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    Смольный хочет регулировать деятельность уличных аниматоров. На них жалуются туристы

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    1 комментарий

    Власти Петербурга хотят регулировать деятельность аниматоров в костюмах животных и исторических персонажей, которые предлагают туристам сфотографироваться с ними возле достопримечательностей и просят за это деньги.

    Об этом «Фонтанке» рассказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. По его словам, от гостей города поступают жалобы на навязчивость таких предпринимателей.

    В Смольном планируют инициировать проверки, чтобы понять на каких основаниях работают аниматоры и ростовые куклы. «Надо понимать, это самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели или просто люди, которые мешают прохожим», — отметил Сергей Корнеев.

    Также власти обсуждают, как можно регулировать их деятельность. Здесь будет изучаться опыт применения нового закона об уличных музыкантах, добавил он.

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    Санкт-ПетербургАниматорыСмольный
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    Комментарии 1

    Гость21 Апр 2023 в 16:52
    Бред!!!
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