В Петербурге хотят отменить выдачу заданий на работы по сохранению памятников

Смольный хочет исключить выдачу заданий на проведений работ по сохранению памятников, в том числе и зданий. Это следует из проекта федеральной инициативы, представленной 4 августа для прохождения антикоррупционной экспертизы.



Инициатива предлагает скорректировать федеральный закон № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».



В Пояснительной записке указано, что цель инициативы — повысить эффективность осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, уменьшить сроки реализации проектов по сохранению домов-памятников, а также снизить «административные барьеры в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации» для работ по сохранению памятников. Для этого предлагается перестать выдавать задание на работы по сохранению объектов культурного наследия.

