Флагманский магазин Zara на Невском проспекте сменил вывеску на Maag

С бывшего флагманского магазина Zara в доме Мертенса на Невском проспекте утром 9 апреля демонтировали вывески с названием магазина, передает корреспондент «Фонтанки». Имя сменили на Maag, который пришел на смену Zara после сделки испанского ретейлера Inditex по продаже своих активов в РФ.



С витрин дома № 21 на Невском проспекте убрали все упоминания ушедшего бренда. Вместо этого там появилось название преемника — сети Maag и уточнение, что открытие произойдет скоро.