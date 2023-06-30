20 июля — круглый стол «Жизнь в эпоху big data. Что нужно знать о больших данных?»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие данные называются большими? Кто предоставляет эти данные, откуда они берутся? Можно ли не делиться данными?
- Какие компании сегодня собирают, хранят и обрабатывают большие данные?
- Для каких целей используются большие данные? В каких сферах они используются больше всего?
- ПО для работы с большими данными: российские разработки и импортные аналоги?
- Рынок дата-центров для хранения данных — хватает ли в России мощностей? Как развиваются основные игроки?
- Специалисты по обработке больших данных: кто этим занимается? Кто делает выводы на основе больших данных? Как формируется аналитика?
- Как бизнесу извлекать выгоды из проектов с большими данными? Можно ли увеличить прибыль, используя большие данные?
- Защита данных и информационная безопасность, ее обеспечение.
- Перспективы для развития работы с большими данными.
Рынок больших данных в России вырастет со 170 млрд рублей в 2021 году до 319 млрд рублей к концу 2024 года при базовом сценарии развития, прогнозируют в Ассоциации участников рынка больших данных (АБД). В мире, по данным Fortune Business Insights, рынок растет на 13–14% в год и в 2022 году он уже достиг $271,83 млрд. Сегодня большие данные используются везде — от ритейла и телекома до садоводства и электронэнергетике. О том, кто и как использует большие данные и для чего они нужны — поговорим на круглом столе.
К участию приглашаются компании, занимающиеся сбором, хранением и обработкой больших данных, разработчики программного обеспечения, аналитические компании, а также компании, использующие big data в своей работе.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 20 июля 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Маргарита Комиссарова, +7 (905) 212–56–91, margarita.k@fontanka.ru