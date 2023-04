Восточный базар или «русская Zara»? Что предложили петербуржцам вместо брендов Inditex

На части вещей можно встретить надписи на русском. Например, женские футболки с надписью «Санкт-Петербург» и слоганом Always superior standard («всегда высочайший стандарт» — англ.). На одной из мужских футболок рядом с изображением статуи Давида Микеланджело на фоне зеленой сетки написано «Цифровое будущее» и более мелким шрифтом «ожидал 24». О смысле послания можно только догадываться. На соседнем манекене футболка с принтом, который изображает человека в позе лотоса, над которым парит нечто, напоминающее ядерный гриб. Надпись гласит: Expand your own universe («Расширь свою собственную вселенную» — англ.).