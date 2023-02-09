    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -4

    5 м/с, ю-з

    765мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd72.89eur78.32

    Смольный добавил музыкантам бюрократии. Как в Петербурге будут согласовывать уличные выступления

    1729
    7 комментариев

    Смольный разработал порядок согласования выступлений уличных музыкантов и проведения выставок под открытым небом, а также прописал, какие места могут считаться «тихими» и «умеренными». Соответствующий документ 9 февраля был представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы.

    Согласование будут проводить администрации районов города, кроме Дворцовой площади — там это делает комитет по культуре. Отмечается, что постановление о реализации закона об уличных музыкантах не распространяется на коммерческие выступления.

    Период выступлений не может длиться более 30 дней, для концертов без звукоусиливающей аппаратуры — не более 14 дней, для уличных выставок — не более полугода. А вот провести концерт один и тот же исполнитель в том же самом месте повторно сможет не ранее чем через 30 дней.

    Исполнитель должен подать заявку не ранее чем за 20 рабочих дней до даты концерта и не позднее чем за 10 рабочих дней до этого дня. Для «тихих» выступлений период подачи составляет не более чем за 20 и не менее чем за 3 рабочих дня до даты концерта.

    Какие документы предстоит подавать музыкантам вместе с заявкой:

    — копия удостоверяющего личность документа

    — доверенность, если музыкант подает заявление не лично

    — копия устава и копия приказа о назначении руководителя (для юрлиц)

    — схема размещения оборудования, если оно используется

    — перечень звукоусиливающей аппаратуры с копиями документации о технических характеристиках

    — некие документы, подтверждающие соблюдение особенностей проведения уличных концертов

    — согласие на обработку персональных данных.

    Если документы не изменились и уже подавались ранее, повторно их подавать не требуется. Чиновники рассмотрят заявление на «тихий» концерт в течение 3 дней, на остальные — в течение 5 дней.

    Также чиновники разработали и критерии определения мест для выступления. Они будут зависеть от места расположения «защищаемых объектов» — жилых домов и административных зданий или помещений, в которых располагаются образовательные или медицинские учреждения, а также религиозные (культовые) объекты и, что важно, земельные участки, на которых они находятся.

    Районным администрациям предстоит определить «тихие» места — где проведение концертов со звукоусилением и игра на ударных инструментах не допускается в принципе, «умеренные» места — где можно использовать звукоусиление до 500 Вт и играть на ударных. Термин «громкие» места отсутствует, но предполагается, что есть точки, где можно пользоваться и более мощным звукоусилением. В «тихих» местах не должно быть защищаемых объектов в радиусе 10 метров, в «умеренных» — в радиусе 50 метров, в «громких» — в радиусе 150 метров.

    Заксобрание приняло законопроект об уличных музыкантах в конце декабря 2022 года, несмотря на критику инициативы от ряда депутатов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургУличные музыкантыКонцерты на улице
    ЛАЙК2
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close