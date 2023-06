15 лучших телесериалов июня: от возвращения Саманты до ухода Ведьмака — выбор «Фонтанки»

Порно-муздрама от The Weeknd

Сериал «Кумир» — проект многострадальный: его задумал и спродюсировал популярный рэпер The Weeknd, который не смог сработаться с несколькими режиссёрами, в результате чего HBO отправил спасать шоу автора своего хита «Эйфория» — Сэма Левинсона. Напарницей музыканта The Weeknd стала дочка Джонни Деппа и Ванессы Паради — актриса Лили-Роуз Депп. Пока гламурная публика аплодировала первым сериям в Каннах, кинообозреватели не поскупились искупать телепроект во множестве негативных отзывов из-за слишком откровенных сцен. Их приговор вполне конкретный: «Кумир» Сэма Левинсона — главный провал года, в котором можно увидеть не умную сатиру на голливудский шоу-бизнес, а глупую и претенциозную секс-драму а-ля «50 оттенков The Weekend».