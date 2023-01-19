Китай возвращается: как Петербургу не повторить ошибку с туристами из Поднебесной

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Туры в китайских турфирмах, еда — в своих ресторанах, гиды с Родины и сувениры за юани. Возвращение китайских туристов ставит перед Петербургом вопрос: как не повторить ошибок допандемийного прошлого? Особенно в условиях, когда китайцы на правах священной коровы — самые долгожданные иностранные гости.



Китай до пандемии был одним из лидеров в сегменте въездного туризма в Петербург. Азиатские страны давали в целом около 61 % от всего иностранного турпотока. И выезд их жителей за рубеж увеличивался до зимы 2019-го на 10–15 % в год.



По общим данным МИД, с учетом прибытия китайских туристов в город на Неве и через другие российские регионы, в частности Москву, в 2018 году в Петербурге зарегистрировали более 800 тысяч китайских туристов, а в 2019 году — уже около миллиона. В частности, по «безвизовому» приему туристских групп из КНР в рамках Межправительственного соглашения между Россией и Китаем в 2018 году Петербург посетило 208 тысяч граждан из Китая, а в 2019 году — 304 тысячи.



Для сравнения — за весь 2019 год в Петербург прибыли 10,4 миллиона туристов. Из них более 4,9 миллиона — граждане иностранных государств. Всё оборвалось с началом событий в Ухане.

Спустя три года Китай начал процесс открытия границ. Все ограничения на международные перемещения и перелеты в КНР сняты. Равно как и ограничения на перемещения внутри Китая. Пока граждан страны массово не выпускают за рубеж. Но это вопрос времени, ведь путешествовать китайцы очень хотят.

«После того как люди три года отсидели в условиях жесточайшего карантина, естественно, что желание куда-то поехать у них очень велико. Но есть важное но — мы не знаем, как Китай будет отпускать своих граждан за границу. Склонен предполагать, что это будет постепенно — дозированно, а не по принципу разового прорыва плотины. Первыми будут китайские делегации разведывательного толка. В хорошем смысле», — рассказал «Фонтанке» Кирилл Котков — востоковед, писатель, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока СПб.



И делегации уже едут. Глава Китайского общества в Петербурге Чэнь Чжиган ожидает открытия границ с большим оптимизмом.



«Мы уже приняли три делегации. И есть еще три обращения от чиновников из регионов Китая. Это очень важный показатель. После трех лет ожидания желающих путешествовать очень много. Многие китайцы предпочитают Россию, ездят по несколько раз, и я думаю, что поток будет хорошим», — отметил Чэнь Чжиган. И уже добавил, что туркомпании начали вызывать из Китая в Россию свои кадры, чтобы быть готовыми принимать туристов и делегации.



По словам представителей комитета по развитию туризма, процесс восстановления турпотока из Китая пройдет в несколько этапов.

«Сначала нужно дождаться, пока в Китае стабилизируются показатели заболеваемости коронавирусом. По оценкам представителей Российского союза туриндустрии и партнеров Санкт-Петербурга в Китае, эпидемиологическая ситуация может наладиться к лету. Далее, по оценкам экспертов, первые китайские группы в Россию приедут, только когда будут сформированы полетные программы авиаперевозчиков и для китайских туристов станут понятны цены на поездки в Россию», — рассказали в комитете.



По представленным осенью 2022 года оценкам Ростуризма, потенциально до 5 млн туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона ежегодно смогут приезжать в Россию. За них и предстоит побороться Петербургу.

Какие были проблемы с туристами из Китая

По мере того, как увеличивался китайский поток в Петербург и стояли очереди в музеи, вовлеченность городского бизнеса в его обслуживание снижалась, напомнил Кирилл Котков. «Фонтанка» подробно писала о «китайской триаде». «В нашей стране отсутствуют протекционистские меры по защите своих граждан. В Египте, например, гидом может стать только египтянин в третьем поколении. Так они защищают свой рынок. А у нас прием китайских туристов в итоге сосредоточился в руках самих же китайцев. Китайские фирмы начали нанимать китайских студентов и даже организованно завозить из Китая гастарбайтеров. А деньги, которые привозили китайские туристы, они тратили в китайских ресторанах, в китайских магазинах. Возник замкнутый круг, когда Петербург и Россия в целом мало получали от огромного количества китайских туристов. Борьба местных гидов не принесла почти никаких результатов. А потом случился коронавирус и всё обнулил», — отметил Котков.



