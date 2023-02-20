В ожидании «качественных китайцев». Когда в Петербург хлынут туристы из Поднебесной и кто на этом заработает

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. На обслуживание гостей из Поднебесной претендуют 44 петербургские компании, но в Смольном считают, что постпандемийный турпоток из Поднебесной вряд ли будет массовым. «Фонтанка» выяснила, как происходит отбор туроператоров и как бизнес и город готовятся к приему китайских путешественников.



О том, что Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых поездках для групповых туристов, сообщил 20 февраля РБК со ссылкой на ответы МИД России и Минэкономразвития. Документ, который позволяет организованным туристам в группе от пяти до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней, был утвержден в 2000 году, но его действие было приостановлено из-за пандемии COVID-19.



Ранее сообщалось, что первые китайские туристы приедут в Россию уже в эти выходные. Однако, как сообщил «Фонтанке» глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, эти путешественники прибудут в страну по визам. Соглашение о безвизовом режиме возобновлено, но по факту еще не активировано, уточнил он.



Кто будет обслуживать китайских туристов в Петербурге

Обслуживать группы безвизовых туристов, по условиям соглашения, имеют право не все туроператоры, а лишь те, кто включен в специальный список. Порядок составления перечня определен в приказе Ростуризма от 28 ноября 2007 года. В частности, компании нужно работать в сфере международного туризма, быть включенной в Единый федеральный реестр туроператоров, а также гарантировать наличие ресурсов, сил и средств, необходимых для обеспечения личной безопасности туристов из КНР в России, обеспечить соблюдение правил регистрации иностранцев и их своевременный выезд из РФ.



Пакет документов (заявление и гарантийные письма) нужно подавать в городской комитет по развитию туризма, который в свою очередь передает их в Минэкономразвития (ранее в Ростуризм), а уже это ведомство направляет данные китайской стороне. Но есть одно «но». Списки, согласно порядку, подаются раз в год — до 1 января.

В городском комитете по развитию туризма подтвердили, что ежегодно формируют списки петербургских туристических организаций и в срок до 1 января направляют документы на федеральный уровень. Правда, в этом году из-за упразднения Ростуризма, процедуру пришлось продублировать. «Перечень организаций от Санкт-Петербурга на 2023 год был направлен в уполномоченный федеральный орган власти в конце 2022 года. В феврале 2023 года комитет направил списки в Министерство экономического развития РФ повторно», — сообщили в ведомстве.



Всего заявки подали 44 компании, но информации от Минэкономразвития, кто из них уже включен в реестр, пока нет, рассказал «Фонтанке» глава ведомства Сергей Корнеев. По его словам, другие участники рынка могут подавать пакет документов в городской комитет и сейчас. Но передача в Минэкономразвитие данных состоится лишь в декабре — если ведомство не разрешит смягчить регламент.

До пандемии полномочия по работе с китайскими туристами имели около 60 компаний из Петербурга, но активно работали с безвизовым потоком около 10, уточнили в комитете.



Когда поедут массовые китайские туристы

Но это не единственное, что тормозит запуск безвизовых программ. Поднебесная тоже должна направить в Россию списки своих туроператоров, которые желают работать с российскими безвизовыми путешественниками. Пока обмен данными не состоялся, соглашение хотя и возобновлено, но не активировано, отмечает Сергей Корнеев.

Не исключено, что правила будут меняться по ходу. Во всяком случае, до пандемии COVID-19 между Россией и Китаем шли переговоры о корректировке параметров соглашения. Российская сторона выдвинула предложение об обелении трат китайских туристов. «Они прилетают в наш аэропорт, селятся в наших гостиницах, всё чаше высоких категорий, посещают наши музеи, пользуются нашим транспортом, обедают в китайских ресторанах, владельцы которых платят и должны платить все установленные налоги», — отметил чиновник.



Так, до пандемии были в ходу серые схемы, когда китайские турфирмы продавали путевки по цене ниже себестоимости, а потом «отбивали» недополученную прибыль за счет трат путешественников в магазинах и ресторанах, где цены были завышены в несколько раз. При этом деньги покупатели переводили на счета компаний в Китае, а российская экономика их не получала.



Китайская сторона идею прозрачности поддержала, отмечает Сергей Корнеев. По его словам, путешественники из Поднебесной жаловались своим властям на завышенные цены и некачественную сувенирную продукцию.

Но китайские туристические власти предлагали подумать и о дополнительных условиях для принимающих российских турфирм. Одним из пожеланий была способность российских гидов говорить на разных диалектах китайского языка. Российские власти обещали подготовить памятку с рекомендациями для путешественников из Поднебесной. Обсуждались совместные обучающие программы для туроператоров.



О скором возвращении массового турпотока из Китая речи пока не идет, считают в Смольном. «Я не предвижу быстрого запуска [группового безвизового туризма] и большого потока даже при наличии активированного соглашения», — подчеркнул Сергей Корнеев. По его словам, за время пандемии многие китайские турфирмы, которые работали на российском направлении, позакрывались. Также для восстановления турпотока надо договориться о чартерах. «Регулярка дорогая», — подчеркнул он.

До пандемии рамках в Межправительственного соглашения между Россией и Китаем в 2018 году Петербург посетило 208 тысяч граждан из Китая, а в 2019 году — 304 тысячи.

Как готовится бизнес к возвращению китайских туристов

«Пока ничего не происходит», — прокомментировал перспективу возобновления безвизового российско-китайского туризма гендиректор «Интуриста» Александр Мусихин. По его словам, компания подала заявку. Но участникам рынка сейчас неизвестно, когда фактически начнет работать соглашение и как именно технически будет организован обмен данными о безвизовых путешественниках между всеми участниками процесса.



Но запросы на поездки от китайских коллег уже поступают. «Они стали шире по географии. Если изначально всех интересовала Москва плюс Петербург, то теперь запрашивается и Мурманск, и Казань», — отметил Алексансандр Мусихин. «Интурист» также готов отправлять россиян в Китай. До пандемии на это направление приходилось 1–2% оборота компании. «Сейчас, вероятно, будет больше», — отметил топ-менеджер.



Оператор «Ника» также претендует на прием китайских туристов, подтвердил ее руководитель Леонид Флит. По его словам, списки российских операторов уже утверждены, но в открытом доступе их нет. «Каждый, кого утвердили, знает об этом», — отметил он. А вот как будет организована работа пока не известно — этой информации ждут от Минэкономразвития. «Надо дождаться результатов переговоров», — говорит он.

Оператор «Тари Тур» ожидает, что система по обмену данными о безвизовых туристах будет активирована в ближайшие две недели, рассказала исполнительный директор Оксана Лебедева. Компания надеется начать прием путешественников уже в марте. Первые туристы поедут на регулярных рейсах, из-за чего стоимость туров будет в два раза выше, чем до пандемии. Вероятно, и туристы будут более платежеспособными, считает топ-менеджер. Пока гостей из Поднебесной интересуют стандартные недельные туры — четыре дня в Петербурге и три дня в Москве. В Северной столице их ждет классическая программа — Эрмитаж, Петергоф, Царское село и Петропавловская крепость, обзорная экскурсия, комментирует она. До пандемии китайские туристы занимали 30% от всего иностранцев, которых обслуживала «Тари Тур». Запуск безвизового механизма сможет сделать турпоток вновь ощутимым для всей туристической индустрии. «Не только туроператоры в этом заинтересованы, но и музеи, гостиницы, да и город», — отмечает Оксана Лебедева.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

