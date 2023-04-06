Смольный рассадил уличных музыкантов по Адмиралтейскому району. Список, где можно играть

Чиновники определили список локаций для выступлений уличных музыкантов в Адмиралтейском районе Петербурга. Всего таких мест 17, из них два — «особенных» и одно «шумное».



По данным «Фонтанки», Смольный в проекте документа, пока еще не утвержденном, наметил несколько локаций. Места, где можно играть с 10 утра до 20 часов вечера, но нельзя давать концерты с использованием звукоусиливающей аппаратуры суммарной мощностью более 1 кВт, играть на ударных и проводить выставки:

