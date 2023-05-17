Херувим с секретом и 6 царских тронов — чем удивляют церковь и новые залы в Гатчинском дворце после реставрации

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С кессонов купола храма Святой живоначальной Троицы смотрят на посетителей свыше 90 ликов херувимов. Сразу и не заметишь, что один из них выделен золотой рамкой. За какие заслуги? Именно этому румяному, улыбающемуся карапузу с пухлыми щечками реставраторы ГМЗ «Гатчина» обязаны тем, что несколько лет назад смогли обнаружить купольную роспись, скрытую за толстыми слоями штукатурки. Выполненные на картоне в середине XIX века изображения херувимов, которых изначально было 120, долгое время считались утраченными. Обнаружить спрятавшиеся шедевры удалось благодаря чистой случайности — или чуду: ставя залы на сигнализацию и закрывая вечером храм, сотрудница внезапно услышала за своей спиной звук падающей на пол штукатурки. Обернувшись, она увидела не только упавшую штукатурку, но и лик херувима на потолке.



Привет от римского Пантеона в Гатчине



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Дворцовая церковь — первая культовая постройка Гатчины. Храм находится на месте старой церкви, которая была заложена еще при первом владельце Гатчинского дворца, графе Григории Орлове. Позже гатчинской мызой и дворцом стал владеть император Павел I, который перестраивал храм дважды. К работе над ним были привлечены итальянец Винченцо Бренна и автор Адмиралтейства Андриян Захаров. При Павле I с Мальты были доставлены святыни Мальтийского ордена.



Последняя значимая перестройка произошла уже в царствование Николая I. Знаменитый купол храму подарил архитектор Роман Кузьмин, изящно претворявший в жизнь самые смелые замыслы.

Вдохновился Кузьмин куполом римского Пантеона. Сегодня просвет в куполе домовой церкви закрыт витражом, но изначально зодчий оставил просвет открытым. Его замысел состоял в том, чтобы, зайдя в храм и подняв голову, прихожане могли увидеть в просвете золотой крест на куполе — и с первых шагов ощутить себя в сакральном пространстве. Витраж — Всевидящее око в окружении херувимов — появился уже в годы правления Николая I, большого ценителя витражного искусства.



В стенах храма, расположенного в башне Кухонного каре Гатчинского дворца, молились все главы российского престола начиная с Екатерины Великой.



«До революции человек как жил: встал, перекрестился, помолился и начал работать. Вот и государь Александр III вставал рано и в эту церковь приходил каждый день — на обедню и причащаться, — рассказывает Татьяна Кустова, старший научный сотрудник ГМЗ «Гатчина», хранитель дворцовой церкви. — Очень верующим был и император Павел I. Этот храм особый: здесь молились все русские императоры начиная с Екатерины Великой. Николай I со слезами на глазах молился здесь перед отправкой полков на Крымскую войну».



В советское время церковь была закрыта, а в ее помещении располагались библиотеки — Высшего училища морских инженеров и института «Электростандарт». Богослужения возобновились здесь в 2003 году по инициативе сотрудников музея, но в 2016 году церковь закрылась на реставрацию. Четыре образа из семисот

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Реставрация императорской домовой церкви продолжалась восемь лет. Были воссозданы иконостас с живописным убранством и витражи, выполненные по старинной технологии.

В отличие от большей части Гатчинского дворца, разрушенного в годы Второй мировой войны настолько, что от него остались только стены, интерьеры домовой церкви практически не пострадали. Однако из почти семисот икон практически ничего не осталось: сотни образов были утрачены в годы богоборчества, затем войны, и сегодня в домовой церкви можно увидеть лишь четыре «родных» для нее образа. Это Спаситель, апостол Петр, Иоанн Предтеча и апостол Павел работы Павла Шамшина, которые находятся в алтарной части храма.

