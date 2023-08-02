Не горячитесь. В Китай еще успеем

Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС Поделиться Поделиться





Новость о том, что с 1 августа Китай отменяет обязательные визы для организованных туристов, возбудила массовый интерес к этому направлению, признают туроператоры, но порадовать пока нечем. Предложения дешевых «горящих» путевок пока все равно упираются в бюрократические сложности. Ждем сентября.



Безразмерный туристический рынок Китая пока слабо охвачен российской туриндустрией. Почти три года страна, по сути, была закрыта, и все налаженные связи с конца прошлого года, когда туда опять стало можно ездить, пришлось заводить практически с нуля. «Фонтанка» спросила, сколько реально стоят путевки туда, и нашла большие отличия от цен, заявленных на сайтах.



Главная проблема отрасли сейчас — почти полное отсутствие авиационных чартерных программ на этом направлении. Даже организованные группы туристов добираются до Китая регулярными рейсами, что существенно повышает цены на путевки и делает их слабо прогнозируемыми.



«Программы полетов утверждаются в начале года. Мы примерно понимаем число мест на рейсах и знаем расписание. Но цены, которые обозначаются в январе-феврале, — минимальные. Чем ближе к дате вылета, тем больше раскупается дешевых мест, и если брать билет за несколько дней до вылета, велика вероятность, что останется только бизнес-класс», — объясняет сотрудник одного из крупнейших в стране туроператоров. В итоге на большинстве сайтов цены на туры указываются «со звездочкой»: «Возможны доплаты за билеты». На практике это значит, что стоимость путевки может вырасти и на 20 тысяч, и на 200, объясняют в турфирме.



Именно это ставит по сути крест на такой популярной опции как «горящая путевка». Более того, до сих пор конкретно на китайском направлении это было невозможно и из-за необходимости получать визу. Сейчас, если спрашивать туроператоров о сроках, одни оптимистично говорят «от двух недель», более прагматичные мрачно уточняют: «Рассчитывайте минимум на четыре недели». Стоит виза 150 долларов на человека.

О том, что на межправительственном уровне достигнуто соглашение о безвизовом режиме для организованных туристических групп, все опрошенные «Фонтанкой» турфирмы слышали «день в день». Однако лишь в одной это сообщение было воспринято как руководство к действию. Менеджер фирмы предложил присмотреть путевку на двоих с вылетом уже на следующей неделе в надежде, что по прилету визы уже не понадобятся. Правда, уточнил, что как раз из-за необходимости лететь регулярным рейсом и близости даты назвать цену получится только приблизительно. Заявленный на сайте минимальный тур в Шанхай за 180 тысяч на 6 ночей за двоих с завтраками — это очень приблизительно, и, скорее всего, окончательная цена «сильно уйдет за 200 тысяч».



Другие операторы оптимизма коллег не разделяют. Разговор о «горящих» путевках, которые на сайтах стартуют от 87 тысяч за двоих на пять ночей, начинается с вопроса, есть ли уже виза. «Это объявление в СМИ нас пока не касается. У нас нет никаких распоряжений о продажах путевок без виз, пока это у нас обязательно», — говорят одни. «Пока нет никаких разъяснений о порядке работы без виз, никаких разъяснений. У нас вообще пока ничего не поменялось», — огорчают другие.

Кроме того, туроператоры осторожно говорят и о перспективах чартерных рейсов, которые существенно удешевят, а, главное, сделают более предсказуемыми цены на путевки. Возможно, уже в августе стартуют первые пробные такие рейсы, но скорее всего, — в сентябре. В любом случае, все сходятся к тому, что праздновать Новый год на песчаных пляжах острова Хайнань уже совершенно точно можно будет без визы.



Хайнань и его главный курортный центр город Санья — основная точка китайского пляжного туризма на российском туристическом рынке. Субэкваториальный климат, идеальный тонкий песок на больших пляжах и относительно качественные гостиницы делают его серьезным конкурентом традиционным пляжным направлениям для россиян.



Другие популярные маршруты, которые предлагаются российскими турфирмами — это ярко выраженный урбанистический туризм. Три крупнейших мегаполиса Китая — Пекин, Шанхай и Гуаньчжоу доступны почти у всех операторов. Кое-где можно встретить и Шеньчжень. Вот, собственно, пока и все разнообразие туров. Естественно, гостиницы там на любой вкус и кошелек, как и экскурсионные программы в самих городах и окрестностях. Кроме материкового Пекина, в мегаполисах где-то очень далеко от центра можно даже найти некие подобия пляжей, но бывалые люди их очень не советуют — культура пляжного отдыха в Китае сильно отличается от привычной нам.



Оператор крупной турфирмы для простоты предлагает считать стоимость туров в большие мегаполисы от 100 тысяч на человека за неделю. На Хайнане на двоих самый минимум выйдет 250 тысяч. Естественно, цена сильно отличается в зависимости от класса гостиницы. В реальности с визами и сюрпризами от регулярных авиалиний — уже ближе к 300, так что назвать поездку в Китай бюджетной сейчас не получится даже при большом желании.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

