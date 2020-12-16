В Приоратском дворце в Гатчине планируют открыть музей рыцарства

В Приоратском дворце может появиться музей рыцарства. Сформировать экспозицию сотрудники ГМЗ «Гатчина» намерены в ближайшее время. Об этом 16 декабря на пресс-конференции сообщил его директор Василий Панкратов.
«Конечно, я бы хотел в ближайшем будущем увидеть в Приоратском дворце музей рыцарства или, может быть, Мальтийского ордена. Эта рыцарственность присуща месту, этот дух тут живёт, и он должен быть воплощён в нормальной, научной, интересной интерактивной экспозиции. Когда мы это сделаем, думаю, что это будет одно из самых посещаемых мест в Петербурге и в окрестностях. Очереди будут стоять», — уверил Панкратов.
Точные сроки реализации и детали проекта пока что не сообщаются.
Приоратский дворец — единственный в России памятник землебитного строительства конца XVIII века. Такая техника заключается в том, что слои прессованной породы при возведении перемежают известковым раствором. Дворец для рыцарей Мальтийского ордена, напоминающий католический монастырь, построили в 1799 году по проекту архитектора Николая Львова.
Если «Гатчина» получит разрешение на работу в новогодние праздники, Приоратский дворец также будет доступен для посетителей.