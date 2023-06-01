15 лучших телесериалов июня: от возвращения Саманты до ухода Ведьмака — выбор «Фонтанки»

Фото: кадр из видео / kionru / YouTube Поделиться Поделиться





Первый летний месяц превратится в настоящий баттл за зрителя между отечественными и зарубежными телесериалами. В равной схватке схлестнутся отечественные «Бэби-тур», «Райцентр», «Вика-ураган» и «Кино про бандитов» против заморских «Кумира», второго сезона «И просто так», третьего сезона «Ведьмака» и свежих серий возродившегося «Чёрного зеркала».



«Бэби-тур»

Комедия про ушлых дамочек из русской глубинки

Где/когда: Kion — с 1 июня 2023



Фото: кадр из видео / kionru / YouTube Фото: кадр из видео / kionru / YouTube Фото: кадр из видео / kionru / YouTube Поделиться Поделиться





Лето начнётся с одного из самых ожидаемых российских телесериалов года — «Бэби-тур» на стрим-сервисе Kion. Сюжет нетривиальный и разворачивается в середине нулевых, где-то в посёлке Ливни. Бойкая и целеустремлённая Зинаида продаёт косметику и от одной из клиенток узнаёт: если родить ребёнка в Америке, он автоматически получит гражданство США. А когда достигнет совершеннолетия, сможет уехать и перевезти на новую родину родителей. На встрече с подругами Зина предлагает им всем вместе забеременеть и накопить денег, чтобы совершить бэби-тур. Осталось дело за малым — раздобыть денег и отца для будущего американца. Сценарий написал драматург и режиссёр Василий Сигарев, знакомый по фильмам «Страна Оз», «Волчок» и «Жить», а режиссёром проекта стал Фёдор Стуков, снявший телесериалы «Физрук» и «Дылды». Главные роли сыграли Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова.



«Кумир» /«The Idol» Порно-муздрама от The Weeknd

Где/когда: HBO — с 4 июня 2023



Фото: кадр из видео / HBO / YouTube Фото: кадр из видео / HBO / YouTube Фото: кадр из видео / HBO / YouTube Поделиться Поделиться





На HBO — скандальный проект «Кумир» от создателей «Эйфории». Только что состоялась мировая премьера телесериала Каннах, где он сорвал овации, в то время как на влиятельном интернет-агрегаторе кинорецензий rottentomatoes.com у проекта самый низкий рейтинг ожидания — всего 9%! Главные герои сериала — молодая певица и её любовник, владелец ночного клуба, создавший собственный религиозный культ.



Сериал «Кумир» — проект многострадальный: его задумал и спродюсировал популярный рэпер The Weeknd, который не смог сработаться с несколькими режиссёрами, в результате чего HBO отправил спасать шоу автора своего хита «Эйфория» — Сэма Левинсона. Напарницей музыканта The Weeknd стала дочка Джонни Деппа и Ванессы Паради — актриса Лили-Роуз Депп. Пока гламурная публика аплодировала первым сериям в Каннах, кинообозреватели не поскупились искупать телепроект во множестве негативных отзывов из-за слишком откровенных сцен. Их приговор вполне конкретный: «Кумир» Сэма Левинсона — главный провал года, в котором можно увидеть не умную сатиру на голливудский шоу-бизнес, а глупую и претенциозную секс-драму а-ля «50 оттенков The Weekend».



«Основано на реальных событиях» / «Based on a True Story»

Комедия о серийных убийцах

Где/когда: Peacock — с 8 июня 2023



Автор: видео / Rapid Trailer / YouTube

Звезда культового ситкома «Теория большого взрыва» Кейли Куоко не может усидеть дома даже в декрете, поэтому мы увидим её глубоко беременную в новом телепроекте потокового сервиса Peacock — «Основано на реальных событиях».



Ава и Нэйтан ждут ребёнка и чувствуют, что в их отношениях не хватает искры. Неожиданно пара решает запустить подкаст о серийных убийцах — это хобби меняет их жизнь и, возможно, поможет справиться с семейным кризисом.



Кейли Куоко родила дочку Матильду 30 марта этого года, а будучи беременной, снималась в новом триллере в лучших традициях жанра «чёрной комедии», который актрисе реально подходит по амплуа. Продюсером «Основано на реальных событиях» (а шоу, и правда, инспирировано реальными событиями) выступил Крэйг Розенберг, ответственный за стёбную комикс-экранизацию «Пацаны». Напарниками Кейли Куоко по кастингу стали Крис Мессина и Том Бейтман.



