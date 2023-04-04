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    Центральный район определился с местами, где разрешат уличные выступления. «Фонтанка» называет их

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Центральном районе Петербурга подготовили список адресов, где разрешат играть музыкантам и проводить другие уличные выступления. Обычных мест — 11, шумное — одно.

    Расположение мест проведения уличных выступлений
    Расположение мест проведения уличных выступлений
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    По данным «Фонтанки», проект соответствующего распоряжения уже готов. На 11 адресах не разрешается использовать звукозаписывающую аппаратуру и играть на ударных инструментах:

    • Невский проспект, дом 35, литера А;
    • Малая Садовая улица, дом 3/54, литера А;
    • Малая Конюшенная улица, дом 16/26, литера А;
    • Набережная канала Грибоедова южнее Спаса-на-Крови;
    • Набережная канала Грибоедова северо-восточнее Спаса-на Крови;
    • Инженерная улица, дом 8, литера А;
    • Ново-Манежный cквер;
    • Сад Зимнего дворца со стороны Дворцовой набережной;
    • Сад Зимнего дворца со стороны Дворцовой площади;
    • Екатерининский сквер;
    • Овсянниковский сад.

    По одному адресу допускается подача заявки на выступление с использованием звукоусиливающей аппаратуры суммарной мощностью до 500 кВт, а также ударных инструментов:

    • Таврический сад.

    Во всех случаях разрешат выступления только с 9 до 22 часов в будние дни и с 12 часов до 22 часов — в выходные.

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    Напомним, закон об организации уличных выступлений приняли в декабре, позднее комитет по культуре дал пояснения. В частности, места разделили на тихие, умеренные и те, где можно использовать мощные звукоусилители. Предполагается, что всего в городе будет порядка 200 адресов, на которые можно будет подавать заявки.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Расположение мест проведения уличных выступлений
    Расположение мест проведения уличных выступлений

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