10 метров от колонны! Смольный введет особые правила для уличных музыкантов на Дворцовой площади

В Смольном подготовили проект особых правил для уличных выступлений на Дворцовой площади. На ней пять точек, и летом там можно будет играть и по ночам.
Проект распоряжения комитета по культуре опубликован 14 апреля. К нему приложен список из пяти точек, где возможны уличные выступления. Во всех случаях они разрешены с 10 до 22 часов, но с 15 июня до 1 августа этот промежуток увеличивается – с 8 утра до 3 ночи. Звукоусиливающая аппаратура до 250 Вт и ударные инструменты допускаются только в том случае, если звук от них распространяется в сторону Певческого моста или Александровского сада: это две точки у Александровской колонны в сторону Мойки и Дворцового проезда (особо указано, что от ограждения колонны до места выступления должно быть не менее 10 метров).
На остальных трех динамики и барабаны запрещены: это левый угол здания Эрмитажа со стороны Дворцового проезда, слева от входа в Эрмитаж и слева от Триумфальной арки.
Дизельные генераторы, пиротехника, открытый огонь, химические вещества, гелиевые шары, ограждения и рекламные щиты – все это под запретом. Как и нарушение «стилевой и цветовой гармонии с архитектурным фоном» площади или повреждение мощения.
Если требуется поставить сценическое оборудование или любое другое, помимо звукового, организатор должен согласовать мероприятие с управлением Минкульта по СЗФО. При подготовке и проведении массового мероприятия на площади и прилегающих территориях надо учитывать время работы Эрмитажа.
Ранее, напомни, Центральный район опубликовал перечень точек, где можно согласовать уличные выступления. В нем было и два пункта у Эрмитажа, но именно в саду Зимнего дворца, а не на площади. Позже аналогичные списки стали выкладывать все районы.