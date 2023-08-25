"Между ними тает лед". У императорских пингвинов в Антарктике демографический кризис, они перестали размножаться

Императорским пингвинам негде выводить птенцов. Четыре из пяти традиционных гнездовий — просто растаяли. Это может привести к значительному снижению популяции, следует из результатов исследования, опубликованного в журнале Communications Earth & Environment.



Дело в том, что императорские пингвины выводят птенцов исключительно на льду. А льда в Антарктике всё меньше. Это подтверждают снимки со спутников, которые изучили ученые.

«Из пяти мест размножения в регионе во всех, кроме одного, размножение прекратилось», — говорится в публикации. Ученые связывают это с тем, что морской лед растаял в этих местах как раз перед началом периода выкармливания птенцов в сезон размножения 2022 года.