В каком виде сейчас будет организован въезд туристов — пока неизвестно. Но, как отметил эксперт, если ничего не предпринимать, то ситуация повторится: все нажитое непосильным трудом в Китае будет обратно возвращаться в Китай.

«Учитывая, что сейчас Китай позиционируется как главный союзник России, не исключено, что наши власти, извините, как говорится, «прогнутся». Китайцы будут поставлены в положение священных коров, и нашим специалистам будет на пушечный выстрел запрещено к ним подходить. Если так, то город опять ничего не будет получать, опять будет игра в одни ворота», — считает Котков.

В комитете по развитию туризма отметили, что китайцы обычно прилетали сразу в Петербург или Москву и потом добирались «Сапсанами». То есть посещали за одну поездку обе столицы. И деньги от их перемещений получали перевозчики. Затем китайские туристы жили в гостиницах, что давало городу налоги, а их сотрудникам — рабочие места. Городские музеи и другие достопримечательности тоже получали доход от продажи билетов, экскурсионного обслуживания и всего того набора услуг, которые предлагают. То есть не все шло сразу в «китайскую кассу».



Что касается китайских гидов, то сейчас принят новый федеральный закон, который должен защитить петербургских специалистов, напомнили в комитете по развитию туризма.

«С принятием федерального закона о гидах-переводчиках и экскурсоводах, подобные функции в соответствии с законодательством должны осуществлять только аттестованные экскурсоводы и гиды-переводчики, имеющие подтвержденную квалификацию», — сообщили «Фонтанке» в комитете.

Кроме того, Петербург имеет возможность начать взимать туристический сбор и таким образом дополнительно монетизировать присутствие китайцев, добавил бывший председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, который застал пик китайского турпотока в Петербурге.

«У нас есть хороший ответ — туристический сбор. Механизм уже разработан, создана системная платформа, и рано или поздно он начнет применяться», — считает он.



Увеличить доходы Петербурга мог бы и полноценный безвизовый режим с Китаем. Сейчас такая возможность есть только у туристических групп.



«Стало бы очень много индивидуальных туристов. Стало бы больше платежеспособной публики, приехал бы средний класс, который не хочет ехать в группе, а желает свободы передвижения. Такие люди просто могут взять билет и прилететь на несколько дней в Россию», — рассказал Чэнь Чжиган.

Интерес к таким путешественникам выражают и в комитете по развитию туризма:

«Это любознательные туристы, которые интересуются не только экскурсиями по Санкт-Петербургу, но и поездками по Серебряному ожерелью России, в том числе посещением Русского Севера, а также, в частности, много тратят на подарки своим родственникам, коллегам и руководителям. Такие гости все больше владеют иностранными языками, предпочитают разнообразные программы, высокий уровень сервиса и готовы к знакомству с новыми объектами, помимо классических достопримечательностей. Также, кроме культурно-познавательного туризма, их интересуют направления делового, образовательного, промышленного, медицинского туризма в Петербурге».



Но безвиз — это юрисдикция российского МИДа. В последнем интервью замглавы МИД Иванов называл страны, с которыми идут переговоры об отмене виз. И Китая в списке не оказалось. Впрочем, в марте вступит в силу федеральный закон, который даст возможность оформления многократных туристических виз на срок до шести месяцев в упрощенном порядке на основании всего лишь подтверждения о бронировании гостиницы.

«Что касается группового безвизового обмена в рамках действующего Межправительственного соглашения между Россией и Китаем, комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга в конце 2022 года направил в Министерство экономического развития РФ список петербургских туристских компаний, подтвердивших возможность и готовность участвовать в безвизовом обмене. В настоявший момент списки находятся на рассмотрении двусторонней комиссии», — добавили в комитете.



Пока же Смольный совместно с петербургскими предприятиями туриндустрии поддерживает узнаваемость города. Роуд-шоу «Добро пожаловать в Петербург!» прошло на крупных международных туристских выставках в Гонконге, Вьетнаме, Индии, Саудовской Аравии, ОАЭ. С Министерством экономического развития и коллегами из КНР прорабатываются детали обновленной работы с китайским рынком и совместная информационная кампания.



«Планируем участие Петербурга в первых крупнейших деловых туристских выставках, проведение встреч и бизнес-миссий в КНР в 2023 году», — добавили в комитете.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

