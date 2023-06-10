Это ловушка! Шесть признаков, что вы потеряли себя в отношениях — проверьте свою пару

Любовь — это прекрасное чувство, но иногда оно поглощает нас почти без остатка Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Психологи говорят, что признак нездоровых отношений — если один из партнеров вкладывается больше: чаще звонит и проявляет инициативу, тратит больше сил и денег, постоянно ищет оправдания его или ее холодности. Со временем тот, кому больше надо, как бы растворяется в своем партнере и начинает зависеть от его настроения. Наши коллеги из Wday.ru вместе с экспертами записали признаки, когда один из пары теряет себя.



Поглощенность другим человеком Существует миф, что идеальные пары всегда должны быть вместе. Но человек адаптивен к любым раздражителям. В том числе и к гормональным, которые вызывает объект воздыханий. Особенно если он находится постоянно рядом. По мнению психолога Елизаветы Че, в этом случае организм перестает реагировать на стимулы и искра угасает. И это неудивительно. По своей природе на психофизиологическом уровне мы нуждаемся в одиночестве. Как минимум чтобы восстановиться.

— Вы, по сути, отказываетесь от своей жизни для того, чтобы продолжать подпитывать это самое состояние влюбленности и ждете того же самого от партнера. А он в свою очередь начинает этим пользоваться, подпитывая ваше чувство в своих целях, — добавляет психолог Максим Сафин.

Контроль партнера Отсюда вытекает следующий пункт — если вы нарушаете границы близкого человека, пытаетесь его контролировать, не отпуская от себя, это тревожный звонок. Типичному созависимому человеку важно всегда знать, где и с кем проводит время его партнер. Таким образом проявляется контроль. Если близкий человек не рядом, и вы не знаете, где он находится и что делает, вами начинает овладевать тревога, вы не находите себе места, порой даже сами не отдавая себе отчета в своих действиях. Просто вам надо, чтобы ваш «наркотик» был всегда рядом.

— Доверие — это то, на чем строятся отношения. Но даже если партнер подрывает его, постарайтесь не включать чувство, разъедающее душу, — ревность. И уж тем более не играйте в сыщика. У многих есть склонность к слежке и шпионству в паре. Если это про вас, всегда помните: когда вы что-то ищете, будьте готовы найти, а найдя, принять определенные решения. Если не готовы к такому повороту, то какой в этом смысл?! Берегите свою психику, она вам еще пригодится, — советует психолог Елизавета Че.

Неуверенность в себе Как можно догадаться, проблематика этого принципа заключена в низкой (или нестабильной) самооценке, которая начинает зависеть от внешних факторов, в данном случае от человека. Фактически из-за проживания жизни другого вы становитесь его отражением (если не сказать тенью). То есть какое настроение у манипулятора, такое и у жертвы, какое состояние у одного, такое и будет у другого. Иначе последний рискует потерять свой единственный смысл жизни, найденный на данный момент.



Эмоциональные качели Этот феномен всегда идет рука об руку с зависимостью от реакций на вас партнера. Вы постоянно заглядываете ему в глаза, чтобы увидеть в них истинное отношение к вам. Меряете градус его любви и охлаждения, в случае второго варианта приходите в ужас. Это создает напряжение — как следствие, постоянные ссоры и примирения. А созависимый, по словам эксперта, всё равно живет в страхе в любом из периодов. Пристыживание и чувство вины Для созависимого человека характерны нездоровый перфекционизм и повышенное чувство ответственности за настроение другого человека. И если что-то идет не так, его первая мысль: «Я виноват», а в крайних формах: «Мне стыдно за то, что я не смог дать то, чего хотел партнер».

— Подобные мысли становятся причиной возникновения ненависти к себе и зарождения чувства вины за совершенное (или несовершенное) действие. Другой же, чувствуя это, может с легкостью обвинить партнера в чем угодно. И тот легко возьмет на себя вину даже за ситуации, которые никак с ним не связаны, — заключает Максим Сафин. Вера в идеальный коннект Еще одна ошибка влюбленных — думать, что партнеры должны совпадать во всех вопросах. На самом деле, противоречия, споры и недопонимания в отношениях — это нормально. У партнера есть сформировавшиеся убеждения и свое мнение, ведь он как-то жил и развивался до вас. Это важно принять, а любые несовпадения обсуждать в спокойной атмосфере, находить компромиссы вместе. Это и делает пару единым целым.



Как выстраивать отношения, чтобы их сохранить — Если вы хотите быть вместе, то первое, с чем нужно бороться, это неуверенность в себе. Именно она плодит фантазии, густо замешанные на самообмане. Порой нам так страшно остаться одним и потерять партнера, что мы лжем самому дорогому и близкому человеку — себе. Пропускаем тревожные симптомы, не обращаем внимания на происходящее и подтасовываем факты. Уж очень страшно, что стакан с водой подать будет некому. Но правда в том, что только здоровая самооценка поможет выстраивать такие же здоровые и счастливые отношения. В паре очень важно действовать из любви, а не из страха, — говорит психолог Елизавета Че.

Второе, что важно для сохранения отношений, — это диалог. Спокойствие и разговоры спасли не одну пару.

— Диалог — это не заранее заготовленная речь одного из партнеров, это разговор двух людей. Открою вам тайну на миллион: другие люди не знают, что вы думаете и какие чувства вы испытываете. Они не знают о ваших внутренних предпочтениях и скрытых желаниях. Если вы их не озвучиваете, то и не узнают. Поэтому говорите с партнером, объясняйте, но не утомляйте монологами. Важен именно диалог, — советует эксперт.



Также Елизавета предлагает хвалить свою половинку и по-настоящему радоваться его или ее успехам. Это очень важно, когда достижения одного из партнеров радуют другого. Не скупитесь на эмоции и поддержку. Даже если сама тема вам безразлична, то достижения близкого человека не должны игнорироваться.

