«Лучше разрушить брак, чем себя?»: почему люди разводятся и так ли это плохо — интервью с психологом

Семья — это большая и обоюдная работа. Не все это понимают Иллюстрация: Дмитрий Гладышев / Городские порталы Поделиться Поделиться





Семьи не только создаются, но и разрушаются. В России разводом заканчивается почти 70% браков. Причины весьма прозаичные: бедность, алкоголизм, измены и простое «не сошлись характерами». В последнем кроется целая трагедия двух душ. Почему люди «не сходятся», чего им не хватает, нужно ли бороться за отношения, стоит ли идти на уступки и как собрать себя заново и пережить, если развод всё-таки состоялся. Рассуждаем вместе с психологом Ольгой Савельевой.



Утрата мечты о семье Психолог напоминает, что развод — это осознанный выбор. Это непростое и важное решение, поэтому относиться к нему стоит со всей серьезностью. В этой ситуации вы распоряжаетесь не только своей судьбой. — Развод — это утрата отношений, которые не удовлетворяют потребности обоих партнеров. Как правило, развод — это утрата мечты о семье, утрата совместного желаемого будущего. Парадокс в том, что мы принимаем решение вступить в брак обоюдно. А выйти из брака, как правило, — это чье-то единоличное решение. Кого-то из пары, кого больше всего не устраивают отношения, чьи потребности не удовлетворены. Это партнер, который уже не готов дальше терпеть и соглашаться с тем, что ему не нравится. А договориться не получается. В моем опыте это бывают и мужчины, и женщины, — рассказала Ольга Савельева.

Сегодня семья претерпевает небольшой кризис. Традиционных ценностей становится меньше Иллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Самая частая причина развода, от которой тянутся другие, — это сложность (или даже невозможность) признавать различия друг друга. Это перетекает во взаимные претензии, конфликты, обиды.

— Неизбежные конфликты порождают агрессию. И если пара может обходиться с ней конструктивно, перевести ее в диалог, найти и принять решение, чтобы удовлетворить взаимные потребности, то она трансформируется в энергию. Парам, у которых недостаточно развитый уровень восприятия различий, тяжелее преодолевать конфликты. Там агрессия выходит в обесценивание, дистанцирование, игнорирование. Это то, что запускает центробежные силы и удаляет людей друг от друга, — объясняет психолог.

«Дети видят, что так жить можно и это норма» Стоит помнить, что конфликты — это нормально для любых отношений. Вопрос в их количестве и способах решения. Порой они приводят партнеров в так называемую точку невозврата. — Точкой невозврата является непреодолимый объем обид, которые были накоплены в течение жизни пары. Если супруги готовы их проработать, проговорить, отпустить и договориться, то это маркер того, что они переживут кризис. Если не получается договориться и даже понять, зачем это нужно, то люди либо начинают терпеть друг друга, либо расходятся. У нас в обществе много таких «счастливых семей»: фасад поддерживается, но удовольствия от брака никакого нет. Такая форма взаимодействия еще свойственна консервативному обществу, когда браки заключались с целью экономической выгоды. Человек не мог выжить вне семьи, поэтому был вынужден терпеть всё, что угодно, включая насилие, — рассуждает Ольга Савельева.

Это касается не только женщин, но и детей, и стариков, и даже некоторых мужчин Иллюстрация: Филипп Сапегин / Городские порталы Поделиться Поделиться





Но со временем общество стало менее традиционным — сейчас балом правит культура потребления. Люди могут вести быт и удовлетворять любые свои потребности самостоятельно. Даже сексуальные! И, хорошо это или плохо, но чаще всего так бывает проще, чем в паре.



— Есть и социальные причины большого числа разводов. Если взять нашу российскую историю, то во многие периоды у детей было только женское воспитание. Целые поколения лишены модели отношений мужчины и женщины. Чаще всего семья состоит из бабушки, мамы и ребенка. Отец находится на периферии: его либо нет, либо он есть формально. Дети видят, что так жить можно и это норма, — с грустью констатирует психолог. — Дети вырастают и задумываются: стоит ли вообще вступать в брак? Тем более что можно просто жить вместе и не оформлять отношения. Это отличный вариант для тех, кто не хочет брать на себя ответственность. Сейчас общество меняется. Я думаю, что будут пересмотрены ценности нашим подрастающим поколением. Мне бы хотелось верить, что будет более ясное понимание, для чего мы вступаем в брак. Тогда браки будут реже, но крепче. Это тенденция, которая сейчас развивается в обществе.

