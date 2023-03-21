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    Почему в Петербурге пока не будет толп китайских туристов

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    Китайским турфирмам пока предстоит восстанавливаться после пандемии и «как до коронавируса» сразу не будет, считает председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

    Как рассказал Корнеев 21 марта в эфире канала «Санкт-Петербург», процесс возобновления турпотока из Китая в Петербурге «не будет быстрым». Потому что во время COVID-19 туризм в стране фактически остановили, «он обнулен», и китайцам предстоит сначала восстановиться, организовать чартеры и перевозки.

    По разным оценкам, как отметил чиновник, стоит ждать от 10% до 30% от допандемийного потока китайцев. Потому что даже в Корее, ближайшей стране, в которую они всегда много ездили, пока лишь 30% от 2019 года.

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