И четвертое — не драматизируйте. По сути, для ссоры особый повод не нужен, но разве к этому мы стремимся в паре? Поэтому не создавайте из маленькой оплошности проблему вселенского масштаба. Мы все периодически забываем о чем-то и делаем ошибки. Не стоит из-за неправильно поставленных тапок портить романтический ужин.

— Развивайтесь вместе и также вместе берите ответственность за ваш союз. Отношения — это всегда работа над собой в паре, в тандеме, в команде с партнером. Не взваливайте всё на себя. И тогда у вас получатся прекрасные, долгосрочные отношения, построенные на любви и взаимном уважении, — заключает психолог.



А ваша пара пройдет этот тест? Восемь признаков, что вы отлично подходите друг другу Но не всё так однозначно. Если вы нашли у себя вышеперечисленные признаки, попробуйте пройти этот тест. Ведь можно искать и «зеленые» флаги, которые сигналят, что партнеры подходят друг другу, а их отношения — здоровые. Вы открыты в общении Даже если у вас сложный период, вы всё равно говорите друг другу, что думаете и что чувствуете. Не злитесь молча, что потом обязательно выльется в конфликт, а сразу проговариваете, что для вас в отношениях не так.

Отлично, если вы не просто спокойно говорите о проблемах, но и выражаете благодарность друг другу, а также рассказываете о радостях, переживаниях, тревогах, впечатлениях.

— Когда присутствует открытое общение, люди сообщают, что чувствуют более тесную эмоциональную связь со своим партнером, — рассказал изданию Insider семейный психолог Робин Финли.



Вы честны друг с другом Если вы встречаетесь с подружкой, а партнеру говорите: «У меня деловая встреча», идете на шопинг и врете, что у мамы в гостях, это плохой знак. В здоровых отношениях люди честны друг с другом, даже если знают, что их поведение могут не одобрить.

Психологи советуют не лгать даже во благо — обман в мелочах может подорвать доверие партнера.

Исследование 2013 года показало, что доверие — основной маркер крепкого брака. Те, кто доверяет мужу/жене, скорее были удовлетворены отношениями.

Не звучат эти фразы Если отношения в паре здоровые, никогда не будет звучать похожих фраз:

Ты просто слишком эмоциональный/ая.

Ты устраиваешь трагедию на ровном месте.

Твои переживания — полная ерунда. Оба партнера слушают друг друга и признают, что имеют право на те или иные эмоции. Слушая любимого человека и сопереживая его эмоциям, вы помогаете ему чувствовать себя понятым, говорит Финли.

Вы чувствуете себя в безопасности Когда вы стремитесь поделиться своими чувствами и мыслями с партнером, это значит, что в нем вы видите сторонника и вдохновителя, и это норма.

Забота и участие — хороший знак в партнерстве. В здоровых отношениях вы можете говорить с партнером о том, что говорить вслух другим людям трудно, но это очень важно для вас — о детском опыте, мечтах и желаниях, прошлых травмах.



Вы можете поделиться личным и видите в ответ эмоциональную реакцию и поддержку.

Вам хорошо друг с другом Вам хорошо ходить вместе в магазин, делать ремонт, заниматься в спортзале или просто развешивать постиранное белье и молча сидеть у костра. Это хороший знак для пары.

Еще один признак, что вы подходите друг другу: вам вместе весело и комфортно, и жизнь становится чуть лучше, когда партнер рядом.



Жизнь, конечно, не всегда бывает солнечной и радужной, случаются и ссоры, предупреждает семейный психолог. Но если вы рядом друг с другом можете наслаждаться повседневными делами — это совершенно точно тот самый «зеленый» флаг в отношениях.

Вы заполняете друг другом жизнь В идеальной паре люди заинтересованы в отношениях и хотят быть частью жизни друг друга. Доказывает это желание общаться с друзьями партнера, его семьей, коллегами и так далее. И если ваш партнер сопротивляется интеграции в вашу жизнь, это плохой знак.

Здоровые отношения обычно в какой-то момент совершенно точно выходят за рамки случайных свиданий. Это происходит само собой и при активном желании партнеров узнать друг друга и двигаться в сторону совместного будущего.

Вы двигаетесь в отношениях вперед В хорошей паре партнеры дают друг другу возможность развиваться в профессии и творчестве, и даже в отношениях. Вы не «зарываете голову в песок», встречаясь с трудностями, а видите и осознаете свои слабости и ошибки — и берете за них ответственность.



Хорошо, если вы открыты и не избегаете сложных разговоров, не перекладываете вину на другого и не занимаете при этом оборонительную позицию.

У вас схожие ценности и цели Вам не обязательно соглашаться друг с другом абсолютно во всем. Но важный признак здоровых отношений, если ваши основные ценности по жизни, убеждения и мораль совпадают.



— Если ваши ценности (отношение к семье, деньгам, работе, сексу) не совпадают с теми, что у партнера, то вы просто будете бесконечно пытаться изменить вашу вторую половинку и можете разрушить всё, — говорит психолог Финли.

Исследование 2020 года показало, что пары, которые говорили об общих ценностях, ориентированных на отношения, с большей вероятностью были удовлетворены не только своим браком, но и своей жизнью.



У идеальных партнеров совпадают или хотя бы не противоречат друг другу и долгосрочные цели, говорит психолог. Уже на этапе развития отношений полезно открыто обсудить с партнером то, к чему вы хотите прийти в будущем. Если планы на жизнь совпадают, вы идеальная пара.



Но если вы любите путешествовать, а ваш партнер — домосед и при виде самолета приходит в ужас, то это знак, что в будущем вас могут поджидать серьезные трудности в отношениях.