«Кто хочет страдать добровольно?» В основе крепкого брака должны лежать общие цели и ценности. Часто влюбленные на такие «мелочи» не обращают внимание — у них играют гормоны. Молодожены часто видят друг в друге не тех людей, которыми они являются на самом деле. Мы замечаем только достоинства, игнорируем недостатки и формируем в своей голове некий образ. К сожалению, он почти всегда далек от реального. — Очень много ожиданий от супружества. Многим кажется, что любимый должен понимать их без слов и всегда принимать ту же точку зрения. Так не работает! Поэтому люди сталкиваются с тем, что они не поняты и не услышаны и копят обиды. Я часто замечаю, что супруги говорят об одном и том же, но разными языками. Самый практичный способ рассказать о своих ожиданиях — это слова. Как в песне: «Хочешь сказать мне слово — попробуй использовать рот». Например: «Я жду, что после работы ты приготовишь мне ужин». А не приходить, огорчаться, что есть нечего, и обижаться на жену, — улыбается эксперт.

Свои мысли стоит доносить спокойно, без претензий. Иначе ничего, кроме обид, вы не получите Иллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Чтобы жизнь пары состояла не только из проблем, нужно находить точки сближения. К ним относятся общие интересы и увлечения, сексуальное влечение, совместная ответственность. Например, ипотека или дети. Правда даже последние не гарантируют того, что семья будет счастлива и гармонична.

— В семье дети всегда являются заложниками ситуации, им приходится приспосабливаться под любые обстоятельства. Либо терпеть и бояться, когда мама с папой постоянно ругаются, но живут вместе. Либо пережить их расставание, — поясняет Ольга Савельева. — Пожалуйста, помните о том, что приносить себя в жертву ради детей нельзя. Ребенок видит несчастных родителей и получает установку, что брак — это жертва. У него будет мало шансов построить здоровые отношения. Или вообще их построить. Кто хочет страдать добровольно?

«Развод — это не хорошо и не плохо» Если развод уже неминуем или вовсе состоялся, то не стоит относиться к этому как к трагедии. Но осознать и проанализировать произошедшее необходимо, чтобы не повторить опыт неудавшихся отношений. Если причины развода неосознанные, то история будет повторяться из раза в раз. — Нужно понять, зачем это было нужно мне, что я такого делал в этих отношениях, что привело к разводу. Это переоценка ценностей. Теряя, мы начинаем ценить то, что у нас было. Чтобы начать новые значимые отношения, необходимо завершить предыдущие. Часто бывает, что люди разошлись и не живут вместе, а эмоциональные отношения не завершены. Остаются гнев, обида, недосказанность. Процесс развода очень похож на процесс горевания и утраты. Со всеми стадиями: от шока до принятия. Кому-то для этого нужен год, а для кого-то и пяти лет недостаточно. Бывает, что один из партнеров начинает манипулировать и шантажировать. Человек не принимает чужой выбор и пытается бороться. Или банально отыграться, отомстить, причинить боль в ответ на свою, — рассуждает психолог.

Реакция на разрыв отношений у всех разная. Кто-то может «держать лицо», но умирать в душе. Это трудный период, в котором человеку требуется поддержка близких Иллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Что делать, если вы хотите выйти из отношений, а партнер против? Быть твердым и последовательным. Вы не принадлежите другому человеку — он не может решать за вас. Не стоит намеренно ранить бывшего партнера пустыми надеждами или колкими словами.



— Как говорит американский психиатр Ирвин Ялом: «Лучше разрушить брак, чем разрушить себя». Развод — это не хорошо и не плохо. Это просто факт. А цивилизованный выход из отношений — это реальность. На парное консультирование редко приходят пары, которые взаимно хотят разобраться в трудностях и понять причины конфликта. Часто обращение в предразводном состоянии вызвано желанием одного партнера привести на консультацию другого, чтобы убедить с помощью специалиста в своей правоте. Однако есть пары, которые успешно преодолевают кризисы в отношениях и продолжают жить вместе. Но есть пары, которые понимают, что развод — это лучшее решение для них, — заключает Ольга Савельева.