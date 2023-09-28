Видите китайцев? А их и нет. Почему программа группового безвизового обмена с Поднебесной пока не заработала

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербург не увидит толп китайских туристов — по крайней мере в этом году. Программа безвизового обмена, официально перезапущенная в начале августа, до сих пор полноценно не заработала, признают участники рынка. Российские игроки указывают на бюрократические сложности, туроператоры из Поднебесной говорят об охлаждении спроса: китайский путешественник обеднел и за время пандемии привык путешествовать по родной стране.



Восстановление допандемийных показателей китайского туризма может занять три-четыре года. Об этом заявил глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев в ходе встречи делегации туроператоров из Поднебесной 27 сентября.



Для сравнения: в 2019 году Северную столицу, по оценке ведомства, посетили 957 тысяч китайских гостей. В 2024 году может приехать от 10 до 30% этого объема, прогнозирует Сергей Корнеев.

Участники туристического рынка возлагали надежду на перезапуск программы группового безвизового обмена. Первую тестовую группу отправили в Россию еще в начале августа, но массовой эта история так и не стала.



«Безвизовый групповой обмен с Китаем находится в полутестовом режиме… Приграничные районы России и Китая отправляют в день минимально по две-три группы организованных путешественников (через наземные пункты пропуска. — Прим. ред.). Если говорить про авиационные пункты, то количество групп носит пока тестовый характер», — комментировал в начале сентября вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

27 сентября Северную столицу по приглашению комитета по развитию туризма посетила делегация из 20 китайских туроператоров. Как рассказал «Фонтанке» один из участников группы, представитель китайской туристической компании Beijing Romaworld International Travel Co. RomaRussia Чжан Хуаэн (Zhang Hua'en), он и его коллеги прилетели по безвизовым спискам, хотя на всякий случай оформили еще и электронные визы.



Что такое групповой безвизовый обмен? Режим группового безвизового обмена предполагает, что граждане обеих стран, заключивших соглашение, могут посещать другую страну без виз, если въезжают с туристическими целями в составе групп до 50 человек и на срок не более 15 дней . А возглавлять группу должен представитель направившей ее туристической организации.



Договор России с Китаем действует с 2000 года, но обмен был заморожен на время пандемии COVID-19 и официально возобновлен в 2023 году. В этом году такое же соглашение было заключено с Ираном, в 2024 году будет обсуждаться заключение соглашения с Индией.



До пандемии большинство китайских путешественников попадали в Россию именно по программе группового безвиза. Главная его прелесть — дешевизна. По словам Чжан Хуаэна, обычная российская виза обходится китайскому туристу в 250 долларов (примерно 1800 юаней), при том что сам по себе тур на восемь дней в Россию стоит сейчас 12 тысяч юаней. Но это не только дорого, но и долго: оформление визы занимает минимум три недели, говорит он. Электронную российскую визу можно сделать за четыре дня, а стоит она 400 юаней (5,5 доллара). Но с ее оформлением в первое время были технические сложности, их исправили сравнительно недавно, отмечает он.



В чем проблема с групповым безвизовым обменом? По словам Сергея Корнеева, задержка была в основном на китайской стороне. «Китайская сторона придерживала [перезапуск группового безвизового режима], ожидая итоги тестирования. Сейчас стала заверять [списки], и первая группа прошла», — сказал он.

Исполнительный директор группы компаний «Тари Тур» в Петербурге Оксана Лебедева также говорит о задержках с китайской стороны. Одним из спорных моментов был бумажный документооборот, который предложила российская сторона.

По сути сейчас схема работы выглядит так: китайский оператор присылает список своих туристов по электронной почте, российский партнер ставит печать, несет в ответственный орган в своем регионе (в Петербурге — комитет по развитию туризма), там ставят печать, а затем заверенные списки также в бумажном виде российский туроператор несет в погранслужбу.



До пандемии обмен данными о участниках безвизового обмена происходил через цифровую платформу — так называемую «Специализированную информационную систему» (СИС). Однако ее работа вызвала нарекания туристического сообщества.

Дело в том, что владельцем системы было не государство. Разрабатывало и обслуживало ее поначалу ООО «СК "Мир без границ"», затем функции оператора получило ООО «МВК-Сервис», чьим учредителем являлась Татьяна Введенская, супруга экс-заместителя главы Ростуризма Ивана Введенского, который также является председателем правления ассоциации «Мир без границ».

Небольшие операторы жаловались, что не могут подключиться к системе и вынуждены платить за посредничество компаниям, которые могут в ней работать. «Я свои списки на себя выпустить не могла, приходилось обращаться к их компаниям, платить им от 10 до 15 долларов, и они мне мои списки доставали на свое имя», — рассказала Кира Журавская, генеральный директор ООО «Бест Драйв». У китайской стороны возникали претензии по поводу обязательного страхования. «Подготовка документов велась через базы страховых компаний, с каждого китайца получали 5 долларов», — говорит Юрий Цуркан, председатель совета Ассоциации содействия русско-китайскому туризму.



