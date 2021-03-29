Дворцовая ферма Гатчинского дворца приняла живой подарок. Посетителям пару представят в мае

На Дворцовой ферме Музея-заповедника «Гатчина» 29 марта появились новые обитатели — пара индийских павлинов. Как рассказали сотрудники в социальных сетях, увидеть птиц все желающие смогут в мае, когда павильон откроется для посетителей.
Ближайшие три недели павлины проведут в вольере на обязательном карантине. Молодых птиц возрастом около года музею-заповеднику подарил гатчинский фермер.
Напомним, что павлины живут не только в Гатчине. В сентябре 2020 года сотрудники Императорской фермы в Царском Селе попросили горожан придумать имя для двухмесячного павлина, родившегося в заповеднике. По результатам конкурса девочка получила кличку Агата.
В конце марта в Гатчинском музее-заповеднике запустили акцию в честь года Павла Первого: все посетители по имени Павел могут пройти в Гатчинский дворец без билета до конца 2021 года. Сотрудникам нужно показать паспорт или водительское удостоверение.