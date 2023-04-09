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    Флагманский магазин Zara на Невском проспекте сменил вывеску на Maag

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    С бывшего флагманского магазина Zara в доме Мертенса на Невском проспекте утром 9 апреля демонтировали вывески с названием магазина, передает корреспондент «Фонтанки». Имя сменили на Maag, который пришел на смену Zara после сделки испанского ретейлера Inditex по продаже своих активов в РФ.

    С витрин дома № 21 на Невском проспекте убрали все упоминания ушедшего бренда. Вместо этого там появилось название преемника — сети Maag и уточнение, что открытие произойдет скоро.

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    Приготовления к старту продаж в этом здании были заметны еще 6 апреля: сотрудники уже начали наряжать манекены.

    Новости, что правительственная комиссия согласовала сделку по продаже российских активов Inditex (компании принадлежат бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque) появились в начале апреля. Юрлицо испанского ретейлера было продано АО «Новая мода».

    «Фонтанка» рассказывала про уход брендов Inditex с российского рынка спустя год простоя и про то, под какими названиями в Петербурге до конца весны должны открыться бывшие магазины ретейлера.

    На сайте Maag указано, что в Петербурге магазины откроются в шести точках: ТЦ «Мега Парнас», «Мега Дыбенко», «Лето», «Европолис», «Галерея», а также «Дом Мертенса» на Невском проспекте. На сайте Dub, который станет аналогом Pull&Bear, — ТЦ «Мега Парнас», «Мега Дыбенко», «Лето», «Европолис», «Сити Молл», «Галерея». Сайты других марок пока не запущены, но можно предположить, что они появятся как минимум в том же наборе ТЦ. Ранее сообщалось, что в целом по России Inditex закроет 269 из 514 магазинов, а 245 точек будут проданы.

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