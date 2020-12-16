В Приоратском дворце в Гатчине планируют открыть музей рыцарства

В Приоратском дворце может появиться музей рыцарства. Сформировать экспозицию сотрудники ГМЗ «Гатчина» намерены в ближайшее время. Об этом 16 декабря на пресс-конференции сообщил его директор Василий Панкратов.



«Конечно, я бы хотел в ближайшем будущем увидеть в Приоратском дворце музей рыцарства или, может быть, Мальтийского ордена. Эта рыцарственность присуща месту, этот дух тут живёт, и он должен быть воплощён в нормальной, научной, интересной интерактивной экспозиции. Когда мы это сделаем, думаю, что это будет одно из самых посещаемых мест в Петербурге и в окрестностях. Очереди будут стоять», — уверил Панкратов.

