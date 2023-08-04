Готовимся. Первая китайская группа едет в Петербурге без виз

Первая безвизовая туристическая группа приедет в Петербург на следующей неделе.



Как сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии 4 августа, первая группа для Петербурга уже набрана туроператором из Сианя и оформляется. В ней будут 23 китайских туриста.



«На этой группе тестируется функционирование механизма группового "безвиза", в частности, регистрация группы, взаимодействие со страховой компанией. Как ожидается, после нее будет уже официальный запуск безвизового обмена между нашими странами», — заявил представитель союза в Китае Александр Фолько.

