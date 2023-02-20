Россия и Китай договорились о возвращении безвизовых групповых туристических поездок

Власти Китая и России восстановили действие соглашения по безвизовым групповым туристическим поездкам. Об этом 20 февраля сообщает РБК со ссылкой на Минэкономики и МИД РФ.

Пекин с 6 февраля разрешил возобновить отправку туристических групп в 20 стран, включая Россию. Но решение насчет России осложнялось из-за приостановленного на время пандемии соглашения. Недавно российские ведомства сообщили о возобновлении действия соглашения. Теперь граждане Китая могут въезжать в Россию как на основании виз, «так и в безвизовом порядке».