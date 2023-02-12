Уже отобрали 200 площадок. Смольный разъяснил, для чего подготовил порядок организации уличных выступлений

Комитет по культуре дал разъяснения по поводу регламента для организации уличных выступлений в Петербурге. Под новый закон нужны новые правовые акты.
Как напомнил комитет на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 12 февраля, сам закон об организации и проведении уличных выступлений был принят еще в декабре, но для него требуется издание документов на уровне правительства города, который бы устанавливал все алогритмы.
«Действующее законодательство уже на протяжении многих лет предусматривает для уличных артистов формат предварительного уведомления и получения ответа. В этой части законопроект не меняет и не усложняет существующую процедуру. Однако правовые акты, которые регулировали эти отношения с 1999 года, устарели. Новый закон позволит сделать процедуру более детальной и понятной», — поясняют чиновники. Сама необходимость принятия закона объясняется тем, что жители и организации не выдерживают испытание шумом: «Громкие звуки под окнами не дают возможности спокойно отдыхать в своих квартирах, мешают сну маленьких детей, доставляют беспокойство больным людям».
Теперь уличные артисты, по словам представителей комитета, смогу планировать свою деятельность и выбирать места для выступлений, районы уже отобрали более 200 площадок. «Отметим, что при рассмотрении заявок в обязательном порядке проверяется безопасность участков для уличных выступлений. Аварийные работы, ремонт кровли в близлежащих домах — недопустимые локации для концертов. Это делается во избежание трагедии — как было на Дворцовой площади, когда на девушку-аниматора упали строительные леса с арки Главного штаба», — пишет ведомство.
Кроме того, сами места для выступлений делятся на тихие, умеренные и те, где можно использовать мощные звукоусилители; зависимости от категории вокруг них установлена «запретная зона», где не должно быть защищаемых объектов: 10 метров, 50 метров или 150 метров.
В проекте постановления об организации выступления указано, куда и за какой срок необходимо направить заявку. «Алгоритм подачи заявок и необходимый перечень документов остаются без изменений. Уже много лет эта государственная услуга оказывается с помощью портала «Санкт-Петербург». Важно отметить, что законопроект не станет для уличных музыкантов цензурой. Его задача — помочь в поддержании порядка и общественной безопасности в городе, а также соблюдать право петербуржцев и многочисленных туристов на благоприятную окружающую среду», — подытоживает комитет.
Ранее «Фонтанка» рассказала о проекте правительственного постановления, которое устанавливает порядок организации уличных выступлений.