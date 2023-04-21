Смольный хочет регулировать деятельность уличных аниматоров. На них жалуются туристы

Власти Петербурга хотят регулировать деятельность аниматоров в костюмах животных и исторических персонажей, которые предлагают туристам сфотографироваться с ними возле достопримечательностей и просят за это деньги.

Об этом «Фонтанке» рассказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. По его словам, от гостей города поступают жалобы на навязчивость таких предпринимателей.

В Смольном планируют инициировать проверки, чтобы понять на каких основаниях работают аниматоры и ростовые куклы. «Надо понимать, это самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели или просто люди, которые мешают прохожим», — отметил Сергей Корнеев.