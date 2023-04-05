«Арабская Zara» приоткрыла личико. Покупатель бизнеса Inditex рассказал, где и чем будет торговать в Петербурге

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Поделиться Поделиться





Новости о том, что спустя год после закрытия магазинов Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque) точки снова заработают, пришли из Минпромторга.

Как сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов, правительственная комиссия согласовала сделку по продаже АО «Новая мода» — юрлица испанского ретейлера в России. «Все магазины готовы к открытию, которое должно произойти в апреле — мае. Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию», — заявил Евтухов (цитата по «РИА Новости»).



В одном из петербургских ТЦ подтвердили «Фонтанке», что приготовления к перезапуску уже вовсю идут, а на сайтах поиска работы активно набирают продавцов и администраторов. Сам новый владелец точек приоткрыл, чем будет торговать на своих сайтах. «Фонтанка» собрала все, что известно о новых марках.



Zara и остальные бренды Inditex правда возвращаются?

Нет. Испанский ретейлер уходит из России и продает бизнес. Кто именно является покупателем — пока интрига. Ранее сообщалось, что им станет ливанская группа Daher Group. Виктор Евтухов заявил, что покупателями бизнеса Inditex, включая магазины Zara, в России стала компания Fashion And More Management DMCC с офисом в одной из дружественных стран, но на вопрос о ее связи с Daher Group не ответил. В базе СПАРК смена владельцев пока не отразилась. На рекрутинговом портале hh.ru АО «Новая мода» называет себя RMixed. По словам замминистра, магазины будут работать под вывесками Maag, Dub, Ecru, Vilet. Предположительно они заменят Zara, Pull&Bear, Вershka и Stradivarius соответственно. Аналогов Oysho, Zara Home, Uterque и Massimo Dutti, таким образом, не предвидится.



Когда откроются магазины в Петербурге?

В Минпромторге рассчитывают, что все бывшие магазины Inditex заработают до конца весны. В одном из петербургских ТЦ, название которого указано на сайте Maag и Dub, подтвердили, что приготовления уже идут. «Работа идет внутри помещений, вешалки с новым названием я уже видел», — отметил собеседник издания. Внешняя вывеска согласована, но пока не повешена. Правда, на вопрос о том, когда поступят новые коллекции, представители ретейлера разводят руками, говорит представитель молла. Однако в ТЦ считают названные Минпромторгом сроки апреля — мая реалистичными. В двух других компаниях, управляющих торговыми центрами Петербурга, затруднились назвать сроки запуска, а вопрос о приготовлениях к открытию оставили без комментария.



Где в Петербурге будут работать магазины Maag и Dub и других брендов, которые придут на смену Inditex?

На сайте Maag, который станет заменой Zara, указаны ТЦ «Мега Парнас», «Мега Дыбенко», «Лето», «Европолис», «Галерея», а также «Дом Мертенса» на Невском проспекте. На сайте Dub, который станет аналогом Pull&Bear, — ТЦ «Мега Парнас», «Мега Дыбенко», «Лето», «Европолис», «Сити Молл», «Галерея». Сайты других марок пока не запущены, но можно предположить, что они появятся, как минимум, в том же наборе ТЦ. Ранее сообщалось, что в целом по России Inditex закроет 269 из 514 магазинов, а 245 точек будут проданы.



Чем будут торговать новые магазины?

Maag на своем сайте обещает представить новую коллекцию 14 апреля. Но некоторые образы уже показаны. Судя по ним, в точках будет продаваться женская, мужская и детская коллекция. Мужчинам предложат кожаные куртки, пиджаки оверсайз, женщинам — платья с облегающими силуэтами, мини-сарафаны, куртки-бомберы и коктейльные и вечерние платья в пол, детям — джинсовые комбинезоны и джемперы.



Фото: maag-fashion.com Фото: maag-fashion.com Фото: maag-fashion.com Фото: maag-fashion.com Фото: maag-fashion.com Фото: maag-fashion.com Поделиться Поделиться





У Dub пока больше интриги: ролик на сайте больше показывает ассоциации, чем конкретные модели. На фото — женские и мужские футболки, свитшоты и шорты в спортивно-уличном стиле. Но в целом стилистика брендов довольно близка к тому, чем торговали Zara и Pull&Bear.



Фото: dubapparels.com Фото: dubapparels.com Фото: dubapparels.com Фото: dubapparels.com Фото: dubapparels.com Поделиться Поделиться





Что будет на месте остальных магазинов Inditex?

Российские модные марки активно занимают места ушедших брендов. Только за первый квартал в петербургских ТЦ открылось два десятка магазинов, посчитали брокеры Nikoliers. https://www.fontanka.ru/2023/04/03/72187250/Так, волгоградский Noun занял помещение на втором этаже ТРК «Европолис», в котором раньше располагался магазин Monki шведской компании H&M Group. Другие два помещения этого ретейлера в «Европолисе» арендовали Befree и Sela. А на площади, которую ранее занимал Deichmann, скоро примет посетителей Finn Flare. В ТРК «Сити Молл» на месте H&M готовится к открытию «Снежная королева», а в «Галерее» — Befree. В ТРК «Мега Дыбенко» на месте Uniqlo будет работать Sela, а в ТРЦ «Охта Молл» — еще одна торговая точка сети «Снежная королева».



Ранее «Фонтанка» рассказывала о планах петербургского ретейлера «Мэлон Фэшн Груп» запустить новый бренд Idol, который должен будет заменить россиянам Massimo Dutti и Zara.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

