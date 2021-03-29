Дворцовая ферма Гатчинского дворца приняла живой подарок. Посетителям пару представят в мае

На Дворцовой ферме Музея-заповедника «Гатчина» 29 марта появились новые обитатели — пара индийских павлинов. Как рассказали сотрудники в социальных сетях, увидеть птиц все желающие смогут в мае, когда павильон откроется для посетителей.



Ближайшие три недели павлины проведут в вольере на обязательном карантине. Молодых птиц возрастом около года музею-заповеднику подарил гатчинский фермер.