«Охотничьи псы» / «Bloodhound» Южнокорейский экшн о борьбе с коллекторами

Где/когда: Netflix — с 9 июня 2022



Автор: видео / Netflix Asia / YouTube

Netflix продолжает разрабатывать свою коммерчески успешную жилу по штамповке кассовых южнокорейских телесериалов. Сюжет экшн-триллера «Охотничьи псы» — стандартный: двое молодых людей по уши в долгах пускаются в бега от коллекторов. Но нас ждут очередные элементы игры, практически как в «Игре в кальмара». В основе телесериала — вебтун (комикс для просмотра со смартфона — прим.ред.) «Волчий вой». И главные герои не будут просто убегать от своих кредиторов и пущенных по их следам коллекторов: они примут вызов, чтобы пуститься во все тяжкие — а именно, заняться подпольными боями, чтобы их долги простили. Как далеко их заведут кулаки и удача?



Режиссёром восьмисерийного боксёрского экшна выступил Ким Джу-хван, создатель комедийного боевика «Молодые копы» и семейного драмеди «Мой пёс Руни».

«Переполненная комната» / «The Crowded Room»

Криминальный байопик о Билли Миллигане

Где/когда: Apple TV+ — с 9 июня 2023



Фото: кадр из видео / Apple TV / YouTube Поделиться Поделиться





Байопик «Переполненная комната» — один из самых ожидаемых голливудских телесериалов этого года. Вообще изначально он задумывался как антология про разные ментальные проблемы, но пока решили остановиться на 10-серийном шоу про легендарного Билли Миллигана. Напомним, что Миллиган — один из самых известных людей с диагнозом Диссоциативное расстройство идентичности или просто «раздвоение личности» в истории психиатрии. Расщепления личности Миллигана насчитывали 24 полноценных личности, из которых 10 были основными. В конце 1970-х годов его судили в штате Огайо, процесс получил широкую известность. Миллиган обвинялся в нескольких ограблениях и трёх изнасилованиях, однако его адвокаты заявили о невменяемости своего подзащитного, утверждая, что преступления были совершены двумя его альтернативными личностями и без ведома самого Миллигана. В результате он был оправдан, но направлен на психиатрическое лечение «до тех пор, пока он не выздоровеет». Билли Миллиган стал первым человеком, оправданным в ходе судебного процесса по причине диагноза «раздвоения личности».



В основе сценария — книга, написанная по горячим следам того самого судебного процесса в 1981 году, — «Множественные умы Билли Миллигана» Дэниела Киза. Однако сценарист Акива Голдсман («Игры разума») немного переработал изначальный сюжет и реальные события и перенёс место действия на Манхэттен, где расщепления личности переживает Дэнни Салливан, прототипом которого и стал Билли Миллиган. В главной роли — Человек-паук — Том Холланд, а компанию ему составили: Аманда Сайфред, Эмми Россам и Джейсон Айзекс.

«Вика — Ураган»

Комедия от создателей «Ольги»

Где/когда: ТНТ / Premier — с 13 июня 2023



Автор: видео / Русский трейлер / YouTube

Очередная оторва стала центральный персонажем телесериала на ТНТ. Несокрушимую Вику, которую не может сломить ни тюрьма, ни измена мужа, ни проблемы в семье — «Данилу Багрова в женском обличье» (именно так назвал персонажа режиссёр, автор сценария и продюсер Илья Петрухин), сажают в тюрьму на четыре года из-за тяги к всеобщей справедливости: однажды она выбивает глаз пьяному соседу, решившему справить нужду прямо во дворе, где гуляют дети. Выйдя на свободу, героиня Аглаи Тарасовой пытается не только вершить повсеместную справедливость, как мужской прототип из балабановской вселенной, но ещё и решает вопросы со своим ребёнком-аутистом, попавшим в интернат для особенных детей, и бывшим мужем, не дождавшимся её из колонии. Также в касте: Антон Филипенко (муж), Ирина Розанова (мать), Иса Новиков (сын), Полина Шашуро (подруга из колонии) и Иван Добронравов (Карлсон).



«Кино про бандитов»

Криминальная комедия про авторитетов из 90-х

Где/когда: Premier — с 15 июня 2023



Фото: kinopoisk.ru Поделиться Поделиться





Не будем далеко уходить от Premier — в середине месяца нас ожидает «Кино про бандитов». Новый телесериал расскажет об авторитетах лихих 90-х, которые снимают фильм о самих себе. Главарь провинциальной ОПГ и по совместительству продюсер Гавр решает поведать миру правдивую историю о бандитских понятиях, опасных «стрелках», рэкете и «крышах». Главные роли исполняют Дмитрий Нагиев и Михаил Пореченков. На экране также появятся Станислав Дужников, Михаил Евланов, Наталья Бочкарёва, Анна Банщикова и Сергей Астахов.



