Восточный базар или «русская Zara»? Что предложили петербуржцам вместо брендов Inditex

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





27 апреля в Петербурге начали открываться бывшие магазины Inditex, перешедшие под управление инвесторов с Востока. Если в Москве первыми заработали точки флагманского бренда Maag (экс-Zara), то в Петербурге стартовали Dub (Pull&Bear) и Vilet (Stradivarius). «Фонтанка» приценилась к новинкам и рассказывает, имеет ли смысл искать здесь замену ушедшим испанским брендам.



Если возле так и не открывшегося магазина Maag на Невском проспекте создалась небольшая очередь, то запуск Dub и Vilet прошел без ажиотажа. В 10 утра в магазинах было больше сотрудников, чем покупателей. Первые явно радовались открытию и делали фотографии со стремянки. Посетители заходили скорее посмотреть, но в примерочную не следовали.



Dub Dub, на первый взгляд, пытается соответствовать духу уличной моды, который был отличительной чертой Pull&Bear. В ассортименте можно встретить широкие джинсы, джинсовые куртки, куртки-косухи, футболки, толстовки, кроп-топы и рубашки. Часть коллекции можно назвать базовой — куртки-пуховики, футболки-тельняшки, мини-платья, свободные брюки пижамного типа.



Но есть и неожиданное. Например, облегающие асимметричные платья с драпировками с радужными разводами, платья-сорочки из бельевой ткани, которые мало ассоциируются с уличным стилем. На одной из джинсовок бахрома из страз, которая намекает на ковбойские куртки. На соседних вешалках внезапно деловые образы — классические брюки и удлиненные пиджаки в нежно-розовых и голубых оттенках. Впрочем, сочная фуксия, признанная главным хитом весны-лета 2023 года, тоже не забыта. На выбор — платья, куртки, пиджаки и брюки.



Мужская коллекция представлена в основном спортивными штанами, джинсами и футболками. Заметную долю занимает мятный цвет — не самый трендовый в этом сезоне, но не теряющий актуальности.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На части вещей можно встретить надписи на русском. Например, женские футболки с надписью «Санкт-Петербург» и слоганом Always superior standard («всегда высочайший стандарт» — англ.). На одной из мужских футболок рядом с изображением статуи Давида Микеланджело на фоне зеленой сетки написано «Цифровое будущее» и более мелким шрифтом «ожидал 24». О смысле послания можно только догадываться. На соседнем манекене футболка с принтом, который изображает человека в позе лотоса, над которым парит нечто, напоминающее ядерный гриб. Надпись гласит: Expand your own universe («Расширь свою собственную вселенную» — англ.).



Цены нельзя назвать особенно молодежными. К примеру, женская футболка с масонскими и зодиакальными символами обойдется в 899 рублей, футболка с надписью «Санкт-Петербург» — 1 299 рублей. Куртка-косуха из полиуретана — 4 599 рублей, укороченная рубашка — 2 799 рублей, шорты — 1 799 рублей. Мужская рубашка стоит 1 999 рублей, спортивные брюки — 2 990 рублей. Производство одежды — Турция, Мьянма, Пакистан, Индия, Бангладеш. Размерная линейка — от XS до XL, у некоторых вещей до L.

Резюме: есть намек на попытку стать аналогом Pull&Bear. Но кажется, что бренд до конца не определился, кто его целевая аудитория: то ли не слишком бунтарская молодежь, то ли отчаянные домохозяйки, то ли следящие за модными трендами бизнес-леди.



Vilet

Первое, что бросается в глаза в Vilet, — все тот же ультра-модный цвет фуксии. Марка буквально кричит о том, что в курсе последних трендов. Впрочем, на этом яркие цвета заканчиваются. Остальные предметы в линейке выполнены в нейтральных черном, сером, белом и бежевом.

Ассортимент можно назвать модным, но не ультра. Брюки-карго, джинсы — силуэта straight и mom feet. Тренчи с двумя рядами пуговиц, бельевые топы держатся в линейках одежных сетей последние несколько лет.

Магазины Vilet открылись на месте Stradivarius, но здесь попыткой скопировать ДНК испанской марки не пахнет. Напомним, Stradivarius ориентировался на девушек от 18 до 30 лет. В отличие от более «пацанского» Pull&Bear, здесь упор был сделан на романтические модели со стразами и вышивками. В Vilet удалось обнаружить пару футболок с принтами и одни шорты со стразами, но в основном одежда однотонная, без принтов и украшений. Впрочем, образы весьма женственные, никакой уличной моды.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самих позиций явно меньше, чем было у Stradivarius, совсем нет аксессуаров и обуви, которые продавал этот испанский бренд. Впрочем, возможно, что это явление временное. По словам собеседников «Фонтанки» на рынке торговой недвижимости, ретейлер предупредил, что не успевает привезти весь ассортимент.

