Избыточность или хаос. Из согласования работ со зданиями-памятниками могут вырвать звено

Здание КГИОП на площади Ломоносова во время ремонта Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





В Петербурге чиновники предлагают исключить один из этапов согласования, в том числе при работе со зданиями-памятниками — выдачу задания на проведение работ по сохранению таких объектов. «Фонтанка» спросила бизнес и градозащиту, насколько это необходимо и какие будут последствия.



Проект федеральной инициативы «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»» был представлен 4 августа для прохождения антикоррупционной экспертизы. До рассмотрения по сути дойдет нескоро: сначала Смольный должен внести проект в Заксобрание Петербурга. И только в случае, если городской парламент одобрит идею в двух чтениях, она отправится на рассмотрение в Госдуму.



Получение задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия — это один из первых этапов работ с памятниками, этот документ в Петербурге выдает КГИОП. Под «сохранение» подпадают разные виды работ: это и консервация, и ремонт, и реставрация, и приспособление для современного использования.



Авторы предлагают убрать выдачу заданий на такие работы из целей и задач государственной охраны памятников (статья 33 ФЗ-73) и, соответственно, как этап получения согласований.

В пояснительной записке указано, что законопроект «направлен на повышение эффективности осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия (далее — ОКН), уменьшению сроков реализации проектов по сохранению ОКН, снижению административных барьеров в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации для осуществления мероприятий по сохранению ОКН путем исключения необходимости получения заданий на проведение работ по сохранению ОКН».



Исключение задания на проведение работ по сохранению ОКН обусловлено «его избыточностью для осуществления соответствующих работ», — подчеркивается в документе.

Градозащитники негативно отозвались на инициативу. Юрист по охране культурного наследия, автор телеграм-канала «Адвокат наследия» Анна Капитонова высказала предположение, что законопроект может преследовать интересы крупных строительных компаний.

По мнению эксперта, инициатива внесет хаос в сложившуюся систему государственного контроля и надзора в сфере охраны объектов культурного наследия, что «совершенно не нужно в текущей нестабильной обстановке».

«Что такое задание? Это документ, в котором прописаны сроки и конкретный перечень мероприятий, которые будут проводиться. Задание изначально регулирует, что будет происходить с памятником на весь период работ», — рассказала Анна Капитонова. Она подчеркнула, что задание предшествует вообще всем работам и сразу ставит государственный орган в контролирующее положение.

Градозащитник пояснила, что сейчас задание формируется с учетом пожеланий и некоего видения собственника, какие работы надо провести с памятником. Несмотря на то, что мнение владельца учитывается, само заданием с перечнем работ все же составляется органом охраны, и он определяет порядок работ, их очередность и сроки. «Можно сказать, в определенном смысле задание — это важный документ в госконтроле за работами, самый первоочередный», — добавила она, предположив, что в случае, если инициатива городских властей будет одобрена, собственнику предстоит самому решать, что он хочет делать с памятником, а органу охраны - лишь все это впоследствии согласовывать.

Заместитель председателя общества защиты памятников «Старый Петербург» Александр Кононов обратил внимание, как этот законопроект в негативном ключе «женится» с другим — который разработало министерство строительства, и который корректирует Градостроительный кодекс и ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Если сейчас памятники контролирует специально созданный государством орган охраны памятников, то новый законопроект предлагает, во-первых, отнять у органов охраны полномочия по контролю над работами по сохранению памятников, а во-вторых, отнять у органов охраны полномочия по согласованию архитектурного облика нового строительства в историческом поселении. Публичные обсуждения этой инициативы завершились 31 июля.



«Забавно, что задание (в законопроекте Смольного — Прим. ред.) предлагают отменить, так как потом всё равно будет согласование проектной документации, а другим законопроектом, только что обсужденным, предусмотрено отменить согласование проектной документации. Это всё общая кампания по лишению полномочий органов охраны, которые и так слабы и плохо справляются с натиском строительного блока», — прокомментировал эксперт.

Предприниматель Ян Бобрышев, который специализируется на приспособлении к современному использованию исторических зданий в Петербурге (не путать с памятниками), рассказал «Фонтанке», что он как раз предпочитает иметь дело с историческими зданиями (то есть дореволюционными, но не имеющими статуса объекта культурного наследия), так как с памятниками с точки зрения согласований все гораздо сложнее.



«Не знаю, на что это может повлиять», — сказал он. Бизнесмен констатировал, что если говорить о сокращении сроков на работы, то на выдачу задания отводится 30 дней, тогда как в его практике комитет по охране памятников выдавал задание быстрее этого срока.



«Когда ты заходишь на ОКН, как правило, готовься, что это на несколько лет, года на два-три. И сокращение на 30 дней... Наверное, ускорит, если речь идет о незначительном объеме работ. Если достаются руины или предстоят глобальные работы, то такое сокращение непринципиально. Если это какие-то небольшие работы, это имеет смысл. Например, если у вас работ всего на три месяца, и из них вы месяц получаете задание», — пояснил он.

«Все равно лучше упрощать, — констатировал предприниматель. — Мне кажется, у нас все зарегулировано-перерегулировано. И я все время говорю: все замки от честных людей».



Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»