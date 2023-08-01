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    Китай подтвердил, что готов принимать тургруппы из России без виз

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    3 комментария

    Китайская сторона подтвердила, что российские туристические группы с 1 августа могут въезжать в страну без виз. Аналогичное обязательство по китайским туристам на себя взяла и Россия, сообщили в Минэкономразвития.

    Как заверили в ведомстве 1 августа, в прошлом месяце стороны в последний раз обменялись списками туроператоров, имеющих право отправлять и принимать туристов безвизовых групп, и теперь всё готово к работе. Хотя дальневосточные СМИ сообщают о том, что запуск так и не состоялся. В РБК сообщили, что туристы по-прежнему подают документы на визы.

    Как писала «Фонтанка», власти Китая и России восстановили действие соглашения по безвизовым групповым туристическим поездкам еще в феврале. Когда в Петербург хлынут туристы из Поднебесной и кто на этом заработает — читайте здесь.

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    Комментарии 3

    Гость01 Авг 2023 в 14:46
    Прочиталось .. "трупы"
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