10 метров от колонны! Смольный введет особые правила для уличных музыкантов на Дворцовой площади

В Смольном подготовили проект особых правил для уличных выступлений на Дворцовой площади. На ней пять точек, и летом там можно будет играть и по ночам.



Проект распоряжения комитета по культуре опубликован 14 апреля. К нему приложен список из пяти точек, где возможны уличные выступления. Во всех случаях они разрешены с 10 до 22 часов, но с 15 июня до 1 августа этот промежуток увеличивается – с 8 утра до 3 ночи. Звукоусиливающая аппаратура до 250 Вт и ударные инструменты допускаются только в том случае, если звук от них распространяется в сторону Певческого моста или Александровского сада: это две точки у Александровской колонны в сторону Мойки и Дворцового проезда (особо указано, что от ограждения колонны до места выступления должно быть не менее 10 метров).