Икона, спасенная на рынке

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В отреставрированный храм иконы попадали самым неожиданным образом. Однажды в церковь с улицы зашел человек, поделившийся с музейщиками рассказом о том, как однажды на провинциальном рынке спас икону святых Алексия и Параскевы Пятницы XIX века. Увидев, что на ней собираются рубить мясо, словно на обычной деревянной доске, он забрал икону. Побывав в домовой императорской церкви, он решил подарить икону храму, и теперь ее можно там увидеть.

После открытия храма в 2003 году первой туда внесли резную икону Ксении Петербуржской работы резчика ГМЗ «Гатчина» Владимира Васильева. По словам Татьяны Кустовой, сегодня это один из самых почитаемых образов церкви, ради которого многие специально приезжают в Гатчину. Как минимум одна резонансная сбывшаяся мечта на счету иконы есть. Сотрудникам музея запомнилась посетительница, которая, стеная, становилась перед образом на колени с громкими мольбами помочь ей выйти замуж, ведь ей «уже 36 лет». «Через некоторое время в музей передали конверт с пожертвованием, где было еще и письмо, из которого мы узнали, что женщина вышла замуж за очень состоятельного человека и уже ожидает ребенка», — рассказали сотрудники музея.



Реставрацию храма сопровождали неожиданные открытия. Воссоздать витражи удалось благодаря случайной находке: когда реставраторы поднялись наверх, чтобы осмотреть лепнину, то обнаружили подлинную дубовую раму середины XIX века. Рассматривая находку, специалисты увидели кусочки витражного стекла синего, малинового и белого цвета. И эта палитра оттенков помогла художнику Евгению Иванову заново создать три исторических витража.

Путешествие старинного кресла



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Параллельно с реставрацией храма с 2015 года проводилось и воссоздание интерьеров Овальной комнаты, которая также теперь открыта для посещения. Этот зал стилизован под садовую беседку: из ее окон открываются виды на Гатчинский парк и Белое озеро, с которыми перекликаются пейзажи Семена Щедрина. Иллюзию паркового павильона поддерживает и расписной потолок. Знаковый экспонат — потертое золоченое кресло XVIII века с рваной обивкой.



«Знаете, как организовывали эвакуацию во время войны? Из целого гарнитура вывозили одно кресло, чтобы потом на его основе воссоздать гарнитур полностью, — объясняет Александра Фарафонова, заведующая научно-фондовым отделом ГМЗ Гатчина. — Перед вами как раз такой предмет. Разыскать его было непросто: по нашим данным, в эвакуации кресло оказалось в Калининском областном музее в Твери. И вот мы написали во все тверские музеи и в итоге нашли кресло в Тверском государственном объединенном музее. И кресло не только помогло нам воссоздать четыре других, но и само стало частью экспозиции — коллеги дали его нам на временное хранение». Коллекция тронов в крипте



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А в помещении крипты разместилась выставка тронных кресел из коллекции музея-заповедника. Здесь экспонируются кресла, изготовленные к коронации Александра II и Марии Александровны в 1856 году, к коронации Александра III и Марии Федоровны в 1883 году и коронации Николая II и Александры Федоровны в 1896 году.

«Нам очень давно хотелось выставить троны, это уникальные экспонаты, и особенно интересны они, когда выставлены все вместе: можно проследить историю изменения стилей, геральдики, изменений в государственном гербе от Александра II до Николая II. Например, в царствование Александра III в моде были неорусский и неовизантийский стиль, поэтому трон украшен грифонами, колоннами, вышивкой, мы видим классическое сочетание золота и лазурной гаммы. А создатели трона для коронации Николая II и Александры Федоровны обратились к традиционному для России сочетанию красного с золотом. Это два основных цвета, которые символизируют в русской культуре радость, счастье, торжество, — отмечает Александра Фарафонова. — Думаю, что экспозиция будет меняться: например, у нас есть еще одно тронное кресло Николая I, самое раннее, но оно находится на реставрации».