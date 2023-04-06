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    Смольный рассадил уличных музыкантов по Адмиралтейскому району. Список, где можно играть

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    5 комментариев

    Чиновники определили список локаций для выступлений уличных музыкантов в Адмиралтейском районе Петербурга. Всего таких мест 17, из них два — «особенных» и одно «шумное».

    По данным «Фонтанки», Смольный в проекте документа, пока еще не утвержденном, наметил несколько локаций. Места, где можно играть с 10 утра до 20 часов вечера, но нельзя давать концерты с использованием звукоусиливающей аппаратуры суммарной мощностью более 1 кВт, играть на ударных и проводить выставки:

    • Никольский сквер и площадка у Красногвардейского моста,
    • Воскресенский сквер (площадь Кулибина),
    • сквер на улице Декабристов, у домов 55 и 57,
    • Рахманиновский сквер,
    • сквер на улице Циолковского, ограниченный Рижским проспектом и набережной Обводного канала,
    • Конногвардейский бульвар,
    • сад имени Валентина Пикуля,
    • сад «Олимпия»,
    • площадь Тургенева, Покровский сквер,
    • Театральный сквер (слева и справа от здания Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова),
    • сквер на Клинском проспекте,
    • сквер Лидии Клемент.

    В локациях, приведенных ниже, можно выступать с 8:00 до 22:00, в том числе с использованием звукоусилителей суммарной мощностью более 1 кВт и играть на ударных:

    • Багратионовский сквер,
    • сквер на пересечении Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта.

    Место, где можно играть без ограничений на аппаратуру:

    • Парк культуры и отдыха «Екатерингоф»

    Места, где выступления согласовываются в особенном порядке:

    • Исаакиевская площадь,
    • Сенатская площадь.

    Ранее «Фонтанка» писала, где можно будет играть музыкантам в Центральном районе города.

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    Комментарии 5

    Otkating06 Апр 2023 в 11:26
    Прапорщик показывает солдатам новый танк:
    — Перед вами боевая машина, оснащенная по последнему слову техники. На ее борту установлен компьютер...
    — Товарищ прапорщик, а у компьютера какая скорость? —спрашивает один солдат .
    — Для бестолковых объясняю: компьютер движется со скоростью танка!
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 11:14
    Запретить полностью и штрафовать оперативно и по взрослому за любые уличные выступления. Все равно ведь никто не будет согласовывать.
    +1−0
    Гость06 Апр 2023 в 11:05
    Вы чего там, озверели?
    С 8.00 до 22.00 ?
    Под окнами Смольного пусть устраивают эти грёбаные кошачьи концерты.
    На Дворцовой площади выступать не разрешено, однако там воют каждый день, причем одно и то же, изо дня в день.
    Кто согласовывает им репертуар?
    Кто проверяет их профессиональный уровень?
    Кто отвечает за их ротацию?

    У нас вообще, в городе власть существует?
    +3−0
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