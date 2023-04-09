Флагманский магазин Zara на Невском проспекте сменил вывеску на Maag

С бывшего флагманского магазина Zara в доме Мертенса на Невском проспекте утром 9 апреля демонтировали вывески с названием магазина, передает корреспондент «Фонтанки». Имя сменили на Maag, который пришел на смену Zara после сделки испанского ретейлера Inditex по продаже своих активов в РФ.
С витрин дома
Приготовления к старту продаж в этом здании были заметны еще 6 апреля: сотрудники уже начали наряжать манекены.
Новости, что правительственная комиссия согласовала сделку по продаже российских активов Inditex (компании принадлежат бренды Zara,
«Фонтанка» рассказывала про уход брендов Inditex с российского рынка спустя год простоя и про то, под какими названиями в Петербурге до конца весны должны открыться бывшие магазины ретейлера.