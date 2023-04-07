Всего шесть мест. Где разрешат выступать уличным музыкантам в Петроградском районе

Администрация Петроградского района составила перечень мест, где будет разрешено выступать с уличными концертами и проводить выставки. В этом районе чиновники нашли всего шесть пригодных для этого мест, следует из проекта документа.

К «тихим» местам, где не разрешено использовать звукоусиливающую аппаратуру и играть на ударных инструментах, чиновники отнесли три локации:

Пушкарский сад (ул. Воскова, д. 1) – по соседству с расположенной там детской игровой площадкой;

Сад Андрея Петрова (между домами Каменноостровский проспект, дом 26 –28 и Большая Пушкарская улица, дом 47);



Сквер Профессора Попова (Каменноостровский проспект, дом 41).

В будние дни музицировать в этих местах можно в промежуток с 10:00 до 20:00 в выходные и праздничные с 12:00 до 20:00 в Пушкарском саду и до 22:00 — в двух других местах.



«Умеренных» локаций, где допускаются концерты с использованием звукоусилителей суммарной мощностью до 500 Вт и игра на ударных, две:

Благоустроенный участок на набережной реки Карповки (ул. Чапаева, д. 30);

Пространство под мостом Бетанкура (Петровский проспект, д. 20);