Есть и странные позиции, например плащ выполненный из бельевой ткани. А вот определить, что на соседней вешалке — часть нижнего белья или модный бельевой топ, — затруднительно, потому что на этикетке значится «футболка». «Футболкой» назван и еще один дискуссионный предмет гардероба: носить его как вечернее платье или ночную рубашку, вероятно, тоже предстоит самостоятельно решить каждой покупательнице. Этикетка бельевого топа предлагает рассматривать его как «рубашку». Так что, возможно, новый бренд призывает своих клиентов к смелым экспериментам.



Бельевые «футболки» и «плащ» обойдутся в 2 999 рублей за каждую вещь. Простое летнее платье из полиэстера — в 3 599 рублей, классический тренч — 4 999 рублей, джинсы — в 2 599 рублей. Размерная линейка от XS до L или XL.

Резюме: новый бренд — это точно не Stradivarius. Vilet ближе к другому ушедшему ретейлеру родом из Барселоны — Mango, и ее подбренду Violetta. Во всяком случае в силуэте и ткани одного из платьев корреспондент узнал вещь, купленную в Violetta три года назад. Название, к слову, тоже созвучно. Но, в отличие от испанских коллег, в Vilet куда меньше «этники» и разноцветных принтов. Яркая женственность образов роднит новую марку с отечественной Love Republic.

А что Maag?

Торговые точки Maag планировались к открытию также 27 апреля, но в последний момент ретейлер передумал и отложил запуск на день.



Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Часть коллекции уже засветилась в интернете, но не вызвала восторга у модных критиков. Попытки делать отсылки к высокой моде, которыми славилась Zara, вроде бы есть (красные рукава/плечи у Alexander McQueen, антуриум у Loewe, принтованные платья у Yaspis и т.д.), но ДНК бренда и позиционирование не особенно очевидны. С мужской линейкой попроще: кожа, деним, карго, футболки, майки — все что нужно для мужского базового гардероба.

Первые посетители в московском магазине Maag отмечают, что значительную долю ассортимента все же составляют предметы базового гардероба — футболки с различными видами вырезов, рубашки либо классические жакеты. Джинсы на любой вкус — от классических вариантов скинни и клеш до mom fit и джоггеров. Подавляющее большинство моделей выполнены в лаконичном, минималистичном стиле. Исключения составляют яркие платья c натуралистичными и геометрическими принтами. У курток тоже буйство красок: можно найти модели от черного до насыщенного синего, оранжевого и лимонного. В мужском отделе есть небольшая коллекция с костюмами.



Большинство позиций выполнены из синтетических материалов, однако натуральные ткани также можно найти. Аксессуары и обувь обещают привезти через пару месяцев.

Цены примерно в том же диапазоне, чем у Dub и Vilet. Так, джинсы обойдутся от 1 999 до 4 599 рублей, брюки-карго — 1 999 рублей, трикотажное платье — 3 599 рублей, женский топ в рубчик —1 599 рублей. Но есть и отдельные предметы в более высоком сегменте. Например, косуха из овечьей кожи — 14 499 рублей, сообщает РБК.

Кто теперь торгует в магазинах Inditex?

На бирках в открывшихся магазинах Dub и Vilet продавцом значится АО «Новая мода» — российское юрлицо Inditex. В начале апреля правительственная комиссия согласовала сделку по продаже компании некоему инвестору из «дружественной страны». Ранее сообщалось, что им станет ливанская группа Daher Group. Но в базе СПАРК изменения пока не отобразились.



Покидая Россию, Inditex планировал закрыть 269 из 514 магазинов, а 245 точек продать новому собственнику. На сайте Maag указано, что в Петербурге магазины откроются в шести точках: ТЦ «Мега Парнас», «Мега Дыбенко», «Лето», «Европолис», «Галерея», а также «Дом Мертенса» на Невском проспекте. Vilet намерен работать в «Галерее», «Мега Парнасе», «Мега Дыбенко», «Лето», «Европолисе», Dub — в тех же ТЦ плюс «Сити Молле».



Также к запуску готовится еще одна сеть — Ecru, которая должна прийти на смену Вershka. Ее точки появятся в «Галерее», «Мега Дыбенко», «Лето», «Европолисе» и «Сити Молле».

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

