Нихао, виз нет. Китайское консульство в Петербурге отказывает туристам

«Фонтанка» дозвонилась в Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Петербурге. Вопрос был простой: как оформить туристическую визу? Ответ еще проще: «Никак».



«Нихао. Сейчас пока оформить туристическую визу нельзя. Сейчас, кроме туристических виз, всё можно. Звоните еще позднее, уточняйте», — ответила «Фонтанке» сотрудница визового и консульского отдела Генконсульства 7 февраля.

При этом посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявлял еще 20 января, что россияне уже могут получать туристические визы в Китай. Россия туристические визы гражданам Китая уже выдает. Скоро в Петербург могут вернуться китайские тургруппы.