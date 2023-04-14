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    10 метров от колонны! Смольный введет особые правила для уличных музыкантов на Дворцовой площади

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    В Смольном подготовили проект особых правил для уличных выступлений на Дворцовой площади. На ней пять точек, и летом там можно будет играть и по ночам.

    Проект распоряжения комитета по культуре опубликован 14 апреля. К нему приложен список из пяти точек, где возможны уличные выступления. Во всех случаях они разрешены с 10 до 22 часов, но с 15 июня до 1 августа этот промежуток увеличивается – с 8 утра до 3 ночи. Звукоусиливающая аппаратура до 250 Вт и ударные инструменты допускаются только в том случае, если звук от них распространяется в сторону Певческого моста или Александровского сада: это две точки у Александровской колонны в сторону Мойки и Дворцового проезда (особо указано, что от ограждения колонны до места выступления должно быть не менее 10 метров).

    На остальных трех динамики и барабаны запрещены: это левый угол здания Эрмитажа со стороны Дворцового проезда, слева от входа в Эрмитаж и слева от Триумфальной арки.

    Дизельные генераторы, пиротехника, открытый огонь, химические вещества, гелиевые шары, ограждения и рекламные щиты – все это под запретом. Как и нарушение «стилевой и цветовой гармонии с архитектурным фоном» площади или повреждение мощения.

    Если требуется поставить сценическое оборудование или любое другое, помимо звукового, организатор должен согласовать мероприятие с управлением Минкульта по СЗФО. При подготовке и проведении массового мероприятия на площади и прилегающих территориях надо учитывать время работы Эрмитажа.

    Ранее, напомни, Центральный район опубликовал перечень точек, где можно согласовать уличные выступления. В нем было и два пункта у Эрмитажа, но именно в саду Зимнего дворца, а не на площади. Позже аналогичные списки стали выкладывать все районы.

    Закон об организации и порядке согласования уличных выступлений приняли в декабре, позднее комитет по культуре дал пояснения. В частности, места разделили на тихие, умеренные и те, где можно использовать мощные звукоусилители. Предполагается, что всего в городе будет порядка 200 адресов, на которые можно будет подавать заявки.

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