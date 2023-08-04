В Петербурге хотят отменить выдачу заданий на работы по сохранению памятников

Смольный хочет исключить выдачу заданий на проведений работ по сохранению памятников, в том числе и зданий. Это следует из проекта федеральной инициативы, представленной 4 августа для прохождения антикоррупционной экспертизы.
Инициатива предлагает скорректировать федеральный закон № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
В Пояснительной записке указано, что цель инициативы — повысить эффективность осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, уменьшить сроки реализации проектов по сохранению домов-памятников, а также снизить «административные барьеры в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации» для работ по сохранению памятников. Для этого предлагается перестать выдавать задание на работы по сохранению объектов культурного наследия.
«Исключение задания на проведение работ по сохранению ОКН обусловлено его избыточностью для осуществления соответствующих работ», — говорится в тексте записки.
Так как это корректировка федерального закона, необходимо, чтобы проект сначала был принят Заксобранием Петербурга, и только в этом случае он поступит на рассмотрение в Госдуму.