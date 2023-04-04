Центральный район определился с местами, где разрешат уличные выступления. «Фонтанка» называет их

В Центральном районе Петербурга подготовили список адресов, где разрешат играть музыкантам и проводить другие уличные выступления. Обычных мест — 11, шумное — одно.
По данным «Фонтанки», проект соответствующего распоряжения уже готов. На 11 адресах не разрешается использовать звукозаписывающую аппаратуру и играть на ударных инструментах:
- Невский проспект,
дом 35, литера А;
- Малая Садовая улица,
дом 3/54, литера А;
- Малая Конюшенная улица,
дом 16/26, литера А;
- Набережная канала Грибоедова южнее Спаса-на-Крови;
- Набережная канала Грибоедова северо-восточнее Спаса-на Крови;
- Инженерная улица,
дом 8, литера А;
- Ново-Манежный cквер;
- Сад Зимнего дворца со стороны Дворцовой набережной;
- Сад Зимнего дворца со стороны Дворцовой площади;
- Екатерининский сквер;
- Овсянниковский сад.
По одному адресу допускается подача заявки на выступление с использованием звукоусиливающей аппаратуры суммарной мощностью до 500 кВт, а также ударных инструментов:
- Таврический сад.
Во всех случаях разрешат выступления только с 9 до 22 часов в будние дни и с 12 часов до 22 часов — в выходные.
Напомним, закон об организации уличных выступлений приняли в декабре, позднее комитет по культуре дал пояснения. В частности, места разделили на тихие, умеренные и те, где можно использовать мощные звукоусилители. Предполагается, что всего в городе будет порядка 200 адресов, на которые можно будет подавать заявки.