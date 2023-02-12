Уже отобрали 200 площадок. Смольный разъяснил, для чего подготовил порядок организации уличных выступлений

Комитет по культуре дал разъяснения по поводу регламента для организации уличных выступлений в Петербурге. Под новый закон нужны новые правовые акты.

Как напомнил комитет на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 12 февраля, сам закон об организации и проведении уличных выступлений был принят еще в декабре, но для него требуется издание документов на уровне правительства города, который бы устанавливал все алогритмы.

«Действующее законодательство уже на протяжении многих лет предусматривает для уличных артистов формат предварительного уведомления и получения ответа. В этой части законопроект не меняет и не усложняет существующую процедуру. Однако правовые акты, которые регулировали эти отношения с 1999 года, устарели. Новый закон позволит сделать процедуру более детальной и понятной», — поясняют чиновники. Сама необходимость принятия закона объясняется тем, что жители и организации не выдерживают испытание шумом: «Громкие звуки под окнами не дают возможности спокойно отдыхать в своих квартирах, мешают сну маленьких детей, доставляют беспокойство больным людям».