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    "Между ними тает лед". У императорских пингвинов в Антарктике демографический кризис, они перестали размножаться

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    Императорским пингвинам негде выводить птенцов. Четыре из пяти традиционных гнездовий — просто растаяли. Это может привести к значительному снижению популяции, следует из результатов исследования, опубликованного в журнале Communications Earth & Environment.

    Дело в том, что императорские пингвины выводят птенцов исключительно на льду. А льда в Антарктике всё меньше. Это подтверждают снимки со спутников, которые изучили ученые.

    «Из пяти мест размножения в регионе во всех, кроме одного, размножение прекратилось», — говорится в публикации. Ученые связывают это с тем, что морской лед растаял в этих местах как раз перед началом периода выкармливания птенцов в сезон размножения 2022 года.

    Отмечается, что это первый случай массового прекращения размножения императорских пингвинов. При худшем сценарии более 90% колоний этого вида пингвинов могут практически исчезнуть к концу ХХI века.

    Справка:

    Императорский пингвин(пингвин Форстера)- самый крупный и тяжёлый из современных видов семейства пингвинов. Его средний рост около 122 см, а вес — от 22 до 50 кг.

    Императорский пингвин был открыт российской экспедицией Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева в начале XIX века.

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