«Чёрное зеркало» / «Black Mirror» Легендарный телесериал о влиянии масс-медиа

Где/когда: Netflix — с 15 июня 2023



Фото: кадр из видео / Netflix / YouTube Поделиться Поделиться





Никто уже и не надеялся, но легендарное «Чёрное зеркало» спустя четыре года возвращается с новым шестым сезоном! Мы увидим новые 5 серий сериала-антологии, хотя, правильнее сказать — 5 полноценных фильмов о влиянии масс-медиа на людей, где бы и когда бы они ни жили и не находились, включая бескрайний космос. Каждая серия продолжения проекта шоураннера Чарли Брукера сосредоточится на самостоятельной истории, показывая мир на разных стадиях зависимости от технологий.



Новые серии научно-фантастической антиутопии выйдут под заголовками Joan is Awful («Джоан Ужасная»), Loch Henry («Лох-Генри»), Beyond the Sea («За морем»), Mazey Day («День Мэйзи») и Demon '79 («Демон-79»). Главные роли в 6-м сезоне «Чёрного зеркала» исполнили Сальма Хайек, Энни Мёрфи, Аарон Пол, Майкл Сера, Джош Хартнетт, Кейт Мара и Зази Битз. Кстати, в мире «Чёрного зеркала», выходящего на Netflix, все смотрят загадочный стримминг S, по стилистике, конечно же, близкий к N, т.е. Netflix.

«Ухожу красиво»

Комедийный экшн-сериал с элементами чёрного юмора

Где/когда: Wink — с 20 июня 2023



Фото: кадр из видео / Wink Russia / YouTube Поделиться Поделиться





Премьера комедийного экшн-сериала состоялась в апреле на Московском международном кинофестивале в программе «Первая серия», где он получил высокие оценки кинокритиков. По сюжету, странная метаморфоза произошла с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Владимир Яглыч). Тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, преображается до неузнаваемости. Теперь Борис энергично берётся за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооружённым грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко!

Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких? На эти вопросы отвечает экшн-комедия с элементами чёрного юмора лауреата премии «Золотой Орёл», режиссёра Миши Полякова («О чем говорят мужчины. Простые удовольствия», «Секреты семейной жизни», «Время жить, время умирать»). Также в ролях: Нодар Джанелидзе, Фёдор Лавров, Мария Ахметзянова, Алексей Макаров и другие.



«Секретное вторжение» / «Secret Invasion» Пятая фаза комикс-вселенной Marvel

Где/когда: Disney+ — с 21 июня 2023



Автор: видео / Marvel Entertainment / YouTube

Стриминг Disney+ объявляет всеобщий сбор фанатов комикс-вселенной Marvel — с 21 июня стартует новый телесериал пятой фазы Вселенной, на которую мы перешли, если вдруг кто забыл! По сюжету сериала, суперагент Ник Фьюри узнаёт о заговоре с внедрением двойных агентов в различные сферы жизни людей на Земле. В нём замешаны скруллы — инопланетяне-метаморфы, способные принимать облик любого человека. Вместе со своими союзниками, включая Эверетта Росса, Марию Хилл и скрулла Талоса, Фьюри предстоит спасти человечество. Или хотя бы попытаться.



Главные роли в новой экранизации Marvel исполнили Сэмюэл Л. Джексон, Оливия Колман и Эмилия Кларк. Помимо них в проекте от сценариста «Мистера Робота» Кайла Брэдстрита появятся Мартин Фримен, Дон Чидл, Бен Мендельсон, Коби Смолдерс, Дермот Малруни, Кристофер Макдональд и другие.

«Медведь» / «The Bear» Кулинарная комедия про Чикаго и сэндвичи

Где/когда: Hulu — с 22 июня 2023



Автор: видео / FX Networks / YouTube

С новым вторым сезоном возвращается и самый неожиданный телехит прошлого года — оригинальный проект потокового сервиса Hulu — комедия «Медведь». Напомним, что в центре сюжета — крутой шеф-повар, который из-за внезапной смерти брата вынужден вернуться в родной Чикаго, чтобы заправлять семейным магазином по продаже сэндвичей с нелепым названием — «Настоящая говядина из Чикаголэнда». В свежих эпизодах история развернётся там, где она остановилась в финале пеового сезона, но у команды закусочной появится новая планка — она открывают настоящий ресторан высокого класса!



Автор сериала — сценарист и режиссёр Кристофер Сторер, подаривший миру такие нетривиальные телепроекты, как «Рами» и «Дикинсон». В продюсерах числятся: Хиро Мурай, отвечающий за мегакрутой сериал «Атланта», и Джоэнна Кало, ответственная за «Коня БоДжека». Главную роль в «Медведе» по-прежнему играет Джереми Аллен Уайт из «Бесстыжих». Ну а новые лица второго сезона — Молли Гордон из фильма «Образование», а также special guest star — Боб Оденкёрк из «Лучше звоните Солу».

