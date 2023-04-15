Первую коллекцию «русской Zara» разнесли в соцсетях: посмотрите сами, что предложил Maag

Фото: Виталий Смольников/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Бренд Maag, который открывается на месте магазинов Zara в России, показал первую коллекцию. Пестро, в сеточку и с Алесей Кафельниковой. Снято красиво, в духе старого печатного глянца, но не все эксперты оценили дизайн вещей. Посмотрите сами.



14 апреля на официальном сайте Maag появился видеоролик, где дефилируют виртуальные модели, как из игры Sims. На них полупрозрачные и принтованные наряды, платья с рукавами и юбки с узорами. Перед этим в разделах для мужчин, женщин и детей загрузили фото коллекций.



Лицами первой рекламы коллекции стали дочь знаменитого теннисиста Алеся Кафельникова с 500 тысячами подписчиков в запрещенной соцсети и московская модель Маша Кейдж. На картинках девушки появляются в пестрых и облегающих нарядах без украшений и аксессуаров.



Фото: Скриншот сайта maag-fashion.com Фото: Скриншот сайта maag-fashion.com Фото: Скриншот сайта maag-fashion.com Фото: Скриншот сайта maag-fashion.com Поделиться Поделиться





В Telegram-канале Make your style, который ведут экс-редактор моды Glamour Наталья Янчева и фэшн-журналист Софья Ярцева, отметили, что фото делал испанский фэшн-фотограф Тксема Ест, в портфолио которого работы для Lacoste, Levis, Nike и Vogue и съемки для Numero и Harper's BAZAAR.

«Итак, это не Zara, но снято симпатично, интересно будет в магазин заглянуть», — отметили в канале. В комментариях читатели добавили, что «снято в духе старого печатного глянца, вопросов нет». И даже предложили оператора нанять дизайнером, так как сами вещи не слишком понравились, а многие попеняли на «дешевую сетку».



Фото: Скриншот сайта maag-fashion.com Поделиться Поделиться





«Вряд ли получится найти что-то более подходящее под категорию «кринж» на сегодня. Промо-ролик нового Maag, что создали на смену покинувшей нас Zara. Настолько плохо, что просто плохо. И не важно, что там было у Zara с качеством, визуал всегда был на уровне, а вот такой камбек не хочется вообще», — высказала противоположное мнение в своём Telegram-канале экс-главред Peopletalk и медиаменеджер Мадонна Мур.



В коллекции она отметила классические приемы масс-маркета.

«Взяли всего по чуть-чуть: красные рукава/плечи у Alexander McQueen, антуриум у Loewe, принтованные платья у Yaspis и Алесю Каф у Love Republic, — описала Мадонна. — С мужским визуалом у Maag получилось куда лучше, на мой взгляд. Возможно потому, что можно в этом отделе особо ничего не придумывать и снять просто, красиво и понятно».



Фото: Скриншот сайта maag-fashion.com Фото: Скриншот сайта maag-fashion.com Фото: Скриншот сайта maag-fashion.com Поделиться Поделиться





Насчет мужской коллекции согласилась в своём Telegram-канале «Дьявол носит H&M» фэшн-журналист Алёна Горячева.

«Собственно, до этого дня я защищала Maag и тактично объясняла всем вокруг, что ругать бренд еще рано, ведь мы даже не видели первую коллекцию, но должна признать, что я ошибалась. Как я понимаю, в этом кампейне представлено все самое лучшее из ассортимента, что, естественно, очень меня огорчает, а особенно, если мы говорим про крой пиджака с красными рукавами. К слову, даже красавица Алеся и антуриум не смогли спасти эту съемку», — написала она.



И добавила, что мужские вещи «выглядят куда посимпатичнее». На сайте в коллекции Urban Drive царство кожи, денима и брючных костюмов.

«Кожа, деним, карго, футболки, майки — в принципе, есть все, что нужно для мужского «базового» гардероба. Так что надеемся и верим, что все будет не так плохо, как могло показаться на первый взгляд», — написала Алёна Горячева.



И никто, кажется, не обратил внимания на детскую коллекцию Urban Indigo, хотя она больше других похожа на образы Zara.



Фото: Скриншот сайта maag-fashion.com Фото: Скриншот сайта maag-fashion.com Поделиться Поделиться





Для сравнения покажем актуальную коллекцию Zara с испанского сайта. Но сравнивать её с Maag на первый взгляд не слишком уместно— всё же испанская марка умеет и в аксессуары, и в обувь, и в косметику, у неё есть спортивная линейка и сотни образов на сайте, в отличие от нескольких фотокарточек в Maag. Выводы делайте сами.



Автор: youtube.com/zara

Автор: youtube.com/zara

Автор: youtube.com/zara

И для полноценного сравнения, если оно и возможно, хорошо бы увидеть отдельные вещи — не только на моделях. Но главное — узнать цены, которые очевидно предопределят успех в глазах массового потребителя. К слову, ценник в испанской Zara — в пределах 25 — 70 евро (около 2000 — 6000 рублей) за вещь.



На цены в Maag его представители пока никак не намекали. 14 апреля член президиума Российского Совета Торговых Центров (РСТЦ) Дмитрий Томилин заявил, как пишет «Лента», что компания обязалась до 1 июня начать работу точек в наиболее посещаемых торговых центрах Москвы.

Флагманский магазин в Петербурге тоже в стадии подготовки и уже сменил вывеску — «Фонтанка» показывала его здесь. На порталах по поиску работы активно набирают сотрудников.

О том, как в Петербурге появится отечественная Zara, кто за ней стоит, и кто отшивает новые вещи — читайте в прошлом материале «Фонтанки».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

