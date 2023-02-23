Маршрут Москва — Петербург. В Россию прибыла первая после пандемии группа китайских туристов

В Шереметьево встретили первую после начала пандемии организованную группу туристов, прибывшую в Россию из Китая, в составе более 30 человек. Об этом 23 февраля пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Александра Осауленко. Он отметил, что российский турбизнес три года ждал этого события.

«Сегодня мы принимаем первую группу китайских туристов, которые пока едут по самому популярному в свое время маршруту Москва — Санкт-Петербург», — сказал Осауленко. Специалист напомнил, что в допандемийный период практически во всех регионах России группы китайских туристов были достаточно регулярными.

По его словам, в 2019 году Россию посетили 1,2 млн туристов из Китая. Ожидается, что в 2023 году этот показатель может быть превышен.



Ранее стало известно, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых поездках для групповых туристов. «Фонтанка» подробно писала о том, кто ждет наплыва китайских туристов в Петербурге и готов на них зарабатывать.