«И просто так» / «And Just Like That…» Новая порция сиквела «Секса в большом городе»

Где/когда: MAX — с 22 июня 2023



Фото: кадр из видео / Max / YouTube Поделиться Поделиться





Хотели вы того или нет, но они упорно продолжают. Сара Джессика Паркер не унывает по поводу вселенской ссоры с Ким Кэтролл, у которой дела, кстати, очень даже хорошо, и снимается в продолжении некогда крутого телесериала. Злые телеобозреватели называют «И просто так» — шоу для тех, у кого секс остался в прошлом веке. Так или иначе, Керри, Шарлотта и Миранда живут в свои 50+ в Нью-Йорке, у них уже всё устроено — у кого муж умер, у кого дети выросли, а остальное всё так же — осколки гламура и былой фэшн-индустрии и просто бытовой алкоголизм.

Во втором сезоне мы увидим ещё одного хахаля Керри Брэдшоу из далёкого прошлого — престарелого сексапила Эйдена, то есть к своей роли вернулся актёр Джон Корбетт. К трио ведущих актрис присоединился тот же каст, который мы уже наблюдали в первом сезоне. Из новичков — играющие сами себя американский боксёр и актёр Тони Данца, а также поп-звезда Сэм Смит. На сюжетной повестке дня будут шутки про МИЛФ и секс-эксперименты Миранды. Но главная шок-новость в том, что ссора Паркер и Кэтролл, похоже, дала слабину, и Саманту мы всё-таки увидим. Как пишет издание Variety, это будет, правда, не полноценная роль, а камео, но фанаты должны быть довольны и этим, учитывая предыдущие заявления актрисы, которая отказывалась возвращаться в шоу.

«Райцентр»

Комедийно-детективный триллер про встречу бывших одноклассников

Где/когда: Иви — с 23 июня 2023



Автор: видео / Иви / YouTube

И вновь забавная новинка от отечественных онлайн-кинотеатров: на этот раз Иви покажет свою оригинальную телеисторию — комедию «Райцентр», чья премьера состоялась в апреле также на ММКФ в сериальной спецсекции. «Райцентр» — режиссёрский дебют для Эдуарда Мошковича (постоянного оператора-постановщика фильмов Михаила Сегала), плюс он же здесь привычно стоял и за камерой.



Мошкович снял комедийно-детективный триллер про встречу бывших одноклассников, на 20-летие окончания школы собравшихся на тусовку в деревне. Мероприятие неожиданно заканчивается всплывшей со дна реки машиной с трупом и метеоритом.



На вечер повзрослевших выпускников позвали Кристину Асмус, Дмитрия Чеботарёва, Карину Разумовскую, Ивана Добронравова и Игоря Грабузова, который будет вести расследование.

«Захваченный рейс» / «Hijack» Остросюжетная драма о захвате самолёта

Где/когда: Apple TV+ — с 28 июня 2023



Автор: кадр из видео / Apple TV / YouTube

Сюжет крупнобюджетного триллер таков: семичасовой рейс KA29, следующий из Дубая в Лондон, захватывают неизвестные. Сэм Нельсон, опытный корпоративный переговорщик, решает применить свои профессиональные навыки, чтобы спасти всех на борту

Сериал «Захваченный рейс» создали давние коллеги по проекту Netflix «Преступник: Великобритания» — сценаристы и продюсеры Джордж Кэй и Джим Филд Смит. Главные роли исполняют Идрис Эльба (тот самый переговорщик с террористами на борту) и руководительница контртеррористической операции на земле Арчи Панджаби, знакомая по юридической драме «Хороша жена».



«Ведьмак» / «The Witcher» Геральт рыщет в поисках вурдалаков

Где/когда: Netflix — с 29 июня 2023



Автор: кадр из видео / Netflix / YouTube

Ну и завершится июнь большой премьерой тртьего сезона главного фэнтези-сериала Netflix — «Ведьмак», в котором Генри Кэвилл в последний раз предстанет в образе того самого ведьмака по имени Геральт из цикла романов польского писателя Анджея Сапковского. Лорен Хиссрич, шоураннер «Ведьмака», заверила преданных фанатов, что в третьем сезоне будет гораздо больше волшебства. Эволюционировали и магические движения Йеннифэр. Авторы вложили в них элементы индийских танцев и движений, потому что хотели сделать магию необычным и более частым явлением. Также шоураннер рассказала о том, как зрителям представят примирение Цири и Йеннифэр: обе героини родились во время праздника Беллетэйн, который и станет связующим звеном. Кроме того, Геральт и Йеннифэр вновь вступят в романтический союз. Новый сезон «Ведьмака» пока ещё не вышел, но авторы очень уверены в рейтингах проекта. А как ещё объяснить, что шоу получило продление аж на пятый сезон? В четвёртом и последующих сезонах роль Геральта из Ривии исполнит Лиам Хемсворт (младший брат Криса Хемсворта (Тор из MCU). Сезоны будут снимать друг за другом.

