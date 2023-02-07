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    Нихао, виз нет. Китайское консульство в Петербурге отказывает туристам

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    «Фонтанка» дозвонилась в Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Петербурге. Вопрос был простой: как оформить туристическую визу? Ответ еще проще: «Никак».

    «Нихао. Сейчас пока оформить туристическую визу нельзя. Сейчас, кроме туристических виз, всё можно. Звоните еще позднее, уточняйте», — ответила «Фонтанке» сотрудница визового и консульского отдела Генконсульства 7 февраля.

    При этом посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявлял еще 20 января, что россияне уже могут получать туристические визы в Китай. Россия туристические визы гражданам Китая уже выдает. Скоро в Петербург могут вернуться китайские тургруппы.

    Какие ошибки в их обслуживании важно не повторить городу — читайте в материале «Фонтанки».

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