После упразднения Ростуризма и передачи его функций Минэкономразвития, это ведомство не стало принимать на баланс СИС и предложило вернуться к прежней «бумажной» схеме. По словам Сергея Корнеева, сейчас Минэкономразвития обсуждает с китайской стороной новое соглашение, а также создание новой электронной системы.

Что говорят российские туроператоры? Проблемы перезапуска группового безвизового обмена стали темой круглого стола делового туристического форума «Северная Пальмира» 27 сентября. «Сейчас прием китайских туристов по соглашению 2020 года так не заработал, операторы, которые занимались приемом, терпят бедствие», — заявила на нем Кира Журавская. По ее словам, если до пандемии в 2019 году «Бест Драйв» приняла 60 тысяч гостей из Поднебесной, то сейчас приезжают «крохи» по обычным визам. Туроператор видит бюрократический барьер на российской стороне. «До пандемии мы имели четкий регламент, куда нести списки, как заверять. До сих пор такого регламента нет», — говорит Кира Журавская. Инструкция по оформлению документов и список типовых документов, опубликованных на сайте Минэкономразвития, не удовлетворяют туроператоров, поскольку отсутствует официальный приказ об их утверждении, добавляет Юрий Цуркан.



В тексте инструкции говорится, что координирующий орган (в Петербурге — комитет по развитию туризма. — Прим. ред.) заверяет списки «при отсутствии ошибок». «Но если нет правил, как можно проверять на предмет правильности?» — говорит Кира Журавская. Туроператор опасается оказаться в ситуации, когда туристы купят билеты, а их не пропустят, если власти решат, что что-то оформлено неверно и не утвердят списки вовремя.

О своей обеспокоенности участники Ассоциации содействия русско-китайскому туризму (объединяет около десятка небольших турфирм) сообщили в письмах петербургскому бизнес-омбудсмену Валерию Калугину, а также в Минэк и премьер-министру Михаилу Мишустину (копии есть у «Фонтанки»).

В ответе Минэкономразвития говорится, что заключение международного соглашения «не предусматривает принятие законодательных и подзаконных актов для имплементации его норм». В комитете по развитию туризма также считают, что выполнения алгоритма, указанного на сайте Минэка, достаточно. «Поскольку соглашение [о безвизовом режиме] не изменилось, а восстановлено его действие, алгоритм тоже не изменился. Списки мы уже заверяем, как и китайская сторона», — сказал Сергей Корнеев.



Также участники Ассоциации содействия русско-китайскому туризму опасаются возобновления замкнутого цикла обслуживания китайского туризма, при котором юани возвращаются в Поднебесную, а иногда и вовсе ее не покидают, проходя мимо бюджета Петербурга. «Нашим партнерам из Китая приходят запросы на сотрудничество, но только на "визовую поддержку", то есть подтверждение о приеме. А всё остальное — гостиницы, автобусы, рестораны, гиды — это у них уже есть всё свое», — рассказал представитель объединения.

Генеральный директор ООО «Нево-Стиль.Клуб» Екатерина Лебедева отмечает, что для того, чтобы зарабатывать на китайских туристах, нужно иметь терминалы, которые принимают оплату по UnionPay и WeChat. «Иначе мы их (китайские деньги. — Прим. ред.) не увидим, деньги возвращаются в Китай», — отметила она.

По мнению Оксаны Лебедевой, после возобновления обмена массовых туристов ждать не стоит, вероятно, до следующего высокого сезона. «Операторы прошли всю процедуру и понимают, что это реально работает. Может быть, пойдут заявки, но всё-таки мы уходим в несезон», — отмечает она.



Что говорят китайские туроператоры? Китайская сторона видит проблему, скорее, экономического характера. «До пандемии мы отправляли в Россию 15–20 тысяч в год, это 500–600 групп в высокий сезон май — сентябрь», — говорит Чжан Хуаэн. В начале 2023 года компания забронировала большое число авиабилетов, но потом вернула их.



За время пандемии китайцы стали реже путешествовать за границу — не только в Россию, но и другие страны. «Люди три года в карантине не могли работать, многие без денег и не хотят экскурсии и гостиницы и путешествуют на машине по Китаю», — комментирует он. Тем более, что сами туры тоже подорожали: до ковида поездка в Россию на восемь дней стоила от 10 тысяч юаней, то сейчас от 12 тысяч. Вторая причина — информационный фон вокруг СВО на Украине. После известий о беспилотниках в «Москва-Сити» туристы начали массово отказываться от поездок в Россию, добавляет Чжан Хуаэн.



На полноценный перезапуск группового туризма по безвизовому режиму представитель китайской турфирмы рассчитывает уже в высоком сезоне следующего года. В зимнем сезоне, с ноября по апрель, компания забронировала билеты на 12 групп из южных провинций — Шанхая и Гуанчжоу, жители которых хотели бы увидеть снег и русскую зиму. «Но, конечно, 12 групп — это мало», — подчеркивает Чжан Хуаэн. — До кризиса компания отправляла по 3–4 группы в день в высокий сезон».

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

