу редакции предоставить это распоряжение в комитете сослались на коллег из комитета по культуре (однако документ есть в распоряжении редакции).



Что будет с надгробиями

На первом этаже усыпальницы порядка ста надгробий, произведений искусства, имеющих историческую и художественную значимость. Теперь, эта уникальная коллекция, которая создавалась с 1932 года, может быть разрушена. В «секретном» распоряжении комитета о том, что будет с этими музейными предметами, не сказано ни слова. Между тем, по сути они не отделимы от усыпальницы. И теперь эти уникальные памятники могут быть демонтированы, перемещены, утрачены частично или полностью. Например, памятник Артемию Лазареву, сыну одного из богатейших людей того времени, Сергея Лазарева, придворного ювелира Екатерины II — он расположен в алтарной части.



В комитете имущественных отношений на вопрос, что будет с надгробиями, коротко ответили: «Между Музеем городской скульптуры и религиозной организацией заключаются договоры о передаче в безвозмездное пользование / на ответственное хранение музейных предметов». За дополнительными сведениями, опять же, отправили к коллегам в комитет по культуре.

В комитете по культуре «Фонтанке» сообщили, что порядок передачи музейных предметов в безвозмездное пользование установлен постановлением правительства РФ от 10.08.2017 №960 «Об утверждении Положения о передаче музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в государственной собственности, в безвозмездное пользование государственным и муниципальным музеям и другим организациям». Форма такого договора утверждена приказом Минкультуры России от 10.06.2022 № 964.



«В этой связи между Музеем городской скульптуры и Санкт-Петербургской епархией Русской православной церкви в ближайшее время будут заключены соответствующие договоры, предусматривающие передачу в безвозмездное пользование епархии музейных предметов являющихся собственностью Санкт-Петербурга и федеральной собственностью», — пояснили в комитете.

Чиновники добавили: «Учитывая, что надгробия являются неотъемлемой частью здания, их демонтаж не планируется. В связи с этим между епархией и музеем будет заключен вышеуказанный договор».



Редакция, однако, располагает информацией, что надгробия Лазаревых и жены адмирала Павла Чичагова — Елизаветы Чичаговой все равно могут быть демонтированы, так как эти памятники — не родная часть интерьера.

На сегодняшний день нет законных способов передать надгробия епархии, рассказал «Фонтанке» депутат Заксобрания Борис Вишневский. И здесь, несмотря на отказ музея от помещения, возникает юридическая неувязка. Надгробия являются предметами музейного фонда РФ. В статье 16 соответствующего закона №54 указано:



Музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и находящиеся в государственной собственности, могут передаваться в безвозмездное пользование государственным и муниципальным музеям и другим организациям с разрешения федерального органа исполнительной власти в сфере культуры.



Епархия не является ни музеем, ни другой государственной или муниципальной организацией, поэтому претендовать на получение надгробий в безвозмездное пользование не могут, пояснил парламентарий. Правда, в Минкульте подготовили поправки, чтобы религиозные организации получили такое право, но в настоящее время они не приняты. Кстати, с аналогичной по сути инициативой на фоне истории с «Троицей» Андрея Рублева выступали и сами представители РПЦ.



По мнению Вишневского, закон в данном случае однозначно запрещает передавать предметы музейного фонда негосударственным организациям. Депутат заявил, что если такой договор между городом и епархией будет заключен, он обратится в прокуратуру.



Ссылка на федеральный закон о церковной реституции (№327) также будет сомнительной, даже если бы надгробия в усыпальнице вдруг записали в имущество религиозного назначения, пояснил парламентарий. Так как в пункте 2 статьи 1 этого закона говорится, что действие настоящего закона «не распространяется на имущество религиозного назначения, которое относится к музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации».

Впрочем, по информации редакции, во властных кулуарах обсуждался вариант провести эту коллекцию мрамора как религиозное имущество. Правда, тогда таковым придется признать скульптуры обнаженных юношей, плакальщиц, петуха, львов, античную богиню (в виде которой выполнен памятник княгине Гагариной), аллегоричные скульптуры, бюсты в римском стиле и другие символы, которые в большом количестве украшают надгробия.



Что получит музей взамен усыпальницы



По данным редакции, музей отказался от помещения 12-Н с одной оговоркой: при условии предоставления другого равнозначного помещения. Однако такое помещение учреждению предоставлено не было. Правда, ни в самом музее, ни в комитете имущественных отношений эту информацию комментировать не стали.

В комитете по культуре сослались на то, что музей уже получил помещения на Невском проспекте, 19, а также упомянули о завершении ремонтно-реставрационных работ в филиале музея — на «Уткиной даче».



Однако ни первое, ни второе не является предоставлением альтернативного помещения за первый этаж Благовещенской усыпальницы. Помещения на Невском проспекте были предоставлены взамен второго этажа храма и сопоставимы с ним по площади. «Уткина дача» также не является альтернативой: о создании там филиала музея говорилось еще в 2012 году. И там планируется разместить экспозиции из фондов музея.



Возможно, в данном случае выходом из ситуации могло бы стать совместной пользование епархии и музея. Тем более, что таких примеров много: по такой схеме используются и храмы московского Кремля, а также Исаакиевский собор, который одновременно является и музеем, и храмом, Спас-на-Крови.



Однако в комкульте сообщили: «Вопрос о совместном использовании помещения музеем и епархией также до настоящего времени не рассматривался. В случае необходимости совместного использования будут подготовлены необходимые документы о сотрудничестве».



Редакция попросила епархию прокомментировать свои планы. На момент публикации ответ не поступил.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

