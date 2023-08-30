Заводчанин, винодел, балерина. На кого можно выучиться в колледжах Петербурга и сколько придется заплатить

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Поделиться Поделиться





Под конец приемной кампании «Фонтанка» обратила внимание на еще одну ступеньку петербургского образования — колледжи и техникумы. Вопреки стереотипам, идут туда вовсе не только из страха провалить ЕГЭ; поступают люди с вполне себе высокими средними баллами аттестатов, в том числе — за дефицитными рабочими профессиями.



«Фонтанка» подготовила обзор колледжей. техникумов и училищ Петербурга и разобралась, куда, на кого и за какие деньги можно пойти учиться после 9 класса.



На кого можно выучиться Ассортимент специальностей в петербургских колледжах не ограничивается одними рабочими профессиями и сферой услуг. По большому счету, перечень образовательных программ схож с университетским, правда, в техникумах они более упрощенные и все же требуют дальнейшего перехода на уровень бакалавриата.

Тем не менее в колледжи продолжают поступать тысячи абитуриентов: кто-то после девятого класса — на срок около 3–4 лет, кто-то после одиннадцатого (обычно чуть больше, чем два года). Как объяснили «Фонтанке» в одном из петербургских техникумов, причин такого выбора, как правило, три. Первая — страх провалить ЕГЭ, что чревато в том числе и ранней срочной службой в армии. Вторая — желание получать опыт по профессии и освоить ненужные предметы из школьной программы в сжатые сроки, чтобы сосредоточиться на профильных — такой подход распространен среди медиков. Третья — начать работать как можно быстрее.



«Фонтанка» проанализировала специальности петербургских колледжей и статистику сервиса «Поступи онлайн». Поясним, что большая часть техникумов не ограничивается одной специализацией, поэтому редакция ориентировалась на число программ, а не образовательных учреждений.



Самыми распространенными ожидаемо оказались технические профессии, на которые щедро выделяются бюджетные места — такие направления есть в 63 колледжах. На втором месте экономика и бухгалтерский учет — 49 учреждений, на третьем — специальности, связанные с промышленностью, — 48 техникумов. Судя по числу колледжей и количеству бюджетных мест, эти направления практически беспроигрышные и учиться бесплатно получится даже с тройками в аттестате.

«Фонтанка» рассказывала о том, что власти фиксируют серьезный дефицит рабочих рук в промышленности и среди прочего рассчитывают восполнить его в том числе за счет кратного увеличения набора в техникумы и адресного обучения студентов под конкретную отрасль и даже конкретного производителя. Подробнее со всеми цифрами и расчетами — читайте в материале «Фонтанки».



В петербургских колледжах пользуются популярностью также специальности, связанные с культурой и искусством: те же танцоры или музыканты идут преимущественно в училища, а не участвуют в сумасшедшем конкурсе в вузах.

Активно внедряют в систему среднего профессионального образования и популярные сейчас IT-направления, хотя они в колледжах обычно дороже остальных и не могут похвастаться таким количеством бюджетных мест, как, например, промышленные специальности. На айтишника в Петербурге можно выучиться даже дистанционно — в колледже «Хекслет». Там предлагают за 3 года и 6 месяцев освоить несколько языков программирования с онлайн-занятиями два раза в неделю. Учиться очно возможность тоже есть — уже 2 года и 10 месяцев. Однако есть одна загвоздка — у колледжа нет государственной аккредитации, а это значит, что диплом о его окончании работодатели могут посчитать недействительным.



Однако есть среди будущих синих воротничков, парикмахеров, поваров, учителей и айтишников варианты и более нестандартные. В аграрном колледже СПбГАУ за 90 тысяч в год можно выучиться на мастера растениеводства, а в колледже при вузе СПбГЭУ — на винодела, уже за 153 тысячи. Даже нефтяником можно стать — в техникуме при Технологическом институте на специальности «Переработка нефти и газа».



Есть в Петербурге и отдельный техникум для людей с ограниченными возможностями — СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». Берут туда только после 11 класса, но зато только на бюджет — при поддержке специальности реабилитационных служб и социальном сопровождении, как утверждают на сайте колледжа. Там можно получить корочку по направлениям «Коммерция», «Экономика», «Декоративно-прикладное искусство» и «Лабораторная диагностика».



Что по бюджету Всего в Петербурге более 100 колледжей, если считать колледжи при университетах и программы СПО. По подсчетам сервиса «Поступи онлайн», в городе для выпускников девятых классов подготовили 31 008 бюджетных мест и 18 257 платных. Для сравнения: в вузах Петербурга 33 879 бюджетных мест, а платных — более 68 тысяч. Итого почти каждый второй студент колледжа — бюджетник, и это при том, что серьезная их часть — частные и не подразумевают бесплатное обучение в принципе.

К слову, почти во всех колледжах и техникумах Петербурга пока недобор, особенно на платные места. Вакантных в среднем 15–30 на колледж, поэтому в последний вагон еще можно заскочить.

