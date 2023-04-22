Без некачественного янтаря и прилипал на Невском. Как Петербург заново учится быть China Friendly

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





В ожидании перезапуска массового туризма из Поднебесной аэропорт Пулково меняет систему навигации, туроператоры ищут гидов со знанием нужных диалектов, а рестораны переводят меню. Городские власти обещают научить бизнес быть China friendly, а заодно решить проблемы с безналичными платежами и не дать гостей в обиду навязчивым аниматорам.



Перезапуску китайского туризма была посвящена конференция, организованная оператором аэропорта «Пулково» «Воздушные ворота Северной столицы» и состоявшаяся 21 апреля в «Невской ратуше».



Хотя первые после пандемии туристы из Поднебесной прибыли в Петербург еще в конце февраля, массовым это направление не стало. Как сообщил «Фонтанке» глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, пока едут в основном группы деловых гостей и индивидуальные путешественники, но точной статистики за два месяца у ведомства нет. Ранее Сергей Корнеев отмечал, что в этом году стоит ждать от 10% до 30% от допандемийного потока. Для сравнения, в 2019 году Петербург посетил 1 млн китайских туристов.



Восстановлению мешает как раз отсутствие безвизового обмена и недостаточное число прямых рейсов, считают участники рынка. Но отсрочка — это шанс лучше подготовиться к приему гостей и понять, как стать China friendly в новых реалиях.

Сначала безвиз, потом самолеты

Аэропорт «Пулково» в целом готов к приему гостей из Поднебесной, заявила Ольга Зубова, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами оператора «Воздушные ворота Северной столицы», и сейчас работает над расширением маршрутной сети.



На данный момент из Китая в Петербурга летают только две авиакомпании — Sichuan Airlines (Чэнду, 1–2 раза в неделю) и Hainan Airlines (Пекин, один раз в неделю). Эти операторы планируют увеличивать количество рейсов. Обсуждается также запуск рейсов еще двух перевозчиков, сообщила она. Открытие новых направлений планируется в июне-июле. Но частота будет зависеть от того, возобновится ли к тому моменту программа безвизовых групповых поездок.

Заместитель генерального консула Китай Чжан Сяоцин не стал обнадеживать точными сроками, но напомнил, что Россия входит в список первых 20 стран, с которыми Поднебесная намерена возобновить механизм групповых безвизовых поездок. «Сейчас идут переговоры, уверен, что оно будет возобновлено как можно раньше», — сказал он.



Как турист изменился за пандемию

Портрет китайского туриста до пандемии представила Ольга Зубова, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами компании «Воздушные ворота Северной столицы». По ее словам, 79% приходилось как раз на безвизовые группы туристов. Это люди 50–60 лет, многие из которых были адептами так называемого «красного туризма». 80% из них посещали только Москву и Петербург. 21% — это самостоятельные путешественники от 22 лет. Драйвером для роста этой категории стал инструмент электронных виз. Они активно пользуются социальными сетями, ценят аутентичный опыт и предпочитают объединять несколько направлений в одной поездке.



По словам директора туроператора «Интурист» Александра Мусихина, средний возраст путешественников из Поднебесной, с которыми работает компания, — 53 года. «Это семейный отдых, отдых в парах, иногда целыми семьями», — сказал он. Таким путешественников интересуют основные достопримечательности и обзорные экскурсии по городу. Стандартная продолжительность тура 7–9 дней. «Китайцы — организованные, дисциплинированные туристы, любят путешествовать в группах, любят организованные и пакетные туры», — отметил он. Впрочем, во многом это связано с незнанием языка, добавил Александр Мусихин. Также гостей из Поднебесной, во всяком случае до пандемии, интересовала одежда и аксессуары известных брендов, меха, ювелирные изделия — золото и янтарь, и живопись.



Но портрет меняется, рассказал гид и блогер Максим Сапрыкин. Во-первых, гость молодеет, во-вторых, растет число индивидуальных путешественников, в-третьих, появляются новые запросы. По его словам, китайцы, с одной стороны, все чаще хотят чего-то необычного и даже экстремального, например, прыжков с парашютом. Растет спрос на событийный туризм, например, на посещение спортивных мероприятий. Особенно в почете фигурное катание, футбол и хоккей. Также путешественники хотят побывать там, где до этого отметились популярные китайские блогеры — эти тренды тоже нужно отслеживать. Помимо Москвы и Петербурга, путешественники из Петербурга стремятся попасть в Мурманск и на Байкал.



Красная площадь vs Красная колбаса

Туристическая отрасль вовсю размышляет над тем, как сделать пребывание в Петербурге более комфортным для путешественников из Поднебесной. Языковой барьер — все еще основная сложность, считает Александр Мусихин. «Далеко не все [туристы] знают английский и тем более русский язык», — отмечает он. В российской же туристической отрасли, по его словам, «чувствуется нехватка кадров». За время пандемийного простоя туроператоров покинуло большое количество гидов.



