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    20 июля — круглый стол «Жизнь в эпоху big data. Что нужно знать о больших данных?»

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    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какие данные называются большими? Кто предоставляет эти данные, откуда они берутся? Можно ли не делиться данными?
    • Какие компании сегодня собирают, хранят и обрабатывают большие данные?
    • Для каких целей используются большие данные? В каких сферах они используются больше всего?
    • ПО для работы с большими данными: российские разработки и импортные аналоги?
    • Рынок дата-центров для хранения данных — хватает ли в России мощностей? Как развиваются основные игроки?
    • Специалисты по обработке больших данных: кто этим занимается? Кто делает выводы на основе больших данных? Как формируется аналитика?
    • Как бизнесу извлекать выгоды из проектов с большими данными? Можно ли увеличить прибыль, используя большие данные?
    • Защита данных и информационная безопасность, ее обеспечение.
    • Перспективы для развития работы с большими данными.

    Рынок больших данных в России вырастет со 170 млрд рублей в 2021 году до 319 млрд рублей к концу 2024 года при базовом сценарии развития, прогнозируют в Ассоциации участников рынка больших данных (АБД). В мире, по данным Fortune Business Insights, рынок растет на 13–14% в год и в 2022 году он уже достиг $271,83 млрд. Сегодня большие данные используются везде — от ритейла и телекома до садоводства и электронэнергетике. О том, кто и как использует большие данные и для чего они нужны — поговорим на круглом столе.

    К участию приглашаются компании, занимающиеся сбором, хранением и обработкой больших данных, разработчики программного обеспечения, аналитические компании, а также компании, использующие big data в своей работе.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 20 июля 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Маргарита Комиссарова, +7 (905) 212–56–91, margarita.k@fontanka.ru

    План мероприятий

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