Один только комитет по образованию Санкт-Петербурга выделил почти 11 тысяч мест, чего уж говорить о федеральном бюджете. Если рассматривать учреждения, находящиеся в ведении города, то лидирует по числу бюджетных мест Педагогический колледж им. Некрасова — 1 425 мест суммарно.



Судя по числу поданных заявлений в этом году, на бюджет туда рвутся активно (конкурс на место в среднем 2–5 человек), а вот на платку там недобор по всем фронтам: будущих учителей начальных классов готовы были принять в количестве 60 человек, но дошли пока только 7. Вероятно, дело в ценах, которые почти дотягивают до вузовских — 165–226 тысяч в год.



При этом баллы на бюджет там вполне посильные (напомним, что в колледжи зачисляют по среднему баллу аттестата). Самый высокий в прошлом году — 4,47 на «Коррекционной педагогике в начальном образовании», самый низкий — 3,6, на заочку «Дошкольного образования».



На втором месте по числу бюджетных мест — «Обуховское училище № 4» для осужденных. Там предлагают выучиться на верстальщика, художника, автослесаря, сварщика, механика, каменщика или маляра. На заключенных выделили 802 бюджетных места, а платное образование в колледже не предусмотрено.

Почти так же много мест в «Колледже туризма и гостиничного сервиса». Причем учеба там дешевая — в среднем 72 тысячи в год. На официанта или бармена можно отучиться и вовсе за 64 тысячи, но уже за программирование придется отдать все 170.

От десятков тысяч до почти миллиона в год Цены на среднее профессиональное образование в Петербурге сильно разнятся. Начнем с того, что в 27 колледжах в принципе нет платных мест: среди них Промышленно-технологический колледж имени Н.И. Путилова, Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище, Хоровое училище имени М.И. Глинки, Ижорский колледж, Академия танца Бориса Эйфмана, Колледж кулинарного мастерства и Академия индустрии красоты «ЛОКОН».



Однако находятся и отдельные учреждения, где учеба обойдется очень дорого — таким расценкам могут позавидовать и вузы. Например, в музыкальном училище им. Римского-Корсакова цены высчитаны до копейки. Самая дешевая специальность «Теория музыки» обойдется в 714 256 рублей 87 копеек в год. Самая дорогая — «Инструментальное исполнительство» — 730 тысяч. Но платных мест в училище в принципе всего 4 — против 123 бюджетных. Так что если не отличился большим талантом, придется бороться за место большим кошельком.



Примерно та же ситуация в училище при Академии балета имени Вагановой. Платных мест 10 против 60 бюджетных, но заплатить за них придется 440 тысяч рублей в год. Чуть дешевле образование в частном Первом зуботехническом колледже — 400 тысяч рублей. Еще в двух творческих колледжах тоже цены кусаются: и для музыкантов в училище М.П. Мусоргского, и для художников в училище имени Н.К. Рериха. Причем в колледже изобразительных искусств ожидаемый план набора платников в этом году почти выполнили: скульпторами, реставраторами и живописцами решили стать 16 человек против запланированных 17.

В остальном цены в колледжах колеблются в пределах 120–250 тысяч рублей в год. «Фонтанка» обращала внимание именно на среднюю стоимость обучения, хотя в перечисленных техникумах и училищах есть программы на разные кошельки.



Отметим более или менее демократичные цены в колледжах и институтах среднего профессионального образования при университетах. Они переваливают за 200 тысяч только в одном колледже — при Русской христианской гуманитарной академии. Там готовят преподавательские кадры: учеба на педагога начальных классов или преподавателя в туристско-краеведческой деятельности обойдется ученику в 271 тысячу рублей в год. Что примечательно, самая дорогая программа в самом вузе дешевле, чем в колледже — «Зарубежная филология», 274 тысячи рублей.



Даже в колледжах при СПбГУ образование выходит доступное. В физкультурном учеба стоит 116 тысяч рублей, причем набирают 105 человек на бюджет и 220 — на договорную основу. В медицинском колледже СПбГУ учеба чуть дороже — 164,8 тысяч на медсестру.



При этом можно найти и куда более бюджетные варианты, если балл аттестата скромный, образование очень уж нужно, а сотни тысяч найти проблематично. Так, можно пойти в Колледж туризма и предпринимательства на «Туризм» и «Гостиничный сервис» за 58 тысяч рублей, в Колледж туризма и гостиничного сервиса за 72 тысячи рублей, в Морской рыбопромышленный колледж за 76,8 тысяч, Технический колледж за 82 тысячи и Техникум отраслевых технологий, финансов и права — 86 тысяч.



«Фонтанка» рассказывала о том, что власти фиксируют дефицит рабочих рук в промышленности и среди прочего рассчитывают восполнить его за счет увеличения набора в техникумы и адресного обучения студентов под конкретную отрасль и даже конкретного производителя.

Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

