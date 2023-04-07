Всего шесть мест. Где разрешат выступать уличным музыкантам в Петроградском районе

Администрация Петроградского района составила перечень мест, где будет разрешено выступать с уличными концертами и проводить выставки. В этом районе чиновники нашли всего шесть пригодных для этого мест, следует из проекта документа.
К «тихим» местам, где не разрешено использовать звукоусиливающую аппаратуру и играть на ударных инструментах, чиновники отнесли три локации:
- Пушкарский сад (ул. Воскова, д. 1) – по соседству с расположенной там детской игровой площадкой;
- Сад Андрея Петрова (между домами Каменноостровский проспект, дом 26 –28 и Большая Пушкарская улица, дом 47);
- Сквер Профессора Попова (Каменноостровский проспект, дом 41).
В будние дни музицировать в этих местах можно в промежуток с 10:00 до 20:00 в выходные и праздничные с 12:00 до 20:00 в Пушкарском саду и до 22:00 — в двух других местах.
«Умеренных» локаций, где допускаются концерты с использованием звукоусилителей суммарной мощностью до 500 Вт и игра на ударных, две:
- Благоустроенный участок на набережной реки Карповки (ул. Чапаева, д. 30);
- Пространство под мостом Бетанкура (Петровский проспект, д. 20);
Здесь режим работы планируется установить такой: 10:00-20:00 по будням и 12:00-22:00 по выходным и праздникам.
Единственное «громкое» место — это локация у фонтана в Приморском парке Победы. Там с 10 до 20 по будням и с 12 до 22 вечера по выходным будет разрешены уличные выступления с использованием звукоусиливающей аппаратуры суммарной мощностью свыше 500 Вт и игрой на ударных.
Ранее «Фонтанка» публиковала списки планируемых мест для выступлений уличных артистов в Центральном и Адмиралтейском районах.