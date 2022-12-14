ЗакС Петербурга окончательно принял законопроект об уличных музыкантах

Парламент Петербурга на заседании 14 декабря принял в окончательном, третьем чтении законопроект об уличных музыкантах. После вступления документа в силу артистам для выступлений необходимо будет подавать заявки за 15 дней до их даты.
Как указано в законопроекте, выступления не должны противоречить «нормам общественной морали и нравственности», содержать нецензурную лексику, пропагандировать жестокость, насилие, наркотики, а также не должны призывать к экстремизму.
Отказать артисту власти могут, если место уже занято кем-то другим.
Ранее депутаты оппозиционных фракций раскритиковали губернаторскую инициативу: парламентарии предлагали взять пример с Москвы, где заявки носят уведомительный характер.
Планируется, что в Петербурге будет около 200 мест для выступления. В части из этих локаций можно выступать с использованием звукоусилительной аппаратуры, в части — нет.