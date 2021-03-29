FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +5
75.76р89.26р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Дворцовая ферма Гатчинского дворца приняла живой подарок. Посетителям пару представят в мае

Индийские павлины стали новыми обитателями Дворцовой фермы

На Дворцовой ферме Музея-заповедника «Гатчина» 29 марта появились новые обитатели — пара индийских павлинов. Как рассказали сотрудники в социальных сетях, увидеть птиц все желающие смогут в мае, когда павильон откроется для посетителей.

Ближайшие три недели павлины проведут в вольере на обязательном карантине. Молодых птиц возрастом около года музею-заповеднику подарил гатчинский фермер.

Фото: скриншот видео с youtube
ПоделитьсяПоделиться

Напомним, что павлины живут не только в Гатчине. В сентябре 2020 года сотрудники Императорской фермы в Царском Селе попросили горожан придумать имя для двухмесячного павлина, родившегося в заповеднике. По результатам конкурса девочка получила кличку Агата.

В конце марта в Гатчинском музее-заповеднике запустили акцию в честь года Павла Первого: все посетители по имени Павел могут пройти в Гатчинский дворец без билета до конца 2021 года. Сотрудникам нужно показать паспорт или водительское удостоверение.

Фото: скриншот видео с youtube

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний