Центральный район определился с местами, где разрешат уличные выступления. «Фонтанка» называет их

В Центральном районе Петербурга подготовили список адресов, где разрешат играть музыкантам и проводить другие уличные выступления. Обычных мест — 11, шумное — одно.

По данным «Фонтанки», проект соответствующего распоряжения уже готов. На 11 адресах не разрешается использовать звукозаписывающую аппаратуру и играть на ударных инструментах:

Сад Зимнего дворца со стороны Дворцовой площади;



Екатерининский сквер;



Овсянниковский сад.



По одному адресу допускается подача заявки на выступление с использованием звукоусиливающей аппаратуры суммарной мощностью до 500 кВт, а также ударных инструментов:



Таврический сад.



Во всех случаях разрешат выступления только с 9 до 22 часов в будние дни и с 12 часов до 22 часов — в выходные.

