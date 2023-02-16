Скучали? Первые китайские туристы едут в Петербург

Первая с допандемийных времен группа китайских туристов посетит Петербург и Москву уже через неделю, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Леонид Флит.
Как рассказал Флит «Интерфаксу» 16 февраля, группа китайцев из Гуанджоу, желающих поехать в Россию, набралась за два дня. Они даже не стали в итоге дожидаться возобновления безвизового режима для туристических групп – оформили за деньги визы и всё равно едут. В России первые китайские туристы проведут всего неделю - 23 февраля прилетят в Москву, затем посетят Петербург, а уже 2 марта улетят обратно на Родину.
В то же время китайское консульство в Петербурге отказывает российских туристам в получении виз. И никаких сроков не называет, несмотря на заявления МИД о возобновлении их выдачи.