Гатчинская Ночь света зажгла огни. Петербуржцы пытались сложить «любовь» и «дружбу»

В Гатчине идет первая из трех в этом году Ночей света – вечера последних четверга, пятницы и субботы августа в дворцовом пригороде преобразили парк. Возле дворца развернулись картины световых декораций: авторы инсталляций из разных городов России представили свои инсталляции на конкурс.
В этом году темой фестиваля стал Диалог. Художники должны были наводить мосты, соединять голоса, вдохновлять людей слышать друг друга и договариваться. Так, один из световых объектов предполагал взаимодействие аж шести зрителей фестиваля: они должны были сложить в поле озаренных разными цветами колонн слова «дружба» и «любовь». Казалось бы, так просто – но пойти на контакт с незнакомцами ради общей цели оказалось оказались не готовы большинство гостей.
Фестиваль подразумевал диалог не только внутри аудитории, но и между разными формами визуальных искусств. Зрители стали свидетелями проекционного спектакля на воде «Дафнис и Хлоя. Digital», уличного перформанса «Диогены» от Театра Имени Которого Нельзя Называть, интерактивной видеоинсталляции «Human Tiles» от португальских художников из компании OCUBO – ее картинка формировалась в режиме реального времени, перенося на Иорданский фасад Гатчинского дворца национальные португальские узоры.