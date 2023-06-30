20 июля — круглый стол «Жизнь в эпоху big data. Что нужно знать о больших данных?»

Рынок больших данных в России вырастет со 170 млрд рублей в 2021 году до 319 млрд рублей к концу 2024 года при базовом сценарии развития, прогнозируют в Ассоциации участников рынка больших данных (АБД). В мире, по данным Fortune Business Insights, рынок растет на 13–14% в год и в 2022 году он уже достиг $271,83 млрд. Сегодня большие данные используются везде — от ритейла и телекома до садоводства и электронэнергетике. О том, кто и как использует большие данные и для чего они нужны — поговорим на круглом столе.

