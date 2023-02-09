Смольный добавил музыкантам бюрократии. Как в Петербурге будут согласовывать уличные выступления

Смольный разработал порядок согласования выступлений уличных музыкантов и проведения выставок под открытым небом, а также прописал, какие места могут считаться «тихими» и «умеренными». Соответствующий документ 9 февраля был представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Согласование будут проводить администрации районов города, кроме Дворцовой площади — там это делает комитет по культуре. Отмечается, что постановление о реализации закона об уличных музыкантах не распространяется на коммерческие выступления.

Период выступлений не может длиться более 30 дней, для концертов без звукоусиливающей аппаратуры — не более 14 дней, для уличных выставок — не более полугода. А вот провести концерт один и тот же исполнитель в том же самом месте повторно сможет не ранее чем через 30 дней.

Исполнитель должен подать заявку не ранее чем за 20 рабочих дней до даты концерта и не позднее чем за 10 рабочих дней до этого дня. Для «тихих» выступлений период подачи составляет не более чем за 20 и не менее чем за 3 рабочих дня до даты концерта.

Какие документы предстоит подавать музыкантам вместе с заявкой: — копия удостоверяющего личность документа — доверенность, если музыкант подает заявление не лично — копия устава и копия приказа о назначении руководителя (для юрлиц) — схема размещения оборудования, если оно используется — перечень звукоусиливающей аппаратуры с копиями документации о технических характеристиках — некие документы, подтверждающие соблюдение особенностей проведения уличных концертов — согласие на обработку персональных данных.

Если документы не изменились и уже подавались ранее, повторно их подавать не требуется. Чиновники рассмотрят заявление на «тихий» концерт в течение 3 дней, на остальные — в течение 5 дней. Также чиновники разработали и критерии определения мест для выступления. Они будут зависеть от места расположения «защищаемых объектов» — жилых домов и административных зданий или помещений, в которых располагаются образовательные или медицинские учреждения, а также религиозные (культовые) объекты и, что важно, земельные участки, на которых они находятся.

Районным администрациям предстоит определить «тихие» места — где проведение концертов со звукоусилением и игра на ударных инструментах не допускается в принципе, «умеренные» места — где можно использовать звукоусиление до 500 Вт и играть на ударных. Термин «громкие» места отсутствует, но предполагается, что есть точки, где можно пользоваться и более мощным звукоусилением. В «тихих» местах не должно быть защищаемых объектов в радиусе 10 метров, в «умеренных» — в радиусе 50 метров, в «громких» — в радиусе 150 метров.