Гостиницам, которые планируют принимать китайцев, желательно иметь сотрудника, который говорит на языке Поднебесной, иметь карту города на китайском, включить в меню китайскую еду и иметь китайские телеканалы. В номерах следует иметь чайник, тапочки и адаптеры — разъем для электронных устройств в Поднебесной отличается от российского.

«В отелях готовятся указатели на китайском», — отметила начальник отдела региональных и международных проектов комитета по развитию туризма Юлия Зайкова. Впрочем, лучше всего в навигации использовать понятные графические обозначения, считает Елена Васильевна, врио руководителя АНО «Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства». «Если знаковая система не будет сформирована, это запутает туристов», — говорит она. По этому пути пошел аэропорт Пулково. Ранее его оператор сообщил, что изменит систему навигации, сделав упор не на надписях, а на знаках.



До пандемии «Пулково» успело получить статус China friendly. Для этого аэропорт сделал версию сайта на китайском и информацию о рейсах на табло и аудио-объявления, в магазинах и ресторанах были сотрудники, говорящие на китайском, работал UnionPay. За три года, многое изменилось. Но воздушная гавань планирует восстанавливать и добавлять сервисы для комфорта китайских гостей, отметила Ольга Зубова.

Попытки говорить с китайскими туристами на их языке сейчас часто оставляют желать лучшего из-за использования Google Translate, говорит Максим Сапрыкин. В качестве примера курьезной ошибки перевода он привел уличный указатель в Москве, превративший Красную площадь в красную колбасу. В общепите оптимальным решением будет, если помимо перевода в меню будут еще картинки. Такого подхода придерживаются, к примеру, рестораны Ginza, сказал он. На само меню тоже нужно обратить внимание. Например, корюшку гость из Поднебесной примет на ура, а вот селедку под шубой китайский желудок не воспринимает, говорит гид.



Чем платить?

Еще одна насущная проблема — безналичная оплата. Международные банковские карты в России не работают. Китайский UnionPay принимают только терминалы «Русского стандарта» и «Газпромбанка»» говорит Максим Сапрыкин. Путешествовать с большим количеством наличных неудобно, а при обмене есть опасения столкнуться с обманом. Впрочем, китайцы уже давно отошли от пластика и вовсю используют для платежей платежные сервисы вроде WePay.

По словам Сергея Корнеева, сейчас этот вопрос обсуждается на уровне Минэкономразвития и Центробанка. Один из вариантов — интегрировать российскую платежную систему «Мир» с платежными системами дружественных стран. Другой вариант — специальные временные карточки-депозиты, которые смогут приобрести туристы. Но есть и более традиционный вариант — пакетные туры с максимальным количеством включенных услуг.



«Голуби, зебры и прочая нечисть»

Участники туристической отрасли призывают власти навести порядок с недобросовестным бизнесом, который пытается нажиться на туристах. Одна из болевых точек — аниматоры и ростовые куклы на Дворцовой площади и возле других достопримечательностей, которые предлагают сфотографироваться с ними, а потом просят за это большие деньги. «Голуби, зебры и прочая нечисть» пристают к гостям и «нагло вымогают» у них плату за фото, описал Максим Сапрыкин известную любому жителю Северной столицы картину. «Меня очень коробит, что с этим ничего не делают», — говорит он. Сам гид планирует снять ролик с подсказками гостям, как себя застраховать, и опубликовать в своем блоге.

Власти Петербурга уже обсуждают, как навести порядок в этой сфере, рассказал Сергей Корнеев. Для начала чиновники хотят инициировать проверки, чтобы понять, на каких основаниях работают аниматоры и ростовые куклы. «Надо понимать, это самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели или просто люди, которые мешают прохожим», — отметил он. В Смольном также обсуждают, как можно регулировать их деятельность. Здесь будет изучаться опыт применения нового закона об уличных музыкантах.



Максим Сапрыкин предлагает поразмышлять и над качеством и ассортиментом сувенирной продукции. «Не хотелось бы, чтобы все группы...отоваривались янтарем, причем непонятно, откуда привезенным и какого качества. Хотелось бы предлагать что-то более достойное», — подчеркнул он.

Власти Петербурга, в свою очередь, обещают обучить бизнес Северной столицы всем тонкостям обращения с гостями из Поднебесной. В частности, для работников турострасли формируются программы повышения квалификации в Центре компетенций в сфере туризма и гостеприимства. По словам Елены Васильевой, сейчас доступна программа China friendly с китайским центром СПБГУ, ведутся переговоры с запуском коротких программ с университетом Линань (Гонконг). Программы будут как платными, так и бесплатными — в зависимости от степени сложности, привлечения зарубежных экспертов и категорий самих слушателей, пояснил Сергей Корнеев.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

