Смольный рассадил уличных музыкантов по Адмиралтейскому району. Список, где можно играть

Чиновники определили список локаций для выступлений уличных музыкантов в Адмиралтейском районе Петербурга. Всего таких мест 17, из них два — «особенных» и одно «шумное».
По данным «Фонтанки», Смольный в проекте документа, пока еще не утвержденном, наметил несколько локаций. Места, где можно играть с 10 утра до 20 часов вечера, но нельзя давать концерты с использованием звукоусиливающей аппаратуры суммарной мощностью более 1 кВт, играть на ударных и проводить выставки:
- Никольский сквер и площадка у Красногвардейского моста,
- Воскресенский сквер (площадь Кулибина),
- сквер на улице Декабристов, у домов 55 и 57,
- Рахманиновский сквер,
- сквер на улице Циолковского, ограниченный Рижским проспектом и набережной Обводного канала,
- Конногвардейский бульвар,
- сад имени Валентина Пикуля,
- сад «Олимпия»,
- площадь Тургенева, Покровский сквер,
- Театральный сквер (слева и справа от здания Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова),
- сквер на Клинском проспекте,
- сквер Лидии Клемент.
В локациях, приведенных ниже, можно выступать с 8:00 до 22:00, в том числе с использованием звукоусилителей суммарной мощностью более 1 кВт и играть на ударных:
- Багратионовский сквер,
- сквер на пересечении Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта.
Место, где можно играть без ограничений на аппаратуру:
- Парк культуры и отдыха «Екатерингоф»
Места, где выступления согласовываются в особенном порядке:
- Исаакиевская площадь,
- Сенатская площадь.
Ранее «Фонтанка» писала, где можно будет играть музыкантам в Центральном районе города.