    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, южн

    753мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd93.78eur102.53

    Готовимся. Первая китайская группа едет в Петербурге без виз

    1617
    14 комментариев

    Первая безвизовая туристическая группа приедет в Петербург на следующей неделе.

    Как сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии 4 августа, первая группа для Петербурга уже набрана туроператором из Сианя и оформляется. В ней будут 23 китайских туриста.

    «На этой группе тестируется функционирование механизма группового "безвиза", в частности, регистрация группы, взаимодействие со страховой компанией. Как ожидается, после нее будет уже официальный запуск безвизового обмена между нашими странами», — заявил представитель союза в Китае Александр Фолько.

    Напомним, с 1 августа Китай отменяет обязательные визы для организованных туристов. Хотя эта новость возбудила массовый интерес, предложения дешевых горящих путевок пока всё равно упираются в бюрократические сложности. Подробнее читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТуризмКитайКитайцы
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 14

    Гость04 Авг 2023 в 18:05
    Не надо.🙈
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close